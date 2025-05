Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a4367960-70ad-4b37-b0f1-eccb7b67cd69","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Egyelőre inkább az alkata és a kopaszsága miatt nevezik osztrák Churchillnek Christian Stocker új osztrák kancellárt, aki a vidéki prókátor furfangjával kovácsolt koalíciót.","shortLead":"Egyelőre inkább az alkata és a kopaszsága miatt nevezik osztrák Churchillnek Christian Stocker új osztrák kancellárt...","id":"20250524_hvg-kontur-christian-stocker-osztrak-kancellar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4367960-70ad-4b37-b0f1-eccb7b67cd69.jpg","index":0,"item":"72b39891-1527-4c92-9982-c35f2c3cbc62","keywords":null,"link":"/360/20250524_hvg-kontur-christian-stocker-osztrak-kancellar","timestamp":"2025. május. 24. 13:00","title":"Vespával jár és szaxofonozik a kisvárosból érkezett osztrák kancellár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új, veszélyes kampányra bukkantak biztonsági kutatók a TikTokon. Ennek során olyan kártevő telepítésére próbálják rávenni a felhasználókat a rosszindulatú felek, melyek révén mindenféle adatot el lehet lopni az eszközről.","shortLead":"Új, veszélyes kampányra bukkantak biztonsági kutatók a TikTokon. Ennek során olyan kártevő telepítésére próbálják...","id":"20250526_tiktok-kartevo-telepites-ingyenes-spotify-windows-office-veszely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"3959440d-75a6-4936-a2a6-0e7df37047d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_tiktok-kartevo-telepites-ingyenes-spotify-windows-office-veszely","timestamp":"2025. május. 26. 10:03","title":"Veszélyes TikTok-videók terjednek – ha nem vigyáz, a pénzét is ellophatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626e26b2-e2a1-4a07-845f-f93632b740e7","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Az 1960-as években egy véletlen felfedezésnek köszönhető a ciszplatin nevű kemoterápiás gyógyszer, amelyet egyesek „a valaha kifejlesztett legfontosabb rákellenes gyógyszerként” emlegetnek. Szerkesztett részlet A kémia nagykönyve című kiadványból.","shortLead":"Az 1960-as években egy véletlen felfedezésnek köszönhető a ciszplatin nevű kemoterápiás gyógyszer, amelyet egyesek „a...","id":"20250524_Egy-veletlen-felfedezes-ami-uj-fejezetet-nyitott-a-rakgyogyitasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/626e26b2-e2a1-4a07-845f-f93632b740e7.jpg","index":0,"item":"317c961f-cc65-49c0-b46b-bdbcd8178367","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250524_Egy-veletlen-felfedezes-ami-uj-fejezetet-nyitott-a-rakgyogyitasban","timestamp":"2025. május. 24. 19:15","title":"Egy véletlen felfedezés, ami új fejezetet nyitott a rákgyógyításban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3157f383-2f21-4943-972f-fbf9b6199bab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem volt telitalálat az ötös lottón, így jövő héten már 2 milliárd 550 millió forintról lehet álmodni.","shortLead":"Nem volt telitalálat az ötös lottón, így jövő héten már 2 milliárd 550 millió forintról lehet álmodni.","id":"20250524_otos-lotto-nyeroszamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3157f383-2f21-4943-972f-fbf9b6199bab.jpg","index":0,"item":"55f8835c-26e9-4405-bdb2-3c4458fceeb2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250524_otos-lotto-nyeroszamok","timestamp":"2025. május. 24. 21:48","title":"Ezt az öt számot kellett volna beikszelni a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6754b1c-4672-4922-9aae-d278e5419575","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke a 11 napos gyalogtúrát lezáró sajtótájékoztatóján megígérte, hogy lesz folytatás.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke a 11 napos gyalogtúrát lezáró sajtótájékoztatóján megígérte, hogy lesz folytatás.","id":"20250524_Magyar-Peter-a-Neppartban-kemkedo-RMDSZ-kepviselokrol-es-buszosztatott-provokatorokrol-beszelt-Nagyvaradon-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6754b1c-4672-4922-9aae-d278e5419575.jpg","index":0,"item":"1da4cabd-e3a0-45b7-8d87-90c4b872e433","keywords":null,"link":"/itthon/20250524_Magyar-Peter-a-Neppartban-kemkedo-RMDSZ-kepviselokrol-es-buszosztatott-provokatorokrol-beszelt-Nagyvaradon-ebx","timestamp":"2025. május. 24. 17:33","title":"Magyar Péter a Néppártban kémkedő RMDSZ-képviselőkről és buszoztatott provokátorokról beszélt Nagyváradon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c32c6cf8-b7f0-4baa-ba41-860dc32ef852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly év végén már többször is próbálkoztak, sikertelenül.","shortLead":"Tavaly év végén már többször is próbálkoztak, sikertelenül.","id":"20250526_Magyar-Peterek-ujra-megprobaljak-atadni-a-gyermekotthonoknak-szant-ajandekokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c32c6cf8-b7f0-4baa-ba41-860dc32ef852.jpg","index":0,"item":"6924196c-d9b3-4b78-a754-05c2ecfe4f70","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Magyar-Peterek-ujra-megprobaljak-atadni-a-gyermekotthonoknak-szant-ajandekokat","timestamp":"2025. május. 26. 08:40","title":"Magyar Péterék újra megpróbálják átadni a gyermekotthonoknak szánt ajándékokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf129596-b086-4124-bc5a-f434c7afda94","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A McLaren brit versenyzőjének ez volt az első győzelme Monacóban. A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen a negyedik helyen végzett. ","shortLead":"A McLaren brit versenyzőjének ez volt az első győzelme Monacóban. A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen...","id":"20250525_Lando-Norris-Monacoi-Nagydij-Forma1-gyozelem-Monte-Carlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf129596-b086-4124-bc5a-f434c7afda94.jpg","index":0,"item":"58e42165-5c0e-4f1e-a181-5dc12871759b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250525_Lando-Norris-Monacoi-Nagydij-Forma1-gyozelem-Monte-Carlo","timestamp":"2025. május. 25. 19:04","title":"Lando Norris nyerte a Monacói Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítást a Hungexpo-n. A pavilon csaknem 80 százaléka már foglalt, így mindenki, aki kilátogat az eseményre számos újdonságra és érdekességre számíthat. Baranyai Gergő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary...","id":"20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639.jpg","index":0,"item":"8eaadd89-916d-4ebc-8e6b-b8d792ee3357","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","timestamp":"2025. május. 24. 11:30","title":"Kíváncsi, hol tart az autóipar? Májusban választ kaphat rá!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]