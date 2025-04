Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"458a278e-1050-4644-84e4-5f2e19d383f2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Szikláról zuhant le.","shortLead":"Szikláról zuhant le.","id":"20250413_A-Matraban-is-sulyos-balesetet-szenvedett-egy-turazo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/458a278e-1050-4644-84e4-5f2e19d383f2.jpg","index":0,"item":"f4c4b1af-4ae4-482c-8e80-d4c142733900","keywords":null,"link":"/elet/20250413_A-Matraban-is-sulyos-balesetet-szenvedett-egy-turazo","timestamp":"2025. április. 13. 17:35","title":"A Mátrában is súlyos balesetet szenvedett egy túrázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6dfb635-576d-4ca6-8838-2945c58bdc9f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Josh Shapiro és családja a házban tartózkodott, de időben ki tudtak menekülni.","shortLead":"Josh Shapiro és családja a házban tartózkodott, de időben ki tudtak menekülni.","id":"20250413_josh-shapiro-pennsylvania-kormanyzo-tuz-gyujtogatas-demokrata-part-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6dfb635-576d-4ca6-8838-2945c58bdc9f.jpg","index":0,"item":"aeeef5e0-c6ef-4407-ab43-130e03c2746b","keywords":null,"link":"/vilag/20250413_josh-shapiro-pennsylvania-kormanyzo-tuz-gyujtogatas-demokrata-part-usa","timestamp":"2025. április. 13. 21:48","title":"Felgyújtották Pennsylvania demokrata kormányzójának otthonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a997d73f-f71b-458b-86da-3bedd3844d9f","c_author":"MTI","category":"elet","description":" A kiránduló egy szikláról esett le, a túzoltók és a mentősök is nehezen tudták megközelíteni.","shortLead":" A kiránduló egy szikláról esett le, a túzoltók és a mentősök is nehezen tudták megközelíteni.","id":"20250413_Visegrad-lezuhant-turazo-szakadek-helikopter-mentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a997d73f-f71b-458b-86da-3bedd3844d9f.jpg","index":0,"item":"a68cf6fd-6c25-46ae-95aa-0f19f4c6ad69","keywords":null,"link":"/elet/20250413_Visegrad-lezuhant-turazo-szakadek-helikopter-mentes","timestamp":"2025. április. 13. 15:58","title":"Szakadékba zuhant egy túrázó Visegrádnál, mentőhelikopter vitte kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a886987-5833-47d2-8b63-a09fa9b99b8b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Trump-pártiként jellemezte a panamai elnököt, aki egy hónapja még azt mondta, Egyesült Államok vezetője hazudik. ","shortLead":"Trump-pártiként jellemezte a panamai elnököt, aki egy hónapja még azt mondta, Egyesült Államok vezetője hazudik. ","id":"20250414_Pete-Hegseth-szerint-tortenelmi-megallapodasok-szulettek-az-Egyesult-Allamok-es-Panama-kozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a886987-5833-47d2-8b63-a09fa9b99b8b.jpg","index":0,"item":"bf67f2b0-e217-44b4-92a2-1efd9d6849b8","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_Pete-Hegseth-szerint-tortenelmi-megallapodasok-szulettek-az-Egyesult-Allamok-es-Panama-kozott","timestamp":"2025. április. 14. 05:45","title":"Pete Hegseth szerint történelmi megállapodások születtek az Egyesült Államok és Panama között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a36ace-d17f-476a-82e7-690b1bfc3083","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1,1 millióan adtak választ Magyar Péter népszavazási kezdeményezésére, a kérdések közül csak egy bizonyult igazán megosztónak. De számít-e a szakpolitika és a morál, vagy csak a kormányváltás a fontos? Lesz-e többkulcsos adó, ha kormányra kerül a Tisza? És melyik kérdés eredménye lepte meg leginkább Magyar Pétert? Erre voltunk kíváncsiak a vasárnapi rendezvényen.","shortLead":"1,1 millióan adtak választ Magyar Péter népszavazási kezdeményezésére, a kérdések közül csak egy bizonyult igazán...","id":"20250414_Magyar-Peter-Nemzet-Hangja-nepszavazas-eredmenyvaro-Tisza-Part-video-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35a36ace-d17f-476a-82e7-690b1bfc3083.jpg","index":0,"item":"4941290d-a13e-47ab-9478-2e50d90eae3b","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_Magyar-Peter-Nemzet-Hangja-nepszavazas-eredmenyvaro-Tisza-Part-video-ebx","timestamp":"2025. április. 14. 10:30","title":"Nem is a kérdés a fontos, hanem hogy bukjon ez a rendszer – videóriport a Tisza eredményvárójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e103cad6-d0b9-4f8b-93e1-7cd5fca85bb5","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Egy közel félmillió kilométert futott egykori német taxi kombi E-osztállyal indultunk a 2025-ös Csillagtúrán, mely rangos oldtimer rendezvény jellemzően méregdrága csillogó autókat felvonultató mezőnye ezúttal Tokaj környékét vette célkeresztbe.","shortLead":"Egy közel félmillió kilométert futott egykori német taxi kombi E-osztállyal indultunk a 2025-ös Csillagtúrán, mely...","id":"20250414_7-szemelyes-dizel-kombitol-a-milliardos-siralyszarnyasig-a-mercedes-csillagturan-versenyeztunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e103cad6-d0b9-4f8b-93e1-7cd5fca85bb5.jpg","index":0,"item":"1ccac4b4-cec1-4538-8e02-50640316cc30","keywords":null,"link":"/cegauto/20250414_7-szemelyes-dizel-kombitol-a-milliardos-siralyszarnyasig-a-mercedes-csillagturan-versenyeztunk","timestamp":"2025. április. 14. 09:55","title":"7 személyes régi dízel kombitól a milliárdos sirályszárnyas kupéig: a Mercedes Csillagtúrán versenyeztünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ad9a063-ffd6-4a3d-8ba7-c5371b99cbd7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Momentum képviselője újra elindul egyéniben.","shortLead":"A Momentum képviselője újra elindul egyéniben.","id":"20250414_szabo-szabolcs-2026-valasztas-indulas-momentum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ad9a063-ffd6-4a3d-8ba7-c5371b99cbd7.jpg","index":0,"item":"4442a47d-2890-44ad-8084-289e4aef882a","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_szabo-szabolcs-2026-valasztas-indulas-momentum","timestamp":"2025. április. 14. 11:55","title":"Szabó Szabolcs negyedszer is legyőzné Németh Szilárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f47b2bdb-7148-4ab3-a34c-1a7b84a3935f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem földi célpontokra, hanem műholdakra irányítanák a fegyvereket, de az eszközök megsemmisítésével kaotikus helyzetet teremtenének a földön.","shortLead":"Nem földi célpontokra, hanem műholdakra irányítanák a fegyvereket, de az eszközök megsemmisítésével kaotikus helyzetet...","id":"20250412_Aggasztja-a-NATO-t-hogy-Oroszorszag-atomfegyvert-telepithet-a-vilagurbe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f47b2bdb-7148-4ab3-a34c-1a7b84a3935f.jpg","index":0,"item":"eabc2116-4a3f-4999-8521-01e0f93e0ed2","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Aggasztja-a-NATO-t-hogy-Oroszorszag-atomfegyvert-telepithet-a-vilagurbe","timestamp":"2025. április. 12. 13:44","title":"Oroszország atomfegyvert telepítene a világűrbe a NATO szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]