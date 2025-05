Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"46e2e797-9a2f-4309-8fe5-7001aed3d03e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Xpeng legfrissebb újdonsága kivételesen nem egy magas építésű unalmas gombócforma SUV.","shortLead":"Az Xpeng legfrissebb újdonsága kivételesen nem egy magas építésű unalmas gombócforma SUV.","id":"20250516_igazi-tekintetmagnes-a-legujabb-szuperlapos-kinai-villanyszedan-xpeng-p7","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46e2e797-9a2f-4309-8fe5-7001aed3d03e.jpg","index":0,"item":"0c937c7a-d87b-4106-a568-505fc831d5f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250516_igazi-tekintetmagnes-a-legujabb-szuperlapos-kinai-villanyszedan-xpeng-p7","timestamp":"2025. május. 16. 08:41","title":"Igazi tekintetmágnes a legújabb szuperlapos kínai villanyszedán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba950679-216d-4738-bdf6-c74168c851cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt vezérkari főnök szerint beszédes, hogy a Honvédelmi Minisztérium hallgat az újdörögdi gránátbaleset ügyében, „a vizsgálat lefolytatása ugyanis nem lehet ennyire hosszú”.","shortLead":"A volt vezérkari főnök szerint beszédes, hogy a Honvédelmi Minisztérium hallgat az újdörögdi gránátbaleset ügyében, „a...","id":"20250516_ruszin-szendi-romulusz-szalay-bobrovniczky-kristof-honvedelmi-miniszter-ujdorogdi-kezigranat-baleset-vizsgalatot-kovetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba950679-216d-4738-bdf6-c74168c851cd.jpg","index":0,"item":"bd9ffb25-cc5a-47ff-b3bb-f21d3d7ccfaf","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_ruszin-szendi-romulusz-szalay-bobrovniczky-kristof-honvedelmi-miniszter-ujdorogdi-kezigranat-baleset-vizsgalatot-kovetel","timestamp":"2025. május. 16. 11:08","title":"Ruszin-Szendi üzent a honvédelmi miniszternek: Legyen férfi, álljon ki és nézzen az emberek szemébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d08401-e0bb-4875-a89d-aea937d48497","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A tágas utas- és csomagterű Toyota bZ4X Touring hatótávja eléri az 560 kilométert.","shortLead":"A tágas utas- és csomagterű Toyota bZ4X Touring hatótávja eléri az 560 kilométert.","id":"20250516_380-lovas-uj-elektromos-terepkombi-toyota-bz4x-touring","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92d08401-e0bb-4875-a89d-aea937d48497.jpg","index":0,"item":"49fd20ee-1ef8-4b8b-86ab-92594e23c7ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20250516_380-lovas-uj-elektromos-terepkombi-toyota-bz4x-touring","timestamp":"2025. május. 16. 07:59","title":"380 lovas új elektromos terepkombi a Toyotától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67274264-6990-4faf-bdb1-a31b33d3b3db","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"60 nappal szeretnék meghosszabbítani a 200 millió értékű kötvénycsomag lejáratát.","shortLead":"60 nappal szeretnék meghosszabbítani a 200 millió értékű kötvénycsomag lejáratát.","id":"20250516_Megis-megegyezhet-Bige-Laszlo-mutragyas-cege-a-befektetoivel-elkerulheti-a-csodot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67274264-6990-4faf-bdb1-a31b33d3b3db.jpg","index":0,"item":"0b2b58b5-1cc4-4443-84a6-1fc9143735cc","keywords":null,"link":"/kkv/20250516_Megis-megegyezhet-Bige-Laszlo-mutragyas-cege-a-befektetoivel-elkerulheti-a-csodot","timestamp":"2025. május. 16. 08:20","title":"Mégis megegyezhet Bige László műtrágyás cége a befektetőivel, elkerülheti a csődöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e4732cc-dd07-48a0-8c73-0b3d2c975dd9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő arról is beszélt, hogy Magyar Péter ellenzéki fordulata előtt többször is próbálta lebeszélni a férjét a közéleti szerepvállalásról, de mostanra belátta, hogy Nagy Ervinnek ez az útja.","shortLead":"A színésznő arról is beszélt, hogy Magyar Péter ellenzéki fordulata előtt többször is próbálta lebeszélni a férjét...","id":"20250515_borbely-alexandra-lehallgatas-telefon-nagy-ervin-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e4732cc-dd07-48a0-8c73-0b3d2c975dd9.jpg","index":0,"item":"730c99ca-4a94-43bc-b943-7da5b191d253","keywords":null,"link":"/elet/20250515_borbely-alexandra-lehallgatas-telefon-nagy-ervin-magyar-peter","timestamp":"2025. május. 15. 21:28","title":"Borbély Alexandra szerint lehallgatják az ő és Nagy Ervin telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11b651a-159b-4469-9144-53f25985a0f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre nem tudni, a kis Alexander mit szól a nagypapa politikai tevékenységéhez.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, a kis Alexander mit szól a nagypapa politikai tevékenységéhez.","id":"20250516_Megszuletett-Donald-Trump-11-unokaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f11b651a-159b-4469-9144-53f25985a0f1.jpg","index":0,"item":"24c50a8a-f45d-415c-89a9-0e8a04fbb6ee","keywords":null,"link":"/elet/20250516_Megszuletett-Donald-Trump-11-unokaja","timestamp":"2025. május. 16. 10:11","title":"Megszületett Donald Trump 11. unokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f832c62-e164-465d-a662-b2fae5a073b2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Majoross Gergely csapata ettől függetlenül az elitben maradást érő helyen áll.","shortLead":"Majoross Gergely csapata ettől függetlenül az elitben maradást érő helyen áll.","id":"20250515_ferfi-jegkorong-vilagbajnoksag-magyarorszag-cseh-valogatott-vereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f832c62-e164-465d-a662-b2fae5a073b2.jpg","index":0,"item":"b8e08e1a-d5d5-468f-94d8-aa332ee301c6","keywords":null,"link":"/sport/20250515_ferfi-jegkorong-vilagbajnoksag-magyarorszag-cseh-valogatott-vereseg","timestamp":"2025. május. 15. 22:54","title":"A címvédőtől is hatot kapott a magyar hokiválogatott a vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07595d62-091f-403c-abe1-57479d85e252","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Telerakják szenzorokkal, hőkamerákkal, radarokkal.","shortLead":"Telerakják szenzorokkal, hőkamerákkal, radarokkal.","id":"20250516_Digitalis-autopalya-lesz-az-M1-M7-kozos-szakasza-telerakjak-szenzorokkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07595d62-091f-403c-abe1-57479d85e252.jpg","index":0,"item":"78ad82e8-fbe2-422d-a0e5-1b88a2c254d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250516_Digitalis-autopalya-lesz-az-M1-M7-kozos-szakasza-telerakjak-szenzorokkal","timestamp":"2025. május. 16. 07:46","title":"Okos-autópálya lesz az M1–M7 Budaörsnél, 1,5 gigabyte adatot generál majd másodpercenként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]