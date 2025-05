Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7a412357-caee-4af1-9f21-e5a32121a2fa","c_author":"Imre Réka - Csányi Nikolett - Siteri Nóra ","category":"itthon","description":"Hajnali horgászatot, szalonnasütést és sok beszélgetést tervez útja során Magyar Péter, aki szerda reggel a Bazilikánál feljelentette Orbán Viktort, majd a Tisza Párt szimpatizánsaival gyalog indult el Nagyváradra. Az első napon Pécelig jutottak, mi pedig elkísértük őket. Videóriport. ","shortLead":"Hajnali horgászatot, szalonnasütést és sok beszélgetést tervez útja során Magyar Péter, aki szerda reggel a Bazilikánál...","id":"20250515_magyar-peter-gyaloglas-nagyvarad-pecel-video-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a412357-caee-4af1-9f21-e5a32121a2fa.jpg","index":0,"item":"6260fcd9-9449-4d9a-85be-d8ba58b10c24","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_magyar-peter-gyaloglas-nagyvarad-pecel-video-ebx","timestamp":"2025. május. 15. 18:35","title":"„Hányinger, amit csinál a kormány, Magyar Péter az egyetlen reményünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újfajta reklámelhelyezési gyakorlat jön a YouTube-ra, a létező legbosszantóbb pillanatban fogják félbeszakítani a tartalmat.","shortLead":"Újfajta reklámelhelyezési gyakorlat jön a YouTube-ra, a létező legbosszantóbb pillanatban fogják félbeszakítani...","id":"20250515_google-youtube-reklamok-csucspont-gemini-hirdetesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925.jpg","index":0,"item":"5bd88911-6ad3-4c27-90f7-72b486bdff53","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_google-youtube-reklamok-csucspont-gemini-hirdetesek","timestamp":"2025. május. 15. 09:03","title":"Ha bosszantják a reklámok a YouTube-on, van egy rossz hírünk: még idegesítőbbek lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa767ae-0cba-4c32-8eb1-21fdc8bcba91","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A lap szerint az MVM beszámolóiból kiderül: a valós beszerzési ár és így a lakossági spórolás is a számlákon hirdetett szint töredéke. Ugyanez igaz a villanyszámlákra is.","shortLead":"A lap szerint az MVM beszámolóiból kiderül: a valós beszerzési ár és így a lakossági spórolás is a számlákon hirdetett...","id":"20250515_Nepszava-rezsicsokkentes-MVM-szamlak-rezsiboksz-megtakaritas-atveres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fa767ae-0cba-4c32-8eb1-21fdc8bcba91.jpg","index":0,"item":"59a27bf9-9f08-432d-ab7c-7f29e1fec6f5","keywords":null,"link":"/kkv/20250515_Nepszava-rezsicsokkentes-MVM-szamlak-rezsiboksz-megtakaritas-atveres","timestamp":"2025. május. 15. 08:08","title":"Népszava: Pénzügyi jelentések bizonyítják, hogy átverés a gázszámlákon feltüntetett rezsimegtakarítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9eb85f0-2f0c-4e38-adbb-7d019a80a69d","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Több mint másfél év után lett újra teljes jogú vezetője az intézménynek.","shortLead":"Több mint másfél év után lett újra teljes jogú vezetője az intézménynek.","id":"20250515_Farkas-Gabort-kineveztek-a-Zeneakademia-rektorava","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9eb85f0-2f0c-4e38-adbb-7d019a80a69d.jpg","index":0,"item":"7599d1b8-0002-406f-a938-df2a5873430b","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Farkas-Gabort-kineveztek-a-Zeneakademia-rektorava","timestamp":"2025. május. 15. 10:09","title":"Farkas Gábort kinevezték a Zeneakadémia rektorává","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf3fea3-f9f1-453f-bb28-bfa054d38a60","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tartalma kísértetiesen hasonlít az eddigi kormányzati panelekre.","shortLead":"A tartalma kísértetiesen hasonlít az eddigi kormányzati panelekre.","id":"20250514_Nyilvanossagra-hoztak-egy-oldalt-a-Ruszin-Szendit-elmarasztalo-dokumentumbol-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbf3fea3-f9f1-453f-bb28-bfa054d38a60.jpg","index":0,"item":"c0ec9109-5746-4810-bcc5-af353f60ded0","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Nyilvanossagra-hoztak-egy-oldalt-a-Ruszin-Szendit-elmarasztalo-dokumentumbol-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 16:50","title":"Nyilvánosságra hozott a HM egy oldalt a Ruszin-Szendit elmarasztaló dokumentumból, amit a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt ülésére készítettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8d8ff6-30cd-4622-9a2e-0eaff875382d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Munkanap lesz. ","shortLead":"Munkanap lesz. ","id":"20250516_Erdemes-figyelni-szombaton-is-fizetos-a-parkolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a8d8ff6-30cd-4622-9a2e-0eaff875382d.jpg","index":0,"item":"7e24c445-945b-4b3d-a630-6482fba0ae73","keywords":null,"link":"/cegauto/20250516_Erdemes-figyelni-szombaton-is-fizetos-a-parkolas","timestamp":"2025. május. 16. 13:34","title":"Érdemes figyelni, most szombaton fizetős a parkolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6873da3b-f8bf-4eb5-869a-fa3855006390","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A sofőrt veszélyes vezetés és személyi sérülés okozásának gyanúja miatt letartóztatták, bár a katalán elnök kizárta a szándékosság lehetőségét.","shortLead":"A sofőrt veszélyes vezetés és személyi sérülés okozásának gyanúja miatt letartóztatták, bár a katalán elnök kizárta...","id":"20250516_A-tomegbe-hajtott-egy-autos-az-Espanol-Barcelona-meccs-elott-tobben-megserultek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6873da3b-f8bf-4eb5-869a-fa3855006390.jpg","index":0,"item":"44ea6f47-4f26-40e1-a845-140bd9e7b062","keywords":null,"link":"/sport/20250516_A-tomegbe-hajtott-egy-autos-az-Espanol-Barcelona-meccs-elott-tobben-megserultek","timestamp":"2025. május. 16. 06:50","title":"A tömegbe hajtott egy autós az Espanyol–Barcelona-meccs előtt, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője igyekezett kerülni a konkrét válaszadást a törvénnyel kapcsolatban felmerülő kérdésekre.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője igyekezett kerülni a konkrét válaszadást a törvénnyel kapcsolatban felmerülő kérdésekre.","id":"20250514_Kocsis-Mate-az-atlathatosagi-torvenyrol-Akit-ez-nem-erint-annak-nincs-mit-kerdeznie","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7.jpg","index":0,"item":"9121bf13-db77-4ea4-84bc-7a511c6e7a89","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Kocsis-Mate-az-atlathatosagi-torvenyrol-Akit-ez-nem-erint-annak-nincs-mit-kerdeznie","timestamp":"2025. május. 14. 14:57","title":"Kocsis Máté az átláthatósági törvényről: „Akit ez nem érint, annak nincs mit kérdeznie”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]