[{"available":true,"c_guid":"e9ffcc5d-2cda-4450-8d5c-9c7b670480a1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Nébih vizsgálata után a gyártó visszahívta a terméket a forgalomból.","shortLead":"A Nébih vizsgálata után a gyártó visszahívta a terméket a forgalomból.","id":"20250511_Muanyag-folia-lehet-a-dubai-csokijegkremben-ne-egye-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9ffcc5d-2cda-4450-8d5c-9c7b670480a1.jpg","index":0,"item":"48069f6a-dbe0-4dc3-a7f7-31b2433d658c","keywords":null,"link":"/kkv/20250511_Muanyag-folia-lehet-a-dubai-csokijegkremben-ne-egye-meg","timestamp":"2025. május. 11. 09:48","title":"Műanyag fólia lehet a dubajicsoki-jégkrémben, ne egye meg!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45b643b-1d2a-47a7-bacb-0b6dac80c65c","c_author":"Kovács Bálint","category":"360","description":"A magyar liberális ellenzék Simicska Lajos G-napja óta úgy várja az Orbán-rendszert megsemmisítő atombombát – legutóbb a Magyar Péter által beígért orbáni „őszödi beszéd” megjelenését –, mint a messiást. Csak épp az utóbbi eljövetelére legalább egy kicsi esély még van.","shortLead":"A magyar liberális ellenzék Simicska Lajos G-napja óta úgy várja az Orbán-rendszert megsemmisítő atombombát – legutóbb...","id":"20250512_Orban-oszodi-beszede-magyar-peter-lebuktatas-atombomba-simicska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d45b643b-1d2a-47a7-bacb-0b6dac80c65c.jpg","index":0,"item":"65dfe94e-3e0f-4f2d-b900-7d1a308da3a2","keywords":null,"link":"/360/20250512_Orban-oszodi-beszede-magyar-peter-lebuktatas-atombomba-simicska","timestamp":"2025. május. 12. 15:10","title":"Kovács Bálint: Milyen lesz Orbán őszödi beszéde, és miért nem jön el soha?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3793ea-be4a-4ac2-892f-fafa7e6271ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" Vikram Miszri indiai külügyminiszter szerint Pakisztán az utóbbi órákban több alkalommal is megsértette a néhány órával korábban életbe lépett tűzszüneti megállapodást.","shortLead":" Vikram Miszri indiai külügyminiszter szerint Pakisztán az utóbbi órákban több alkalommal is megsértette a néhány...","id":"20250510_India-szerint-Pakisztan-megserti-a-szombaton-eletbe-lepett-tuzszunetet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb3793ea-be4a-4ac2-892f-fafa7e6271ff.jpg","index":0,"item":"f8d3f8ba-43cb-4691-bd61-0a9e2f36813f","keywords":null,"link":"/vilag/20250510_India-szerint-Pakisztan-megserti-a-szombaton-eletbe-lepett-tuzszunetet","timestamp":"2025. május. 10. 20:02","title":"India szerint Pakisztán megsérti a szombaton életbe lépett tűzszünetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76070240-179a-457a-b7d2-a09b7943f9c5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bolla Tiborról hétfőn jelent meg egy cikk, amely szerint közeli ismerőse a „Nagymester”, az utóbbi évek egyik legsúlyosabb korrupciós bűncselekményének vádlottja.","shortLead":"Bolla Tiborról hétfőn jelent meg egy cikk, amely szerint közeli ismerőse a „Nagymester”, az utóbbi évek egyik...","id":"20250512_tisza-bolla-tibor-karacsony-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76070240-179a-457a-b7d2-a09b7943f9c5.jpg","index":0,"item":"07eaa518-7312-4261-926d-945ead0e7c4d","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_tisza-bolla-tibor-karacsony-gergely","timestamp":"2025. május. 12. 