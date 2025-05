Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5b1a5d3c-ada6-4ec8-8f74-0edd0becfd40","c_author":"Németh András","category":"itthon","description":"Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke azt kérte az erdélyi magyaroktól, hogy a romániai elnökválasztás második fordulójában Nicusor Danra, Bukarest polgármesterre szavazzanak. Szerinte az első kör győztese, George Simion sohasem lesz a magyarok barátja, ezért a döntő forduló az erdélyi magyarság jövőjéről is szól. Egy Maros megyei RMDSZ-tanácsnok pedig név szerint is bírálta a magyar miniszterelnököt.","shortLead":"Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke azt kérte az erdélyi magyaroktól, hogy a romániai...","id":"20250510_Az-RMDSZ-nek-nagyon-nem-tetszik-hogy-Orban-kiallt-a-magyarellenes-romaniai-elnokjelolt-George-Simion-mellett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b1a5d3c-ada6-4ec8-8f74-0edd0becfd40.jpg","index":0,"item":"cc6c352d-eda0-4222-a215-969778770aa6","keywords":null,"link":"/itthon/20250510_Az-RMDSZ-nek-nagyon-nem-tetszik-hogy-Orban-kiallt-a-magyarellenes-romaniai-elnokjelolt-George-Simion-mellett","timestamp":"2025. május. 10. 17:51","title":"Az RMDSZ-nek nagyon nem tetszik, hogy Orbán kiállt a magyarellenes romániai elnökjelölt, George Simion mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Keleti pályaudvarról Temesvárra tartó Béga InterCity ütött el egy embert a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Kétpónál. A szerelvény utasai a Békés IC-re tudnak átszállni.","shortLead":"A Keleti pályaudvarról Temesvárra tartó Béga InterCity ütött el egy embert a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Kétpónál...","id":"20250511_Halalra-gazolt-a-vonat-egy-embert-Ketponal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38.jpg","index":0,"item":"cecd0ada-8d49-43cf-aa72-9da317aa7c49","keywords":null,"link":"/itthon/20250511_Halalra-gazolt-a-vonat-egy-embert-Ketponal","timestamp":"2025. május. 11. 16:59","title":"Halálra gázolt a vonat egy embert Kétpónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82e4524c-e2f7-4ee9-b55c-0480fa79e6bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Ráhel egy áprilisban kötött adásvételi szerződés szerint kb. 320 millió forintért venne meg 120 hektárnyi földet Somogy megyében. A Telex által ismertetett hirdetmény szerint a 120 hektáron főleg szántó található, de akad erdő és legelő is a területen.","shortLead":"Orbán Ráhel egy áprilisban kötött adásvételi szerződés szerint kb. 320 millió forintért venne meg 120 hektárnyi földet...","id":"20250510_Ujabb-foldeket-venne-Orban-Rahel-Somogyban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82e4524c-e2f7-4ee9-b55c-0480fa79e6bf.jpg","index":0,"item":"d0d73da0-e664-40df-b057-b912626c2311","keywords":null,"link":"/itthon/20250510_Ujabb-foldeket-venne-Orban-Rahel-Somogyban","timestamp":"2025. május. 10. 17:11","title":"Újabb földeket venne Orbán Ráhel Somogyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50351e14-c9f3-445a-ba26-9a0e6bd5e797","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Budapest legromosabb romkocsmája 21 év után húzza le a rolót.","shortLead":"Budapest legromosabb romkocsmája 21 év után húzza le a rolót.","id":"20250512_vittula-bezaras-kertesz-utca-kocsma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50351e14-c9f3-445a-ba26-9a0e6bd5e797.jpg","index":0,"item":"d6a908dd-33b3-4da5-bb2d-391db9a5dd04","keywords":null,"link":"/kultura/20250512_vittula-bezaras-kertesz-utca-kocsma","timestamp":"2025. május. 12. 