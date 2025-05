Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"551acd2f-9b4e-477f-b25a-35aa6d8ba291","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfit 2016-ban jogerősen ítélte el a bíróság egy tizenkettedik életévét be nem töltött gyerek ellen elkövetett szexuális erőszak miatt.","shortLead":"A férfit 2016-ban jogerősen ítélte el a bíróság egy tizenkettedik életévét be nem töltött gyerek ellen elkövetett...","id":"20250518_orban-viktor-harcosok-klubja-pedofil-elitelt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/551acd2f-9b4e-477f-b25a-35aa6d8ba291.jpg","index":0,"item":"24e6b99a-d3de-4a79-b015-5a94c5085f5d","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_orban-viktor-harcosok-klubja-pedofil-elitelt-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 20:28","title":"Egy elítélt pedofil is ott ült Orbán Viktor Harcosok Klubjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ccc9c2-766a-4ab6-99c0-bc6a66842787","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Külföldön járva sokakat a nyelvtudás hiánya riaszt vissza attól, hogy színházba menjenek. Lassan viszont már ez sem lesz gond, a mesterséges intelligencia itt is bizonyít: a néző valós időben, a saját nyelvére fordítva hallgathatja a színpadon történteket.","shortLead":"Külföldön járva sokakat a nyelvtudás hiánya riaszt vissza attól, hogy színházba menjenek. Lassan viszont már ez sem...","id":"20250517_mesterseges-intelligencia-szinkrontolmacs-off-broadway-tobbnyelvu-szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08ccc9c2-766a-4ab6-99c0-bc6a66842787.jpg","index":0,"item":"12aa77bc-ffdb-4663-9d69-bdb0bb99e5d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250517_mesterseges-intelligencia-szinkrontolmacs-off-broadway-tobbnyelvu-szinhaz","timestamp":"2025. május. 17. 16:03","title":"Az összes néző különféle nyelvén egyszerre játszó színház? Már van ilyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3014fd-12a9-4a9f-850b-c2c02144d3b9","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A női életút egyik izgalmas, ugyanakkor sok nehézséggel teli szakasza a menopauza. Ezt egy jóval nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb szakasz követi, a posztmenopauza, amely számtalan pozitív lehetőséget rejt magában, ha az ember nyitottan és tudatosan áll hozzá. Mi történik szervezetünkben ebben az időszakban, milyen változásokra számítsunk, és mit tegyünk azért, hogy minél tovább aktívak és egészségesek maradhassunk?","shortLead":"A női életút egyik izgalmas, ugyanakkor sok nehézséggel teli szakasza a menopauza. Ezt egy jóval nyugodtabb...","id":"20250324_ez-var-rank-a-menopauza-utan-cikatridina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c3014fd-12a9-4a9f-850b-c2c02144d3b9.jpg","index":0,"item":"0f28b434-4f2b-4510-92ae-6e0734d21ba6","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250324_ez-var-rank-a-menopauza-utan-cikatridina","timestamp":"2025. május. 18. 11:30","title":"Amikor kisimul az élet: ez vár ránk a menopauza után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Sári és Dása úgy érzik, mindkettőjük hazájában ugyanazokkal a módszerekkel korlátozzák jogaikat, és nincs más választásuk, mint a költözés.","shortLead":"Sári és Dása úgy érzik, mindkettőjük hazájában ugyanazokkal a módszerekkel korlátozzák jogaikat, és nincs más...","id":"20250518_orosz-magyar-leszbikus-par-Moszkva-Budapest-LMBTQ-jogok-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db.jpg","index":0,"item":"1f6c64e9-320d-43b8-aedd-78a3e58dd48a","keywords":null,"link":"/elet/20250518_orosz-magyar-leszbikus-par-Moszkva-Budapest-LMBTQ-jogok-lapszemle","timestamp":"2025. május. 18. 