Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"89419278-5fc8-4c29-a381-dc55c380be46","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandchannel","description":"A technológiai fejlődésnek köszönhetően a robotok ma már az élet egyre több területén ott vannak, azonban akad néhány olyan feladat, amelyre eddig hiába kerestük a megoldást. Sok ilyen fejlesztés azonban már létező valóság, igaz, egyelőre nem a nappalinkban. ","shortLead":"A technológiai fejlődésnek köszönhetően a robotok ma már az élet egyre több területén ott vannak, azonban akad néhány...","id":"20250425_ssi_robot_raktar_automatizalas_logisztika_Rackbot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89419278-5fc8-4c29-a381-dc55c380be46.jpg","index":0,"item":"941b5e21-3839-4447-94d2-a93cadeaee1e","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250425_ssi_robot_raktar_automatizalas_logisztika_Rackbot","timestamp":"2025. május. 23. 11:30","title":"Álmaink robotjai már léteznek, csak nem ott vannak, ahol keressük őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SSI Schäfer Systems International Kft.","c_partnerlogo":"587ab37a-5d07-4b1b-898a-62d35ece6a1d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"38b287b1-199c-44c6-a6b3-59e67ebbe99f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A U2 frontembere egyszerre bírálta az izraeli miniszterelnököt és a Hamászt is.","shortLead":"A U2 frontembere egyszerre bírálta az izraeli miniszterelnököt és a Hamászt is.","id":"20250523_Bono-felszolitotta-Izraelt-hogy-szabaduljon-meg-Netanjahutol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38b287b1-199c-44c6-a6b3-59e67ebbe99f.jpg","index":0,"item":"5302c364-8c65-4a73-92e9-81128d11660c","keywords":null,"link":"/kultura/20250523_Bono-felszolitotta-Izraelt-hogy-szabaduljon-meg-Netanjahutol","timestamp":"2025. május. 23. 13:55","title":"Bono felszólította Izraelt, hogy szabaduljon meg Netanjahutól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5d8ff9-c7f6-4398-8171-59dcaed13a61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke holnap a tervek szerint megérkezik Romániába, Nagyváradra 10 napos gyalogtúrája végén. A HVG tudósítói a helyszínről jelentkeztek be, a Magyar Péter érkezése előtti estén.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke holnap a tervek szerint megérkezik Romániába, Nagyváradra 10 napos gyalogtúrája végén. A HVG...","id":"20250523_Hogyan-varjak-Magyar-Petert-Nagyvaradon-helyszini-bejelentkezes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f5d8ff9-c7f6-4398-8171-59dcaed13a61.jpg","index":0,"item":"1e27465a-bcea-459f-ae62-248cf54db0be","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_Hogyan-varjak-Magyar-Petert-Nagyvaradon-helyszini-bejelentkezes-ebx","timestamp":"2025. május. 23. 18:00","title":"Hogyan várják Magyar Pétert Nagyváradon? – bejelentkezés a helyszínről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ec5060-2f5c-499c-b84f-59469bb80bee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt igazságügyi miniszter inkább asztalosnak tanul, és már újságot sem olvas. ","shortLead":"A volt igazságügyi miniszter inkább asztalosnak tanul, és már újságot sem olvas. ","id":"20250522_Varga-Judit-nem-koveti-a-kozeleti-esemenyeket-ezert-az-ellehetetlenitesi-torvenyrol-sem-mond-velemenyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36ec5060-2f5c-499c-b84f-59469bb80bee.jpg","index":0,"item":"a9e21657-8336-44bc-b530-a228c02d5d65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_Varga-Judit-nem-koveti-a-kozeleti-esemenyeket-ezert-az-ellehetetlenitesi-torvenyrol-sem-mond-velemenyt","timestamp":"2025. május. 22. 