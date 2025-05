Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"59e31762-737b-4a86-9864-69ab4b518998","c_author":"HVG","category":"360","description":"Létrehoztak egy projektcéget, amely belekezdhet annak a patinás épületnek a hasznosításába, ahol fénykorában Sissi is megfordult.","shortLead":"Létrehoztak egy projektcéget, amely belekezdhet annak a patinás épületnek a hasznosításába, ahol fénykorában Sissi is...","id":"20250522_hvg-tiborcz-istvan-svabhegyi-nagyszallo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59e31762-737b-4a86-9864-69ab4b518998.jpg","index":0,"item":"c49d73dc-6612-47eb-aa8e-d6db7b4a8bf2","keywords":null,"link":"/360/20250522_hvg-tiborcz-istvan-svabhegyi-nagyszallo","timestamp":"2025. május. 22. 06:15","title":"Újjáéledhet a műemlék, amelyről Tiborcz és Kovács Gergely egyeztetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4917a4e6-ae85-4622-a434-343790f43097","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfit 16 rendbeli, fiatalkorúak sérelmére elkövetett erőszakkal gyanúsítják.","shortLead":"A férfit 16 rendbeli, fiatalkorúak sérelmére elkövetett erőszakkal gyanúsítják.","id":"20250522_szexualis-ragadozo-eroszak-miatt-korozott-ferfi-fbi-rendorseg-elfogas-kiadatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4917a4e6-ae85-4622-a434-343790f43097.jpg","index":0,"item":"ad46cd44-b7e2-4992-b5d3-3e8072b98684","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_szexualis-ragadozo-eroszak-miatt-korozott-ferfi-fbi-rendorseg-elfogas-kiadatas","timestamp":"2025. május. 22. 08:23","title":"Szexuális ragadozót fogtak el Budapesten az FBI jelzése alapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72106f7-194b-41cd-834b-9f0f1417a45f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A magyar jogállamiság teljes ellehetetlenülésétől félnek. ","shortLead":"A magyar jogállamiság teljes ellehetetlenülésétől félnek. ","id":"20250523_Atlathatosagi-torveny-az-EP-ot-frakciojanak-kepviseloi-kerik-hogy-az-EU-mindent-Magyarorszagnak-szant-penzt-fagyasszon-be","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d72106f7-194b-41cd-834b-9f0f1417a45f.jpg","index":0,"item":"b48e9da9-c86e-4a0b-af8a-5c57d6b1a63d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_Atlathatosagi-torveny-az-EP-ot-frakciojanak-kepviseloi-kerik-hogy-az-EU-mindent-Magyarorszagnak-szant-penzt-fagyasszon-be","timestamp":"2025. május. 23. 07:31","title":"„Átláthatósági” törvény: az EP öt frakciójának képviselői kérik, hogy az EU mindent Magyarországnak szánt pénzt fagyasszon be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe67ec9-61da-4e39-89b3-5ed670010fe0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"15 százalékos létszámcsökkentést jelentett be a jegybank, a nagyobb hatékonyságra hivatkozva.","shortLead":"15 százalékos létszámcsökkentést jelentett be a jegybank, a nagyobb hatékonyságra hivatkozva.","id":"20250522_mnb-leepites-munka-letszam-kirugas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbe67ec9-61da-4e39-89b3-5ed670010fe0.jpg","index":0,"item":"66aae0c8-9ea0-45b6-8825-4fedd42cbead","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_mnb-leepites-munka-letszam-kirugas","timestamp":"2025. május. 22. 08:25","title":"Kirúgják az MNB-től a dolgozók majdnem hatodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f824a3e5-ad9e-45f6-bfae-81e073fc8cc1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fokozatosan nő a fizikai bankkártya nélküli készpénzfelvételek aránya a K&H bankautomatáinál. A lehetőség januári bevezetése után azonnal rákaptak az ügyfelek az újfajta megoldásra. ","shortLead":"Fokozatosan nő a fizikai bankkártya nélküli készpénzfelvételek aránya a K&H bankautomatáinál. A lehetőség januári...","id":"20250522_kh-nfc-keszpenzfelvetel-befizetes-atm-bankkartya-nelkul-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f824a3e5-ad9e-45f6-bfae-81e073fc8cc1.jpg","index":0,"item":"4c6c8470-b9ad-4b5a-8158-5340f89d9587","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_kh-nfc-keszpenzfelvetel-befizetes-atm-bankkartya-nelkul-ebx","timestamp":"2025. május. 22. 22:03","title":"Egyszerűen berobbant Magyarországon a megoldás, amivel nem kell bankkártya a készpénzfelvételhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A rakomány élelmiszer-biztonsági jelölései nem voltak megfelelőek, sem nyomon követhetőek, ezért tartalma nem alkalmas az emberi fogyasztásra – állapították meg a szakemberek.","shortLead":"A rakomány élelmiszer-biztonsági jelölései nem voltak megfelelőek, sem nyomon követhetőek, ezért tartalma nem alkalmas...","id":"20250521_nav-szegedi-vadaspark-szabalytalanul-szallitott-zoldseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1.jpg","index":0,"item":"2c52fc87-ff42-414a-9b38-89a046e7f0dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_nav-szegedi-vadaspark-szabalytalanul-szallitott-zoldseg","timestamp":"2025. május. 21. 11:17","title":"NAV: több mint 4 tonna szabálytalanul szállított zöldséget kaptak a Szegedi Vadaspark állatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da044716-bb0d-499f-8ef2-3c399c5a4647","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"És ez csak a tavalyi eredménye, az idei nagy dobását, a dalt, amelyben politikusok pénzecskéjéről énekel, és amit már több mint 22 millióan láttak a Youtube-on, még nem is számolták bele.","shortLead":"És ez csak a tavalyi eredménye, az idei nagy dobását, a dalt, amelyben politikusok pénzecskéjéről énekel, és amit már...","id":"20250521_majka-dyma-mm-kft-arbevetel-nyereseg-vallalkozas-kkv-rapper","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da044716-bb0d-499f-8ef2-3c399c5a4647.jpg","index":0,"item":"dbf6d227-1e01-4c14-8b1d-fa556b068b6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_majka-dyma-mm-kft-arbevetel-nyereseg-vallalkozas-kkv-rapper","timestamp":"2025. május. 21. 09:41","title":"Fürdik a pénzben Majka, szép summát vett ki osztalékként cégéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741ed591-77d1-44e5-ac70-682b5efe3152","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Ciszjordániában történt incidens után több országban is bekérették az izraeli nagykövetet.","shortLead":"A Ciszjordániában történt incidens után több országban is bekérették az izraeli nagykövetet.","id":"20250521_izrael-ciszjordania-figyelmezteto-loves-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/741ed591-77d1-44e5-ac70-682b5efe3152.jpg","index":0,"item":"e420a82f-ce21-471d-9f9a-8c0109096ea5","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_izrael-ciszjordania-figyelmezteto-loves-video","timestamp":"2025. május. 21. 20:06","title":"Izraeli katonák figyelmeztető lövéseket adtak le európai és kínai diplomaták irányába – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]