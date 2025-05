Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A céges díjakról és a pénzforgalmi költségekről akar tárgyalni a jegybankelnök a bankokkal.","shortLead":"A céges díjakról és a pénzforgalmi költségekről akar tárgyalni a jegybankelnök a bankokkal.","id":"20250522_bankok-varga-mihaly-hitel-dijak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad.jpg","index":0,"item":"c8616562-6e75-499e-85bc-b06b49d372be","keywords":null,"link":"/kkv/20250522_bankok-varga-mihaly-hitel-dijak","timestamp":"2025. május. 22. 10:34","title":"Összeszorulhat a bankvezetők gyomra, Varga Mihály újabb egyeztetésre hívja össze őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e709eb6a-6798-47c7-9d48-804e734f533b","c_author":"Onozó Róbert - Varga Ferenc (Cannes) ","category":"kultura","description":"A cannes-i filmfesztivál második hete könnyedebb filmekkel nyitott, így helyszíni podcast tudósításunkban már abban reménykedünk, hogy Dakota Johnson visszahozza a romantikus vígjáték műfaját a tévéből a mozikba. Láttunk még vizuálisan bravúros, de fárasztó AIDS-filmet a Titán rendezőjétől, és egy egyiptomi krimit arról, hogy a diktatúra mocskos módszereit illetően mindig van lejjebb.","shortLead":"A cannes-i filmfesztivál második hete könnyedebb filmekkel nyitott, így helyszíni podcast tudósításunkban már abban...","id":"20250520_cannes-filmfesztival-dakota-johnson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e709eb6a-6798-47c7-9d48-804e734f533b.jpg","index":0,"item":"450a6a36-e630-46ec-a64e-ea0c357f315f","keywords":null,"link":"/kultura/20250520_cannes-filmfesztival-dakota-johnson","timestamp":"2025. május. 20. 14:38","title":"Újjászületett Cannes-ban a romantikus komédia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf7b22e-4b44-4ae8-baf7-2384912b35d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Becsey Zsolt diplomataként és a második Orbán-kormány államtitkáraként is EU-s ügyekkel foglalkozott, és úgy véli, hogy egy tagállam csatlakozásáról a parlamentnek és nem népszavazásnak kell döntenie, már csak azért is, mert utóbbi esetben Magyarország sem került volna be az unióba.","shortLead":"Becsey Zsolt diplomataként és a második Orbán-kormány államtitkáraként is EU-s ügyekkel foglalkozott, és úgy véli...","id":"20250521_becsey-zsolt-ukrajna-eu-orban-kormany-belpolitika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bdf7b22e-4b44-4ae8-baf7-2384912b35d9.jpg","index":0,"item":"b0c37c64-3da6-4d7c-ac47-6c3fa8108a46","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_becsey-zsolt-ukrajna-eu-orban-kormany-belpolitika","timestamp":"2025. május. 21. 09:58","title":"Volt fideszes EP-képviselő: Feltételek és határidők ismerete nélkül azt mondani, hogy nem vesszük fel Ukrajnát, komoly politikai hiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"917f5f39-43e3-46c4-a247-c35294a27e74","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A vadonatúj Toyota bZ5 jelentősen olcsóbb fő riválisánál, a Tesla Model Y-nál.","shortLead":"A vadonatúj Toyota bZ5 jelentősen olcsóbb fő riválisánál, a Tesla Model Y-nál.","id":"20250522_melyen-tesla-ar-alatt-kinalja-uj-villanyautojat-a-toyota-bz5","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/917f5f39-43e3-46c4-a247-c35294a27e74.jpg","index":0,"item":"3b88ee41-27bf-4fa5-82f5-260166f84399","keywords":null,"link":"/cegauto/20250522_melyen-tesla-ar-alatt-kinalja-uj-villanyautojat-a-toyota-bz5","timestamp":"2025. május. 22. 06:41","title":"Mélyen Tesla ár alatt kínálja új villanyautóját a Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12fd3dff-1fea-4dc7-9b1c-2202c6ea4155","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google a DeepMind nagy méretű nyelvi hangmodelljét integrálta a Google Meetbe, hogy a hívások során ne akadályozza a felek kommunikációját, hogy nem egy nyelvet beszélnek.","shortLead":"A Google a DeepMind nagy méretű nyelvi hangmodelljét integrálta a Google Meetbe, hogy a hívások során ne akadályozza...","id":"20250521_google-meet-hivas-valos-ideju-tolmacsolas-mesterseges-intelligencia-deepmind","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12fd3dff-1fea-4dc7-9b1c-2202c6ea4155.jpg","index":0,"item":"d1db1ab5-af59-4b45-a4d2-2a1c7d7b7911","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_google-meet-hivas-valos-ideju-tolmacsolas-mesterseges-intelligencia-deepmind","timestamp":"2025. május. 21. 14:03","title":"Tolmácsolós funkció jön a Google Meetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a630071-8c7f-47da-8db0-b70bde3c113c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Alessandra Mussolini korábban parlamenti és EP-képviselő is volt a Forza Italia színeiben, most a Ligánál folytatja.","shortLead":"Alessandra Mussolini korábban parlamenti és EP-képviselő is volt a Forza Italia színeiben, most a Ligánál folytatja.","id":"20250520_alessana-mussolini-silvio-berlusconi-matteo-salvini-olaszorszag-forza-italia-liga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a630071-8c7f-47da-8db0-b70bde3c113c.jpg","index":0,"item":"1955b9be-1f74-420e-893e-cd7094213fda","keywords":null,"link":"/vilag/20250520_alessana-mussolini-silvio-berlusconi-matteo-salvini-olaszorszag-forza-italia-liga","timestamp":"2025. május. 20. 12:53","title":"Mussolini unokája Berlusconi egykori pártjából Salviniékhez igazolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e31762-737b-4a86-9864-69ab4b518998","c_author":"HVG","category":"360","description":"Létrehoztak egy projektcéget, amely belekezdhet annak a patinás épületnek a hasznosításába, ahol fénykorában Sissi is megfordult.","shortLead":"Létrehoztak egy projektcéget, amely belekezdhet annak a patinás épületnek a hasznosításába, ahol fénykorában Sissi is...","id":"20250522_hvg-tiborcz-istvan-svabhegyi-nagyszallo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59e31762-737b-4a86-9864-69ab4b518998.jpg","index":0,"item":"c49d73dc-6612-47eb-aa8e-d6db7b4a8bf2","keywords":null,"link":"/360/20250522_hvg-tiborcz-istvan-svabhegyi-nagyszallo","timestamp":"2025. május. 22. 06:15","title":"Újjáéledhet a műemlék, amelyről Tiborcz és Kovács Gergely egyeztetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bc1c9d-786e-4fb1-8e7b-1535aceedf12","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Spotify egy új lapot tett a mobilos alkalmazásba, hogy a felhasználók naprakészek maradhassanak a zenei életben.","shortLead":"A Spotify egy új lapot tett a mobilos alkalmazásba, hogy a felhasználók naprakészek maradhassanak a zenei életben.","id":"20250522_spotify-upcoming-releases-premier-megjelenes-uj-album-uj-zene","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5bc1c9d-786e-4fb1-8e7b-1535aceedf12.jpg","index":0,"item":"fa6c2cf2-a418-4e9d-aee9-6a38e2622049","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_spotify-upcoming-releases-premier-megjelenes-uj-album-uj-zene","timestamp":"2025. május. 22. 10:03","title":"Itt találhatja meg a legújabb zenéket a Spotifyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]