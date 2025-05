Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Viktor újraválasztását is veszélyeztetheti, hogy az erdélyi magyarokat felháborította a kormányfő beállása az ultranacionalista román elnökjelölt mögé. Trump ostoba, amikor valamilyen megállapodást kell összehozni, ellenben nagyon jó, ha visszavonulót kell fújnia. Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő akkor is veszít, ha nyer. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Orbán Viktor újraválasztását is veszélyeztetheti, hogy az erdélyi magyarokat felháborította a kormányfő beállása...","id":"20250515_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"9460b0a7-927a-45e9-b255-b72e35e3f726","keywords":null,"link":"/360/20250515_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 15. 10:17","title":"Economist: Putyinnak nincs más választása, mint azt tenni, amit Kína akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a493f8fa-2d3a-4daf-b507-e638cbbe85a0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai és ausztrál kutatók 53 ezer ember genetikai mintáit vizsgálták át, és több meglepő felfedezést tettek a kényszerbetegséggel kapcsolatban.","shortLead":"Amerikai és ausztrál kutatók 53 ezer ember genetikai mintáit vizsgálták át, és több meglepő felfedezést tettek...","id":"20250514_ocd-kenyszerbetegseg-genetikai-tenyezok-agykutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a493f8fa-2d3a-4daf-b507-e638cbbe85a0.jpg","index":0,"item":"aac46eb9-db53-4c25-bd5b-d810b0e13f1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_ocd-kenyszerbetegseg-genetikai-tenyezok-agykutatas","timestamp":"2025. május. 14. 20:03","title":"Mégsem csak pszichológia: találtak 25 gént, ami növeli a kényszerbetegség kialakulásának kockázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eddee3a4-c87b-49f9-9698-ec9144ce00f6","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nagy Gábor Bálint büntetőbíró volt, majd onnan került a Legfőbb Ügyészségre, ahol kabinetfőnökségig és főosztályvezetőségig jutott, jelenleg a Pázmányon oktat büntetőjogot. Hallgatói korrekt és népszerű oktatóként jellemzik, szakmai előéletéről azonban nagyon keveset tudni.","shortLead":"Nagy Gábor Bálint büntetőbíró volt, majd onnan került a Legfőbb Ügyészségre, ahol kabinetfőnökségig és...","id":"20250515_nagy-gabor-Balint-legfobb-ugyesz-kicsoda-portre-lugos-orvos-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eddee3a4-c87b-49f9-9698-ec9144ce00f6.jpg","index":0,"item":"9d1edb5d-af62-41a6-9090-bc8b970306a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_nagy-gabor-Balint-legfobb-ugyesz-kicsoda-portre-lugos-orvos-ebx","timestamp":"2025. május. 15. 15:33","title":"A lúgos orvos perében is képviselte már a vádat a leendő legfőbb ügyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c064f7-fe85-41d1-8f52-8b10ee4b1e04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindössze huszonöt éves volt, azonnal megbánta, és azóta is bánja a műtétet, amely ráadásul további komoly problémákhoz vezetett. A színész elmondta, miért érezte úgy, hogy mégis így kell tennie.","shortLead":"Mindössze huszonöt éves volt, azonnal megbánta, és azóta is bánja a műtétet, amely ráadásul további komoly problémákhoz...","id":"20250515_Jamie-Lee-Curtis-elarulta-miert-vetette-ala-magat-plasztikai-mutetnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94c064f7-fe85-41d1-8f52-8b10ee4b1e04.jpg","index":0,"item":"4c58c734-76e8-4746-bc25-150b8f7736f4","keywords":null,"link":"/elet/20250515_Jamie-Lee-Curtis-elarulta-miert-vetette-ala-magat-plasztikai-mutetnek","timestamp":"2025. május. 15. 