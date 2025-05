Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"024d1fbf-5957-402f-9e9d-0061f806cc12","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szabad alkotás, a szabad társadalom és az európai értékek védelmében címmel fogalmazott meg közleményt az Open Books könyvkiadó, olyan szerzők aláírásával, mint Alföldi Róbert, Cserhalmi György vagy Kepes András.","shortLead":"A szabad alkotás, a szabad társadalom és az európai értékek védelmében címmel fogalmazott meg közleményt az Open Books...","id":"20250515_Kemeny-Zsofi-Dr-Mate-Gabor-Al-Ghaoui-Hesna-uldozesi-torveny-Kepes-Andras-Szentesi-Eva-Gardos-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/024d1fbf-5957-402f-9e9d-0061f806cc12.jpg","index":0,"item":"fc61bc54-bda3-467b-8032-4fabda65bee8","keywords":null,"link":"/kultura/20250515_Kemeny-Zsofi-Dr-Mate-Gabor-Al-Ghaoui-Hesna-uldozesi-torveny-Kepes-Andras-Szentesi-Eva-Gardos-Peter","timestamp":"2025. május. 15. 11:17","title":"Kemény Zsófi, Dr. Máté Gábor és Al Ghaoui Hesna is felszólaltak az üldözési törvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4787be4-0ba2-4b71-99e1-550877aafdb5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A film nagyszerűségéről már tavaly sajtótájékoztatót tartott a honvédelmi miniszter.","shortLead":"A film nagyszerűségéről már tavaly sajtótájékoztatót tartott a honvédelmi miniszter.","id":"20250515_Itt-a-milliardos-allami-kurzus-akciofilm-a-Sarkanyok-Kabul-felett-elso-elozetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4787be4-0ba2-4b71-99e1-550877aafdb5.jpg","index":0,"item":"aadc0afd-080b-487d-93e2-82eeb0492e74","keywords":null,"link":"/kultura/20250515_Itt-a-milliardos-allami-kurzus-akciofilm-a-Sarkanyok-Kabul-felett-elso-elozetese","timestamp":"2025. május. 15. 12:15","title":"Itt a milliárdos állami kurzus-akciófilm, a Sárkányok Kabul felett első előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"066b0d2f-6afb-4bc3-9d85-2f6af0296970","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elon Musk cége, az xAI jelenleg az Nvidia 200 000 processzorát használja a mesterséges intelligenciával kapcsolatos feladatok elvégzésére, hamarosan azonban 1 millió chip dübörög majd benne.","shortLead":"Elon Musk cége, az xAI jelenleg az Nvidia 200 000 processzorát használja a mesterséges intelligenciával kapcsolatos...","id":"20250515_mesterseges-intelligencia-szuperszamitogep-xai-colossus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/066b0d2f-6afb-4bc3-9d85-2f6af0296970.jpg","index":0,"item":"570b4323-bc14-477a-b819-83222e6a32a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_mesterseges-intelligencia-szuperszamitogep-xai-colossus","timestamp":"2025. május. 15. 12:03","title":"Ötször erősebb lehet Elon Musk MI-szuperszámítógépe, az xAI Colossus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95eb816e-f8c0-4286-9326-6c2aba282850","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az ágazat modernizálását, a térség gazdaságának fejlődését és a munkahelyteremtést is zászlajára tűzte.","shortLead":"Az ágazat modernizálását, a térség gazdaságának fejlődését és a munkahelyteremtést is zászlajára tűzte.","id":"20250513_orban-rahel-fenntarthato-gazdalkodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95eb816e-f8c0-4286-9326-6c2aba282850.jpg","index":0,"item":"b6e82dfb-7b11-4736-be7d-5bce701181da","keywords":null,"link":"/kkv/20250513_orban-rahel-fenntarthato-gazdalkodas","timestamp":"2025. május. 13. 