[{"available":true,"c_guid":"9c6d88e8-6f4a-4fc7-817d-8d8f4af56203","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Robert Benton 92 éves volt.","shortLead":"Robert Benton 92 éves volt.","id":"20250514_Meghalt-a-Kramer-kontra-Kramer-Oscar-dijas-rendezoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c6d88e8-6f4a-4fc7-817d-8d8f4af56203.jpg","index":0,"item":"d7d9bb07-4369-4bac-8c92-5dd5dc389f9c","keywords":null,"link":"/kultura/20250514_Meghalt-a-Kramer-kontra-Kramer-Oscar-dijas-rendezoje","timestamp":"2025. május. 14. 14:09","title":"Meghalt a Kramer kontra Kramer Oscar-díjas rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c50621c-7801-4266-b54e-ccdc0f7c47d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az esetről a Mályi Madármentő Állomás számolt be. A fióka testvérét szerencsére sikerült megvédeni. ","shortLead":"Az esetről a Mályi Madármentő Állomás számolt be. A fióka testvérét szerencsére sikerült megvédeni. ","id":"20250513_Fulesbagoly-fioka-agyonvertek-malyi-madarmentok-Igrici","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c50621c-7801-4266-b54e-ccdc0f7c47d0.jpg","index":0,"item":"5a0091c1-10fa-434f-b0f8-02c073a333ea","keywords":null,"link":"/elet/20250513_Fulesbagoly-fioka-agyonvertek-malyi-madarmentok-Igrici","timestamp":"2025. május. 13. 14:34","title":"Gyerekek vertek agyon egy fülesbagoly-fiókát Igriciben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd14b973-45bc-4b8a-85af-59865c4f7ffc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Drágábban nyithat az iPhone 17-széria az előzőeknél, mutat rá egy új jelentés. A magyarázat nem más, mint az amerikai vámháború.","shortLead":"Drágábban nyithat az iPhone 17-széria az előzőeknél, mutat rá egy új jelentés. A magyarázat nem más, mint az amerikai...","id":"20250512_apple-iphone-aremeles-donald-trump-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd14b973-45bc-4b8a-85af-59865c4f7ffc.jpg","index":0,"item":"84597eed-2c62-4113-834e-58fae5608a66","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_apple-iphone-aremeles-donald-trump-vamhaboru","timestamp":"2025. május. 12. 17:03","title":"Úgy tűnik, elkerülhetetlen: Trump vámháborúja miatt drágulhatnak az iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c41a000f-e2d9-4f77-b159-1c269b802078","c_author":"Rácz József","category":"360","description":"Minden társadalomnak el kell döntenie, hogy a szigor vagy a segítés útját választja – Magyarország a drogfogyasztás büntetése mellett döntött, a gyógyítás helyett a szenvedés útját választotta. Milyen hatásai vannak a kriminalizációnak, és milyen eredményeket értek el azok az országok, amelyek a szerhasználatot nem rendészeti, hanem közegészségügyi problémaként kezelik? Rácz József pszichiáter, addiktológiai szakértő, egyetemi tanár, az MTA doktorának írása.","shortLead":"Minden társadalomnak el kell döntenie, hogy a szigor vagy a segítés útját választja – Magyarország a drogfogyasztás...","id":"20250513_racz-jozsef-pszichiater-drogtorveny-velemeny-kriminalizacio-fogyasztok-gyogyitas-borton-melyszegenyseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c41a000f-e2d9-4f77-b159-1c269b802078.jpg","index":0,"item":"bfee330b-7e3d-4f0b-aa0a-23d26cb3f908","keywords":null,"link":"/360/20250513_racz-jozsef-pszichiater-drogtorveny-velemeny-kriminalizacio-fogyasztok-gyogyitas-borton-melyszegenyseg","timestamp":"2025. május. 13. 14:10","title":"Rácz József pszichiáter: Ember helyett semmirekellő – amilyen az ország, olyan a drogtörvénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e03adf3-a62e-4a1d-96f4-20cf30555e6f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Polgárosultabb, nemzetibb és liberálisabb volt az arisztokrácia, mint korábban gondolták, viszont a Horthy-kor bűne, hogy túlélte önmagát a középkorias elit – erről beszélgettünk új könyvük kapcsán Gyáni Gábor és Szilágyi Adrienn történészekkel.","shortLead":"Polgárosultabb, nemzetibb és liberálisabb volt az arisztokrácia, mint korábban gondolták, viszont a Horthy-kor bűne...","id":"20250513_hvg-gyani-gabor-szilagyi-adrienn-magyar-arisztokracia-tortenete-tekintelyuralom-fenyuzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e03adf3-a62e-4a1d-96f4-20cf30555e6f.jpg","index":0,"item":"b76e3ff5-9d0f-4f10-91ed-bd1469c7b279","keywords":null,"link":"/360/20250513_hvg-gyani-gabor-szilagyi-adrienn-magyar-arisztokracia-tortenete-tekintelyuralom-fenyuzes","timestamp":"2025. május. 13. 17:40","title":"„A mai elit és a volt arisztokraták közt a fő különbség, hogy utóbbiaknak kegyúrként gondoskodniuk kellett az uradalom népéről”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f87c5f1b-2371-416f-a4ba-09135323cc29","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az új alapítványban az állam csatlakozó alapítóként vesz részt.","shortLead":"Az új alapítványban az állam csatlakozó alapítóként vesz részt.","id":"20250512_zalazone-tesztpalya-vagyonkezelo-alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f87c5f1b-2371-416f-a4ba-09135323cc29.jpg","index":0,"item":"be5352cb-c098-499f-b973-d0ff7eb896c7","keywords":null,"link":"/kkv/20250512_zalazone-tesztpalya-vagyonkezelo-alapitvany","timestamp":"2025. május. 12. 18:31","title":"Vagyonkezelő alapítványba kerül a ZalaZone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f8a946-e438-443b-aeaa-332a16ad7379","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Rock Creekben nemhogy megmártózni, még benne gázolni is veszélyes a vízben lévő patogének miatt.","shortLead":"A Rock Creekben nemhogy megmártózni, még benne gázolni is veszélyes a vízben lévő patogének miatt.","id":"20250513_szennyviz-patak-korokozo-robert-f-kennedy-jr-unokak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1f8a946-e438-443b-aeaa-332a16ad7379.jpg","index":0,"item":"6347dbba-88eb-4782-aff1-b74f4218d96b","keywords":null,"link":"/elet/20250513_szennyviz-patak-korokozo-robert-f-kennedy-jr-unokak","timestamp":"2025. május. 13. 11:43","title":"Szennyezett vizű patakban fürdőzött unokáival az oltástagadó amerikai egészségügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae81695e-99b8-4b71-a760-97f57fb8ad3f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyesek azt is tudni vélik, hogy drón miatt vetették be a harci gépeket.","shortLead":"Egyesek azt is tudni vélik, hogy drón miatt vetették be a harci gépeket.","id":"20250513_nyiregyhaza-vadaszgepek-robaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae81695e-99b8-4b71-a760-97f57fb8ad3f.jpg","index":0,"item":"b36f0931-b5b8-42b0-aacb-f374c625d64f","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_nyiregyhaza-vadaszgepek-robaj","timestamp":"2025. május. 13. 18:19","title":"Vadászrepülőgépek robaja okozott riadalmat Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]