14:50","title":"Jamie Lee Curtis elárulta, miért vetette alá magát plasztikai műtétnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af33f74a-0c2c-4b04-aa90-dc3dd572c67c","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Számos megamegállapodást kötött Donald Trump az arab monarchiákat érintő útján, de nem jutott előbbre két fontos kérdésben, a gázai háború és az iráni atomprogram ügyében. Viszont komoly etikai aggályokat vet fel, hogy az amerikai elnök családi vállalkozása a meglátogatott országok kormányaihoz köthető cégekkel zsíros üzleteket üt nyélbe.","shortLead":"Számos megamegállapodást kötött Donald Trump az arab monarchiákat érintő útján, de nem jutott előbbre két fontos...","id":"20250516_Trump-kozel-keleti-utja-diplomacia-es-osszeferhetetlenseg-egy-ajandek-Boeing-arnyekaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af33f74a-0c2c-4b04-aa90-dc3dd572c67c.jpg","index":0,"item":"c9bed325-3ea0-452d-812d-cc1a6db9de01","keywords":null,"link":"/360/20250516_Trump-kozel-keleti-utja-diplomacia-es-osszeferhetetlenseg-egy-ajandek-Boeing-arnyekaban","timestamp":"2025. május. 16. 12:20","title":"Trump közel-keleti útja: diplomácia és összeférhetetlenség egy ajándék Boeing árnyékában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f4c306-a63e-4c02-a322-0a7a8c72d1d2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Axios és a CNN két munkatársa által írt könyv alapját a Demokrata Párt belső körének tagjaival készült 200 interjú képezi.","shortLead":"Az Axios és a CNN két munkatársa által írt könyv alapját a Demokrata Párt belső körének tagjaival készült 200 interjú...","id":"20250515_biden-konyv-leepules-demokratak-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43f4c306-a63e-4c02-a322-0a7a8c72d1d2.jpg","index":0,"item":"e49698a3-4916-47b7-8d6b-396437313c60","keywords":null,"link":"/vilag/20250515_biden-konyv-leepules-demokratak-usa","timestamp":"2025. május. 15. 16:31","title":"Két éven át rejtegették Joe Bident a saját kormánya elől is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szélsőséges hőhullámokkal járó éghajlatváltozás világszerte növeli a terhességi kockázatokat – hívja fel a figyelmet a Climate Central szerdán közzétett jelentése, amely a 2020 és 2024 közötti időszakot vizsgálta.","shortLead":"A szélsőséges hőhullámokkal járó éghajlatváltozás világszerte növeli a terhességi kockázatokat – hívja fel a figyelmet...","id":"20250514_terhesseg-globalis-felmelegedes-klimavaltozas-kockazatok-szelsoseges-homerseklet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297.jpg","index":0,"item":"1187bcf1-c51f-49c7-a5bd-e7bc114776f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_terhesseg-globalis-felmelegedes-klimavaltozas-kockazatok-szelsoseges-homerseklet","timestamp":"2025. május. 14. 19:03","title":"Tovább fűti a terhességi kockázatokat a globális felmelegedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b8b7ed-e00c-4e50-8c60-d063ba15c2e2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A tervezhetőség hiánya, a gyenge exportteljesítmény és a beruházások visszaesése húzza vissza a magyar gazdaságot 2025-ben.","shortLead":"A tervezhetőség hiánya, a gyenge exportteljesítmény és a beruházások visszaesése húzza vissza a magyar gazdaságot...","id":"20250516_A-CIB-szerint-jo-esetben-1-szazalek-lesz-a-GDP-novekedes-az-euro-stabilan-400-folott-maradhat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12b8b7ed-e00c-4e50-8c60-d063ba15c2e2.jpg","index":0,"item":"87d40d38-ab09-4d2e-b36f-63e238a7aeac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250516_A-CIB-szerint-jo-esetben-1-szazalek-lesz-a-GDP-novekedes-az-euro-stabilan-400-folott-maradhat","timestamp":"2025. május. 16. 08:56","title":"A CIB szerint 1 százalékos lesz a GDP-növekedés, az euró stabilan 400 forint fölött maradhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]