21:31","title":"„A lehető legfenntarthatóbb módon” gazdálkodna újonnan vásárolt somogyi földjein Orbán Ráhel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6293700b-3abf-4b06-871a-35aba4d6293f","c_author":"Mérlegen","category":"kkv","description":"A konklávé üzleti oldala, Elizabeth Holmes öröksége és a japán munkahelyek extrém elvárásai – mutatjuk az elmúlt hetek legizgalmasabb üzleti híreit.","shortLead":"A konklávé üzleti oldala, Elizabeth Holmes öröksége és a japán munkahelyek extrém elvárásai – mutatjuk az elmúlt hetek...","id":"20250513_Merlegen-podcast-konklave-Elizabeth-Holmes-Google-Texas-Japan-hordo-THC-ital-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6293700b-3abf-4b06-871a-35aba4d6293f.jpg","index":0,"item":"03a3fb88-9b75-4910-8b7a-2a24d8584891","keywords":null,"link":"/kkv/20250513_Merlegen-podcast-konklave-Elizabeth-Holmes-Google-Texas-Japan-hordo-THC-ital-ebx","timestamp":"2025. május. 13. 19:00","title":"Újrapróbálkoznak a világ legnagyobb átverésével, és kiderült a hordók titkos élete is – Mérlegen évadzáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc50f55-bd81-445c-859f-eac3afb7a5d6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Rémhírterjesztésért és állam elleni bűncselekmény feljelentésének elmulasztásáért.","shortLead":"Rémhírterjesztésért és állam elleni bűncselekmény feljelentésének elmulasztásáért.","id":"20250513_Magyar-Peter-feljelenti-Orban-Viktort","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4dc50f55-bd81-445c-859f-eac3afb7a5d6.jpg","index":0,"item":"6ce79598-a45f-4d97-903a-55098a84650e","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Magyar-Peter-feljelenti-Orban-Viktort","timestamp":"2025. május. 13. 19:02","title":"Magyar Péter feljelenti Orbán Viktort a videója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29cb1f81-68f7-4f99-83bd-0c5c81f2921e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Bolla Tibor elmondása szerint a főváros érdekét szem előtt tartva kérte a felmentését.","shortLead":"Bolla Tibor elmondása szerint a főváros érdekét szem előtt tartva kérte a felmentését.","id":"20250513_bolla-tibor-felmentes-f-zsolt-spontan-talalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29cb1f81-68f7-4f99-83bd-0c5c81f2921e.jpg","index":0,"item":"372b8342-0be4-48cb-a4d8-be82380f4a2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_bolla-tibor-felmentes-f-zsolt-spontan-talalkozas","timestamp":"2025. május. 13. 18:28","title":"A leváltott BKV-vezér azt állítja, hogy csak spontán futott össze a számlagyáras ügy vádlottjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098c922c-4d08-4f38-a5b5-21903d431c01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A NATO-ban az elmúlt időszakban gyakori téma a védelmi kiadások arányának növelése, jelenleg a GDP 2 százalékát kell erre fordítani a tagállamoknak, aminek nem mindenki tesz eleget. Az 5 százalék viszont még a költések emelését szorgalmazó USA-nak is sok lehet.","shortLead":"A NATO-ban az elmúlt időszakban gyakori téma a védelmi kiadások arányának növelése, jelenleg a GDP 2 százalékát kell...","id":"20250515_Nemetorszag-kulugyminisztere-elvben-egyetert-azzal-hogy-a-GDP-5-szazalekat-koltsek-vedelemre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/098c922c-4d08-4f38-a5b5-21903d431c01.jpg","index":0,"item":"16d988c9-1a40-4b9f-8f3d-cc32e26a1c55","keywords":null,"link":"/vilag/20250515_Nemetorszag-kulugyminisztere-elvben-egyetert-azzal-hogy-a-GDP-5-szazalekat-koltsek-vedelemre","timestamp":"2025. május. 15. 11:53","title":"Németország külügyminisztere elvben egyetért azzal, hogy a GDP 5 százalékát költsék védelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]