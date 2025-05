Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8e31cc18-6c46-4a08-9336-c4087f8b14cb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy Toyota Prius katalizátora a feketepiacon akár 1000 dollárt – kb. 350 ezer forintot – is érhet.","shortLead":"Egy Toyota Prius katalizátora a feketepiacon akár 1000 dollárt – kb. 350 ezer forintot – is érhet.","id":"20250521_Applikacion-keresztul-arulta-a-lopott-katalizatorokat-egy-amerikai-csalad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e31cc18-6c46-4a08-9336-c4087f8b14cb.jpg","index":0,"item":"87a3ee41-e97c-4c05-a35d-54f195b4665d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250521_Applikacion-keresztul-arulta-a-lopott-katalizatorokat-egy-amerikai-csalad","timestamp":"2025. május. 21. 13:53","title":"Applikáción árulták a lopott katalizátorokat – 13 milliárd forintot kaszált egy amerikai család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04218dd5-e5ca-49e5-af51-9bd0d3d28594","c_author":"Balogh Csaba ","category":"tudomany","description":"Nem nehéz kitalálni, mit csinál 1400 kisebb-nagyobb technológiai vállalat, több mint 600 befektető és 100 ország, köztük 35 európai állam képviselője egy helyen: megmutatják, megnézik, megbeszélik, hol tart és merre halad a világ. Szerdán megkezdődött a berlini GITEX Europe konferencia: fejlődésről, nyitottságról és magyar szemmel nézve elképesztő összegű befektetésekről.","shortLead":"Nem nehéz kitalálni, mit csinál 1400 kisebb-nagyobb technológiai vállalat, több mint 600 befektető és 100 ország...","id":"20250521_gitex-europe-2025-technologia-nyitottsag-innovacio-kazahsztan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04218dd5-e5ca-49e5-af51-9bd0d3d28594.jpg","index":0,"item":"969fd791-8fc2-4d42-8da3-3fee0c182d0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_gitex-europe-2025-technologia-nyitottsag-innovacio-kazahsztan","timestamp":"2025. május. 21. 16:43","title":"Nyitott és bátor Európát emlegetve elindult a GITEX: „a tőke, a kód és a tehetség gyorsan beporozzák egymást”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf233a2-abbd-4b7d-ac40-72d10d0e2751","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy új, az Egyesült Államokban kidolgozott genetikai teszt nyálból képes kimutatni olyan agresszív prosztatadaganatok meglétét, amelyeket a hagyományos vizsgálatok többsége nem jelez.","shortLead":"Egy új, az Egyesült Államokban kidolgozott genetikai teszt nyálból képes kimutatni olyan agresszív prosztatadaganatok...","id":"20250522_hvg-prosztatarak-diagnozis-nyalteszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8cf233a2-abbd-4b7d-ac40-72d10d0e2751.jpg","index":0,"item":"85e4e6e0-465f-49ce-9d9c-42823b675222","keywords":null,"link":"/360/20250522_hvg-prosztatarak-diagnozis-nyalteszt","timestamp":"2025. május. 22. 18:30","title":"6000 férfivel próbálták ki: egy új nyálteszt kimutatja a prosztatarák agresszív formáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0a34815-db4b-4d54-8c18-edbd4fc72ee6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatóság arra buzdítja az utasokat, hogy továbbra is éljenek panasszal, ha a légi közlekedés során jogsérelem éri őket.","shortLead":"A hatóság arra buzdítja az utasokat, hogy továbbra is éljenek panasszal, ha a légi közlekedés során jogsérelem éri őket.","id":"20250521_A-fogyasztovedelem-atfogo-ellenorzest-inditott-a-legitarsasagoknal-a-legtobb-panasz-a-jaratok-kesesere-vonatkozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0a34815-db4b-4d54-8c18-edbd4fc72ee6.jpg","index":0,"item":"9330d60e-9302-424e-8727-c96c84e31a99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_A-fogyasztovedelem-atfogo-ellenorzest-inditott-a-legitarsasagoknal-a-legtobb-panasz-a-jaratok-kesesere-vonatkozott","timestamp":"2025. május. 