10:45","title":"Moszkvából Budapestre menekült öt éve egy leszbikus pár, de itt is fogy körülöttük a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bdb2902-776c-456e-96c5-b5a7c1e2ef10","c_author":"HVG","category":"360","description":"Azt a rendőrség is megállapította, hogy a bűnös sosem keresett rá gyermekpornóra az interneten. Ez ugyan nem mentség, de pusztán linkekre kattintgatva került egyre lejjebb egy csúszós lejtőn. Egyre többen keverednek így bajba.","shortLead":"Azt a rendőrség is megállapította, hogy a bűnös sosem keresett rá gyermekpornóra az interneten. Ez ugyan nem mentség...","id":"20250517_hvg-pornooldal-perverz-videok-buncselekmeny-pedofilia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bdb2902-776c-456e-96c5-b5a7c1e2ef10.jpg","index":0,"item":"d2b291a5-1b72-4acc-8108-4fb4ad649fd5","keywords":null,"link":"/360/20250517_hvg-pornooldal-perverz-videok-buncselekmeny-pedofilia","timestamp":"2025. május. 17. 16:15","title":"Legális pornóoldalakon kattintgatnak, így kerülnek végül pedofilként börtönbe egyre többen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b54101-4e0b-4ca2-b62a-99bf88fde94b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sem a dedikált egészségügyi bérkorrekció, sem az állami kórházak felújítására szánt pénz nem szerepel a 2026-os büdzséről szóló törvénytervezetben – írja a Népszava.","shortLead":"Sem a dedikált egészségügyi bérkorrekció, sem az állami kórházak felújítására szánt pénz nem szerepel a 2026-os...","id":"20250519_Nyoma-sincs-egeszsegugyieknek-szant-beremelesnek-a-jovo-evi-budzseben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5b54101-4e0b-4ca2-b62a-99bf88fde94b.jpg","index":0,"item":"a108e4f9-0143-49d0-b74a-11fb6fd19fcb","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_Nyoma-sincs-egeszsegugyieknek-szant-beremelesnek-a-jovo-evi-budzseben","timestamp":"2025. május. 19. 08:16","title":"Nyoma sincs az egészségügyiseknek szánt béremelésnek a jövő évi büdzsében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ea76cf7-3f44-44b0-a8d8-f999ef8b6fcf","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A jegybanki igazgatóság asszisztálása, a tulajdonosi jogokat gyakorló pénzügyi tárca hanyagsága és a képviselők hozzájárulása is kellett ahhoz, hogy több százmilliárd forint közpénz folyjon el az MNB-nél.","shortLead":"A jegybanki igazgatóság asszisztálása, a tulajdonosi jogokat gyakorló pénzügyi tárca hanyagsága és a képviselők...","id":"20250519_hvg-mnb-alapitvanyok-felugyelobizottsag-varga-mihaly-kezen-kozon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ea76cf7-3f44-44b0-a8d8-f999ef8b6fcf.jpg","index":0,"item":"eab30e9c-c237-4daf-af89-c6c33f7b0df4","keywords":null,"link":"/360/20250519_hvg-mnb-alapitvanyok-felugyelobizottsag-varga-mihaly-kezen-kozon","timestamp":"2025. május. 19. 06:35","title":"Az MNB-alapítványok eltűnt százmilliárdjai: amíg elnök nem lett, Varga Mihály sem zavartatta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1458e45d-53b9-4175-b4c0-4cd4ce63c906","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Dejan Vuk Sztankovicsot a szerbiai intézményekben nem látják szívesen, most szembesülnie kellett vele, hogy a budapesti szerb gimnáziumban sem.","shortLead":"Dejan Vuk Sztankovicsot a szerbiai intézményekben nem látják szívesen, most szembesülnie kellett vele, hogy a budapesti...","id":"20250517_szerbia-budapest-nikola-tesla-szerb-gimnazium-oktatasi-miniszter-tiltakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1458e45d-53b9-4175-b4c0-4cd4ce63c906.jpg","index":0,"item":"0f75e1b6-7368-40b6-9b62-10effafdcafd","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_szerbia-budapest-nikola-tesla-szerb-gimnazium-oktatasi-miniszter-tiltakozas","timestamp":"2025. május. 17. 17:38","title":"A budapesti szerb gimisek is megakadályozták a szerb oktatási miniszter látogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]