12:29","title":"Varga Judit nem követi a közéleti eseményeket, ezért az ellehetetlenítési törvényről sem mond véleményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fac5e67-a0d4-4306-bc9e-6510d5f43fdc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Madrid korábban öt légitársaságot már komolyan megbírságolt emiatt.","shortLead":"Madrid korábban öt légitársaságot már komolyan megbírságolt emiatt.","id":"20250522_spanyolorszag-fogyasztovedelem-wizz-air-kezipoggyasz-dijszabas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fac5e67-a0d4-4306-bc9e-6510d5f43fdc.jpg","index":0,"item":"b37bfdbe-56f6-4d7a-951f-669a42e98058","keywords":null,"link":"/kkv/20250522_spanyolorszag-fogyasztovedelem-wizz-air-kezipoggyasz-dijszabas","timestamp":"2025. május. 22. 16:21","title":"A Wizz Airre is rászállt a spanyol kormány a kézipoggyászokra felszámított díjak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f5641f-7485-4923-81ed-4e86403e18be","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az akár 750 kilométeres hatótávú vadonatúj villanyautó többek közt nyakfűtéssel kényezteti utasait.","shortLead":"Az akár 750 kilométeres hatótávú vadonatúj villanyautó többek közt nyakfűtéssel kényezteti utasait.","id":"20250523_bearaztak-a-legujabb-francia-luxusautot-a-ds-n8-at","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50f5641f-7485-4923-81ed-4e86403e18be.jpg","index":0,"item":"b5786856-73fb-4d4b-ae74-a86ffe2d1fe5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250523_bearaztak-a-legujabb-francia-luxusautot-a-ds-n8-at","timestamp":"2025. május. 23. 06:41","title":"Beárazták a legújabb francia luxusautót, a 750 kilométeres hatótávú DS N°8-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67aa9cf7-1693-4c5d-9388-72f80859a5eb","c_author":"Onozó Róbert - Varga Ferenc (Cannes) ","category":"kultura","description":"A második hét közepén elkezd kiürülni Cannes, hiába van még hátra a versenyprogram harmada. Fődíj-esélyes filmet láttunk a sokáig fogva tartott iráni rendezőtől és megnéztük az 1920-as évek Brokeback Mountainjét is Paul Mescal és Josh O’Connor főszereplésével. Itt a helyszíni podcast tudósításunk utolsó előtti része.","shortLead":"A második hét közepén elkezd kiürülni Cannes, hiába van még hátra a versenyprogram harmada. Fődíj-esélyes filmet...","id":"20250522_cannes-filmfesztival-halle-berry","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67aa9cf7-1693-4c5d-9388-72f80859a5eb.jpg","index":0,"item":"db368715-8f15-452b-8951-6fa1e43f2993","keywords":null,"link":"/kultura/20250522_cannes-filmfesztival-halle-berry","timestamp":"2025. május. 22. 18:45","title":"Sosem gondoltuk volna, hogy egyszer Halle Berryvel mozizunk együtt Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4313d3-aed5-43bd-aeb5-ed8ba72317eb","c_author":"Lengyel Tibor - Somfai Dávid","category":"gazdasag","description":"Különös konvoj parkolt nemrég az egyik budapesti, belvárosi szálloda előtt: elöl egy rendőrautó, közvetlenül mögötte pedig két, kék villogóval felszerelt „civil” Mercedes állt. A leghátul álló autó az egyénileg választott, luxusra utaló rendszámával keltett feltűnést, de ennél is érdekesebb a kocsi mögötti tulajdonosi kör. Egy autó nyomában a „Luxurytól” az ex-Valton-vezéren és a Mészáros-ügyvéden át a hallgatag kormányzatig.","shortLead":"Különös konvoj parkolt nemrég az egyik budapesti, belvárosi szálloda előtt: elöl egy rendőrautó, közvetlenül mögötte...","id":"20250523_kek-villogo-ivalkodo-rendszam-a-ner-kozeli-luxusautokolcsonzo-kocsija-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f4313d3-aed5-43bd-aeb5-ed8ba72317eb.jpg","index":0,"item":"694b62aa-73c1-45cb-bf18-67fd5e89045c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_kek-villogo-ivalkodo-rendszam-a-ner-kozeli-luxusautokolcsonzo-kocsija-ebx","timestamp":"2025. május. 23. 09:07","title":"Kék villogóval és hivalkodó rendszámmal bukkant fel a NER-közeli luxusautó-kölcsönző kocsija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]