21. 10:44","title":"A fogyasztóvédelem átfogó ellenőrzést indított a légitársaságoknál, a legtöbb panasz járatkésésre vonatkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d37e95-aa34-4b0c-a448-0cbc2dccf556","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"A közgazdász szerint a budapesti beruházás jó irány, Bod Péter Ákos azonban szkeptikusabb a projekttel kapcsolatban, Závecz Tibor szerint pedig ráfér a magyar vállalkozókra, hogy a külföldi vállalatok felrázzák a gazdasági környezetet. ","shortLead":"A közgazdász szerint a budapesti beruházás jó irány, Bod Péter Ákos azonban szkeptikusabb a projekttel kapcsolatban...","id":"20250522_vig-alapkezelo-konferencia-bod-peter-akos-pogatsa-zoltan-zavecz-tibor-kerekasztal-byd-catl-bmw-usa-kina-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37d37e95-aa34-4b0c-a448-0cbc2dccf556.jpg","index":0,"item":"a5c133e7-5ace-43bc-825c-4a2b8ef8ca4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_vig-alapkezelo-konferencia-bod-peter-akos-pogatsa-zoltan-zavecz-tibor-kerekasztal-byd-catl-bmw-usa-kina-eu","timestamp":"2025. május. 22. 17:35","title":"Pogátsa Zoltán: Az, hogy a BYD idehozza a központját, elképesztően fontos és jó dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8433a6-1a46-42ef-977f-ba6fd7a5ac64","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Borászata és étterme már van L. Simon Lászlónak.","shortLead":"Borászata és étterme már van L. Simon Lászlónak.","id":"20250521_l-simon-laszlo-kapolnasnyek-sorfozde","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed8433a6-1a46-42ef-977f-ba6fd7a5ac64.jpg","index":0,"item":"5bcfe528-7e04-4819-8137-1524a3e4b9b5","keywords":null,"link":"/kkv/20250521_l-simon-laszlo-kapolnasnyek-sorfozde","timestamp":"2025. május. 21. 12:59","title":"Uniós támogatással épült sörfőzdével bővült a fideszes kultúrpolitikus cégbirodalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185bac3f-71ac-471f-82b5-b9946cc908be","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy éve még csak a lakáshitelek 25 százalékánál haladta meg a kölcsönösszeg vételár 70 százalékát, ma már több mint egyharmadnál.","shortLead":"Egy éve még csak a lakáshitelek 25 százalékánál haladta meg a kölcsönösszeg vételár 70 százalékát, ma már több mint...","id":"20250523_bankhitel-eladosodottsag-bankmonitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/185bac3f-71ac-471f-82b5-b9946cc908be.jpg","index":0,"item":"8933d8fb-5b86-406e-99b6-64449b91c4f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_bankhitel-eladosodottsag-bankmonitor","timestamp":"2025. május. 23. 09:43","title":"Kijött egy vészjósló szám: elképesztő módon eladósítják magukat a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a8bb87-f221-48e2-b1b4-ca1e23d4b0cd","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A közel egy éves ukrán betörés lezárását ünnepelte az orosz elnök egy vizittel. Győzelmi narratíván és a visszatelepítés alatt álló helyi menekültek megnyugtatásán volt a hangsúly.","shortLead":"A közel egy éves ukrán betörés lezárását ünnepelte az orosz elnök egy vizittel. Győzelmi narratíván és...","id":"20250521_Putyin-Kurszkba-latogatott-az-ukranok-kiuzese-alkalmabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56a8bb87-f221-48e2-b1b4-ca1e23d4b0cd.jpg","index":0,"item":"7284661f-e8c3-4449-bca2-bb8ab2ed8b16","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_Putyin-Kurszkba-latogatott-az-ukranok-kiuzese-alkalmabol","timestamp":"2025. május. 21. 12:00","title":"Putyin az ukrán invázió óta először látogatott Kurszkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]