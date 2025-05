Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4afe802b-e2ce-4020-ba05-6801baac7576","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügy hátterében az áll, hogy a légitársaság pert vesztett egy spanyol szakszervezettel szemben, amelyik egy korábbi bérrendezési megállapodást támadott meg.","shortLead":"Az ügy hátterében az áll, hogy a légitársaság pert vesztett egy spanyol szakszervezettel szemben, amelyik egy korábbi...","id":"20250520_ryanair-beremeles-visszafizettetes-legiutas-kiserok-spanyolorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4afe802b-e2ce-4020-ba05-6801baac7576.jpg","index":0,"item":"35d91a7e-a905-4dc6-9a4a-97b1af5a2816","keywords":null,"link":"/kkv/20250520_ryanair-beremeles-visszafizettetes-legiutas-kiserok-spanyolorszag","timestamp":"2025. május. 20. 16:10","title":"A Ryanair visszafizetteti a légiutas-kísérők egy részével a fizetésemelésük összegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d72d7c-d2e9-4c33-b30b-4142308ee634","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Inkább a hibridekre koncentrálnak, mint szinte mindenki most.","shortLead":"Inkább a hibridekre koncentrálnak, mint szinte mindenki most.","id":"20250520_Visszavonulot-fuj-a-Honda-nem-erolteti-a-villanyautokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0d72d7c-d2e9-4c33-b30b-4142308ee634.jpg","index":0,"item":"c59c17a0-067e-4769-a51e-ecefe86fa48e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250520_Visszavonulot-fuj-a-Honda-nem-erolteti-a-villanyautokat","timestamp":"2025. május. 20. 08:15","title":"Visszavonulót fúj a Honda, nem erőlteti a villanyautókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8dd245-8c81-4cd8-b6f2-1d7210394284","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kanadai kutatók egy matematikai modell segítségével feltárták, hogyan szabályozza a szervezetünk a nátriumot, a káliumot és a folyadékokat, és azt is kiderítették, hogy a sóbevitel mérséklésénél nagyobb hatással van a vérnyomásra egy másik ásványi anyag bevitelének növelése.","shortLead":"Kanadai kutatók egy matematikai modell segítségével feltárták, hogyan szabályozza a szervezetünk a nátriumot...","id":"20250519_hvg-magas-vernyomas-sofogyasztas-csokkentese-kaliumbevitel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b8dd245-8c81-4cd8-b6f2-1d7210394284.jpg","index":0,"item":"58f5aa1a-7d9c-4bd3-9e29-491baf790e4a","keywords":null,"link":"/360/20250519_hvg-magas-vernyomas-sofogyasztas-csokkentese-kaliumbevitel","timestamp":"2025. május. 19. 16:00","title":"A sófogyasztás visszafogása helyett: a magas vérnyomás máshogy is csökkenthető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a630071-8c7f-47da-8db0-b70bde3c113c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Alessandra Mussolini korábban parlamenti és EP-képviselő is volt a Forza Italia színeiben, most a Ligánál folytatja.","shortLead":"Alessandra Mussolini korábban parlamenti és EP-képviselő is volt a Forza Italia színeiben, most a Ligánál folytatja.","id":"20250520_alessana-mussolini-silvio-berlusconi-matteo-salvini-olaszorszag-forza-italia-liga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a630071-8c7f-47da-8db0-b70bde3c113c.jpg","index":0,"item":"1955b9be-1f74-420e-893e-cd7094213fda","keywords":null,"link":"/vilag/20250520_alessana-mussolini-silvio-berlusconi-matteo-salvini-olaszorszag-forza-italia-liga","timestamp":"2025. május. 20. 12:53","title":"Mussolini unokája Berlusconi egykori pártjából Salviniékhez igazolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nemzetgazdasági miniszter a dráguló gyógyszerek miatt egyeztetett.","shortLead":"A nemzetgazdasági miniszter a dráguló gyógyszerek miatt egyeztetett.","id":"20250519_Nagy-Marton-gyogyszerek-patikak-arresstop-teaser-MAGYOSZ","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1.jpg","index":0,"item":"3a85ac1d-0030-407b-ae66-5387d36f2864","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_Nagy-Marton-gyogyszerek-patikak-arresstop-teaser-MAGYOSZ","timestamp":"2025. május. 19. 14:42","title":"Nagy Márton posztja alapján nagyon úgy néz ki, hogy a patikákba is beszökhet az árrésstop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6115e3-b336-4e1b-ae9a-b4a3de9702d6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új üzenetküldési lehetőségek jelennek meg a Viber alkalmazásban. A felhasználók a márkákkal való kommunikáció során találkozhatnak a Carousel és a List néven bemutatott új interaktív megoldással.","shortLead":"Új üzenetküldési lehetőségek jelennek meg a Viber alkalmazásban. A felhasználók a márkákkal való kommunikáció során...","id":"20250520_viber-uzleti-uzenetek-carousel-list-markak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b6115e3-b336-4e1b-ae9a-b4a3de9702d6.jpg","index":0,"item":"f6c23dea-53d0-4f2f-8d32-4f5cc384a81f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_viber-uzleti-uzenetek-carousel-list-markak","timestamp":"2025. május. 20. 08:03","title":"Újfajta üzeneteket fog kapni a Viberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893365ba-c0c4-4de5-b432-dbf1e5dbaa3f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy antiszemitizmus ellen harcoló szervezet petíciót is indított a focistából lett műsorvezető kirúgását követelve.","shortLead":"Egy antiszemitizmus ellen harcoló szervezet petíciót is indított a focistából lett műsorvezető kirúgását követelve.","id":"20250519_bbc-gary-lineker-antiszemitizmus-tavozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/893365ba-c0c4-4de5-b432-dbf1e5dbaa3f.jpg","index":0,"item":"0b38955c-7f98-4566-a158-142713c5fd01","keywords":null,"link":"/elet/20250519_bbc-gary-lineker-antiszemitizmus-tavozas","timestamp":"2025. május. 19. 14:08","title":"Antiszemita posztja miatt távozik a BBC-től Gary Lineker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad544b21-245f-43b2-be8e-a7743be234ae","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Klasszikus vonalvezetés, emelt futómű és modern technika – erről szól a Twisted TBug.","shortLead":"Klasszikus vonalvezetés, emelt futómű és modern technika – erről szól a Twisted TBug.","id":"20250520_retro-homokfuto-lett-a-jo-oreg-vw-bogarbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad544b21-245f-43b2-be8e-a7743be234ae.jpg","index":0,"item":"bffc7146-4cdb-48cd-91cc-87608c8f3610","keywords":null,"link":"/cegauto/20250520_retro-homokfuto-lett-a-jo-oreg-vw-bogarbol","timestamp":"2025. május. 20. 07:59","title":"Retró homokfutó lett a jó öreg Bogárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]