12:29","title":"Bezár a Vittula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b3a095-1a22-4259-b1be-b9d691df2525","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Most saját Star Wats stílusú teherszállító robotja lehet annak, aki hajlandó nem kevesebb, mint 3000 dollár körüli összeget, azaz nagyjából egymillió forintot kifizetni egy hűséges társért.","shortLead":"Most saját Star Wats stílusú teherszállító robotja lehet annak, aki hajlandó nem kevesebb, mint 3000 dollár körüli...","id":"20250510_star-wars-stilusu-teherszallito-robot-r2-d2-g1td-m1n1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2b3a095-1a22-4259-b1be-b9d691df2525.jpg","index":0,"item":"53ee8cad-2f57-4b51-a7ea-a222293a74de","keywords":null,"link":"/tudomany/20250510_star-wars-stilusu-teherszallito-robot-r2-d2-g1td-m1n1","timestamp":"2025. május. 10. 20:03","title":"Mint R2-D2, csak ebbe pakolni is lehet: 1 000 000 forintért árulnak egy Star Wars droidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550e821f-4032-42e1-a3a7-96db2ad11814","c_author":"Ki Mit Tube ","category":"brandcontent","description":"„Mondj valamit a világról, a saját korosztályodról!” Ez lehet a siker kulcsa a Ki Mit Tube-on a műsor producere szerint. 10 év után, a One Magyarország támogatásával tér vissza a harmadik évadával az online videós tehetségkutató, egy még inkább digitalizált világba. Rubin Kristóf elmondta, a műsor nem csak a versenyzőknek, a készítőinek is kihívás: hogyan lehet a napi 20-50 videóból kiválasztani azokat, amelyekből a fiatal generáció számára érdekes történetet lehet elmesélni.","shortLead":"„Mondj valamit a világról, a saját korosztályodról!” Ez lehet a siker kulcsa a Ki Mit Tube-on a műsor producere...","id":"20250508_4iG_Ki_Mit_Tube_tehetsegkutato_Rubin_Kristof","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/550e821f-4032-42e1-a3a7-96db2ad11814.jpg","index":0,"item":"9c7fbad4-e9b8-4d90-8450-a82136e4f8eb","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250508_4iG_Ki_Mit_Tube_tehetsegkutato_Rubin_Kristof","timestamp":"2025. május. 12. 15:30","title":"Ez egy digitális népművészeti verseny – 10 év után újraindul a Ki Mit Tube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f61cd275-9378-48a6-a069-14f93d6130bc","c_author":"Fülöp István","category":"tudomany","description":"Miközben a technológiai fejlődés szinte napról napra új mérföldköveket ér el, a gyártás világa csendben, de annál gyorsabban készül az automatizáció óta nem látott átalakulásra. Színre lépnek az MI-ügynökök, amelyek emberi beavatkozás nélkül is tudnak működni az üzemekben.","shortLead":"Miközben a technológiai fejlődés szinte napról napra új mérföldköveket ér el, a gyártás világa csendben, de annál...","id":"20250512_ipar-4-0-gyartas-automatizacio-mesterseges-intelligencia-ugynokok-ai-agents","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f61cd275-9378-48a6-a069-14f93d6130bc.jpg","index":0,"item":"966dc2a3-2c78-41fe-87e0-75eb4d5572af","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_ipar-4-0-gyartas-automatizacio-mesterseges-intelligencia-ugynokok-ai-agents","timestamp":"2025. május. 12. 10:30","title":"30%-kal nagyobb termelékenység? A megoldás már megvan, egyszerűen csak alkalmazni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7007f679-7f96-4df7-8fd5-f163cc073bb3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nagyon kevés arany nagyon rövid időre, de ez így is nagyon nagy siker – komoly eredményről számolt be a CERN, melynek során ólmot sikerült arannyá „változtatni”.","shortLead":"Nagyon kevés arany nagyon rövid időre, de ez így is nagyon nagy siker – komoly eredményről számolt be a CERN, melynek...","id":"20250512_cern-nagy-hadronutkozteto-olom-atalakitasa-arannya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7007f679-7f96-4df7-8fd5-f163cc073bb3.jpg","index":0,"item":"97a8e77f-55d7-4b8b-8d6e-c7daac695ed3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_cern-nagy-hadronutkozteto-olom-atalakitasa-arannya","timestamp":"2025. május. 12. 11:03","title":"Áttörés a CERN-ben: sikerült aranyat csinálni az ólomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]