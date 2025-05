Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"58783ca9-946a-4af5-8b80-73ee05238839","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Érdemes tájékozódni, mert sok lezárás lesz a verseny miatt.","shortLead":"Érdemes tájékozódni, mert sok lezárás lesz a verseny miatt.","id":"20250514_Indul-Tour-de-Hongrie-utvonal-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58783ca9-946a-4af5-8b80-73ee05238839.jpg","index":0,"item":"176fdbc6-488b-485c-b342-1dbadf63c8a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_Indul-Tour-de-Hongrie-utvonal-Budapest","timestamp":"2025. május. 14. 07:48","title":"Indul az idén 100 éves Tour de Hongrie – ezen az útvonalon mennek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d43028a-cab2-4d07-b1d9-5ea6c7f83838","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"„Nem Ferenc, hanem Szent Péter utódját kerestük” – mondta a HVG-nek Német László belgrádi érsek, pápaválasztó bíboros.","shortLead":"„Nem Ferenc, hanem Szent Péter utódját kerestük” – mondta a HVG-nek Német László belgrádi érsek, pápaválasztó bíboros.","id":"20250514_hvg-konklave-leo-papa-nemet-laszlo-biboros-belgradi-ersek-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d43028a-cab2-4d07-b1d9-5ea6c7f83838.jpg","index":0,"item":"6149eec2-5d15-472c-9b53-616d3f03da9c","keywords":null,"link":"/360/20250514_hvg-konklave-leo-papa-nemet-laszlo-biboros-belgradi-ersek-interju","timestamp":"2025. május. 14. 14:00","title":"„Ilyen helyzetekben tolakodó természetű vagyok” – így került az új pápa asztalához az ünnepi vacsorán Német László belgrádi érsek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8ec7a0-02dc-4fa3-8903-27ed747979dc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A déli Duna-hídnál kell majd komolyabb torlódásra számítani.","shortLead":"A déli Duna-hídnál kell majd komolyabb torlódásra számítani.","id":"20250515_Elore-szolt-a-kozutkezelo-ket-savot-lezarnak-az-M0-son","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d8ec7a0-02dc-4fa3-8903-27ed747979dc.jpg","index":0,"item":"ac34a00c-7d55-494e-8448-8bd44a2fb97c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250515_Elore-szolt-a-kozutkezelo-ket-savot-lezarnak-az-M0-son","timestamp":"2025. május. 15. 10:45","title":"Két sávot lezárnak az M0-son szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa2dcdc-2cf0-4819-85c9-89b850fec8c2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Hivatalosan ilyenkor egy fizetésképtelenné vált társaság három nap elteltével csődbe megy.","shortLead":"Hivatalosan ilyenkor egy fizetésképtelenné vált társaság három nap elteltével csődbe megy.","id":"20250515_Bige-Laszlo-Nitrogenmuvek-fizeteskeptelenseg-lejart-kotveny-csod-80-milliard-forint-mutragya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfa2dcdc-2cf0-4819-85c9-89b850fec8c2.jpg","index":0,"item":"db8efb63-bfdc-40b3-b255-c1ba5a1723cb","keywords":null,"link":"/kkv/20250515_Bige-Laszlo-Nitrogenmuvek-fizeteskeptelenseg-lejart-kotveny-csod-80-milliard-forint-mutragya","timestamp":"2025. május. 15. 12:12","title":"Lejárt a kötvény, nem tudta visszafizetni a 80 milliárd forintot Bige László cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133eabc9-9d7d-455e-bc19-8ff19a018c95","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250515_Marabu-Feknyuz-Titkos-ugyeink","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/133eabc9-9d7d-455e-bc19-8ff19a018c95.jpg","index":0,"item":"ed3d5762-8c78-4cae-86dc-85701c487455","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Marabu-Feknyuz-Titkos-ugyeink","timestamp":"2025. május. 15. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Titkos ügyeink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3baf377-d4ed-400c-8062-a32a16b19a5a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A balatoni szakaszon történt a baleset.","shortLead":"A balatoni szakaszon történt a baleset.","id":"20250515_kerekpar-tour-de-hongrie-tomegbukas-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3baf377-d4ed-400c-8062-a32a16b19a5a.jpg","index":0,"item":"7b573fcd-5f93-4836-ad75-1568c07da5b6","keywords":null,"link":"/sport/20250515_kerekpar-tour-de-hongrie-tomegbukas-baleset","timestamp":"2025. május. 15. 14:08","title":"Tömegbukás volt a Tour de Hongrie-n, több versenyző kórházba került – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53347bb-b186-4b6c-8500-12275b411699","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Nem elég, hogy a megmaradt munkavállalókat a nyár közepéig lapátra teszik a felszámolók, a Kúria felülvizsgálati eljárásban döntött: jogosan mondta fel a kollektív szerződésüket 2020 augusztusában az akkori, önjelölt cégvezető.","shortLead":"Nem elég, hogy a megmaradt munkavállalókat a nyár közepéig lapátra teszik a felszámolók, a Kúria felülvizsgálati...","id":"20250513_dunaferr-elbocsatas-csod-munkaugyi-per-kuria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f53347bb-b186-4b6c-8500-12275b411699.jpg","index":0,"item":"5b315afb-2c38-49e3-8452-4f1d86c35bb1","keywords":null,"link":"/kkv/20250513_dunaferr-elbocsatas-csod-munkaugyi-per-kuria","timestamp":"2025. május. 13. 17:55","title":"Végső reményüket is elveszítették a Dunaferr dolgozói, elbukták a 15 milliárdos pert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0622f15d-ce36-41bf-9d29-c76063bdccad","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Sajnos még manapság is sokszor előfordul, hogy ha valamilyen testi panaszt vagy tünetet veszünk észre magunkon, hajlamosak vagyunk azt bagatellizálni egészen addig, amíg az már jelentősen rontja az életminőségünket. Különösen igaz ez a férfiakra, akiknél a prosztataproblémák eleinte kellemetlen, később pedig kezelés híján nagyon súlyos tüneteket és jelentős fájdalmat okozhatnak. Az alábbiakban két házaspár történetét meséljük el, akik ugyanazt a problémát eltérő módon kezelték és oldották meg.","shortLead":"Sajnos még manapság is sokszor előfordul, hogy ha valamilyen testi panaszt vagy tünetet veszünk észre magunkon...","id":"20250327_figyeljunk-a-testunk-jelzeseire-prosztata-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0622f15d-ce36-41bf-9d29-c76063bdccad.jpg","index":0,"item":"12bf91b9-1275-4841-9949-5bd77c6073f9","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250327_figyeljunk-a-testunk-jelzeseire-prosztata-proxelan","timestamp":"2025. május. 13. 19:30","title":"Egy probléma, két történet: ezért fontos, hogy figyeljünk a testünk jelzéseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""}]