15:10","title":"A Tisza azonnali hatállyal visszahívatná a BKV-vezért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c84c36f-6227-4229-b99e-cfecd170e8cc","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A nagysebességű vasúti hálózat hamarosan Olaszország déli részét is bekapcsolja Európa vérkeringésébe. A részben uniós forrásokból megvalósuló projekt megállíthatja a régió elnéptelenedését.","shortLead":"A nagysebességű vasúti hálózat hamarosan Olaszország déli részét is bekapcsolja Európa vérkeringésébe. A részben uniós...","id":"20250511_hvg-olasz-gyorsvasut-napoly-bari-mezzogiorno-del-csillaga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c84c36f-6227-4229-b99e-cfecd170e8cc.jpg","index":0,"item":"bb340736-6fd8-4eb9-966b-fc8d5f4087af","keywords":null,"link":"/360/20250511_hvg-olasz-gyorsvasut-napoly-bari-mezzogiorno-del-csillaga","timestamp":"2025. május. 11. 08:30","title":"Az olaszok megmutatják, hogyan érdemes vasútra költeni az unió pénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fef3c55-7d2f-4cdc-89f2-6c1f37e2a4c0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nem eléggé lassult az infláció; újabb termékek árrését korlátozza a kormány; devizahiteles ügyben született bírósági ítélet. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nem eléggé lassult az infláció; újabb termékek árrését korlátozza a kormány; devizahiteles ügyben született bírósági...","id":"20250511_Es-akkor-arres-inflacio-arak-dragulas-filmek-mnb-matolcsy-koltsegvetes-devizahitel-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fef3c55-7d2f-4cdc-89f2-6c1f37e2a4c0.jpg","index":0,"item":"5457fea8-d128-42d0-91a4-b3e3cdea0681","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250511_Es-akkor-arres-inflacio-arak-dragulas-filmek-mnb-matolcsy-koltsegvetes-devizahitel-ebx","timestamp":"2025. május. 11. 07:00","title":"És akkor tizenöt év kormányzás után eljutott a NER a wc-papír árréséig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538a3074-6d1e-4d69-86f3-b142569750ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Továbbra is bizonytalan a NASA csúcstechnológiás holdjárójának jövője. A kapcsolódó projektet már tavaly elkaszálták, de az amerikai űrhivatal azóta is keresi az alternatív megoldásokat. Egyelőre azonban az az egyetlen pozitívum, hogy nem szerelték szét a szerkezetet.","shortLead":"Továbbra is bizonytalan a NASA csúcstechnológiás holdjárójának jövője. A kapcsolódó projektet már tavaly elkaszálták...","id":"20250512_nasa-holdszonda-viper-projekt-hold-finanszirozas-urkutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/538a3074-6d1e-4d69-86f3-b142569750ee.jpg","index":0,"item":"1c4a3698-4206-424c-98dd-fd9facbb148b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_nasa-holdszonda-viper-projekt-hold-finanszirozas-urkutatas","timestamp":"2025. május. 12. 15:03","title":"38 000 000 000 forintba került eddig a NASA holdjárója, de lehet, hogy sosem hagyja el a Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482fb624-2574-47b4-b9c4-d7a9caa259f4","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A cikkben tárgyalt alapelvek segítségével elérhetjük, hogy jó minőségű maradjon egy munkahelyi kapcsolat. Szerkesztett részlet Michael Bungay Stanier Hogyan dolgozzunk együtt (szinte) bárkivel? című könyvéből.","shortLead":"A cikkben tárgyalt alapelvek segítségével elérhetjük, hogy jó minőségű maradjon egy munkahelyi kapcsolat. Szerkesztett...","id":"20250510_Ime-hat-alapelv-hogy-barkivel-jol-tudjunk-egyutt-dolgozni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/482fb624-2574-47b4-b9c4-d7a9caa259f4.jpg","index":0,"item":"53bd381e-d31b-44ac-96f8-30aade1c998f","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250510_Ime-hat-alapelv-hogy-barkivel-jol-tudjunk-egyutt-dolgozni","timestamp":"2025. május. 10. 19:15","title":"Íme hat alapelv, hogy bárkivel jól együtt tudjon dolgozni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]