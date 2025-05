Cikkünk folyamatosan frissül!

Kedd délután 17 órára ismét üntetést szervezett Hadházy Ákos, ám ezúttal nem a Ferenciek terére, hanem a Fővám térhez. „Másik híd, de nem hagyjuk abba, Add tovább” – írta egy délutáni Facebook-posztjában.

A független országgyűlési képviselő felhívására először március 18-án, a gyülekezési törvény módosítása után, legutóbb pedig május 12-én tartott demonstrációt a gyülekezési jog korlátozása és az arcfelismerő rendszerek alkalmazása ellen. Utóbbi alkalommal a hivatalos rész után a Bem József térre vonultak, Hadházy Ákos itt is tartott egy rövid beszédet, majd többen átmentek a honvédelmi tárca Balaton utcai épületéhez.

Míg a Ferenciek terén egy fellépő volt az állandó kellék, most egy platón tartott beszédet Hadházy Ákos, aki a mai napon a parlament ruhatárában töltötte ki alkotmánybíró-választás szavazólapját, ugyanis az ülésekről ki van tiltva. A tüntetéssel egy időben pedig éppen az „átláthatósági” törvényjavaslatról vitáznak a parlamentben.

Az eseményt Gimpel Tamás, zenész nyitotta meg. Bár állítása szerint nem szokott sokat politizálni, most mégis két, politikai töltetű dalt játszott el. Utána Hadházy következett, aki ígéretet tett arra, hogy folytatni fogja a demonstrációk szervezését, és jövő héten is meghirdeti tüntetését a Ferenciek terére. Szerinte körülbelül ezren lehetnek az egybegyűltek.

Ezt követően méltatta a „diktátortalálkozót”, vagyis a Türk Tanács Budapesten zajló találkozóját, és beszélt a gyermekétkeztetési rendszer átalakításáról, melynek keretében ezentúl mind a szülők, mind az önkormányzat a KRÉTÁ-n keresztül fizetheti be a részét.

Hadházy Ákos mindenkinek köszöntetet mondott, aki hajnalig részt vett a hídfoglalásokban, vagy felgyalogolt a Várhoz, és megemlítette azokat a fiatalokat is, akik múlt vasárnapra tüntetést szerveztek a Kossuth térre az üldözési törvény miatt. „Két hónap alatt sem aludt ki az ellenállás lángja.”

A képviselő szerint az elmúlt hetek edeménye, hogy olyan emberek is megjelentek a nyilvánosság előtt, akik korábban nem mertek előlépni. Megemlítette az a jó tüntetés, ami minél tovább tart, az mutatja az elszántságot, de mivel a hatalom továbbment, valóban nem elég, ha csak beszédek hangzanak el, bár azok is fontosak.

Ma a Fővám téren tartja szokásos keddi tüntetését Hadházy Ákos

„Nem hagyjuk abba” – skandálják az egybegyűltek dobszóra többször is a Hadházy beszéde közben, ő pedig megkérte a résztvevőket, hogy jöjjenek a színpad elé, és ha elegen vannak, akkor “teljesen legális”.

Utána Simkó Edit lépett a mikrofon elé. Ő az elsők között volt, amikor februárban a pedagógusok a kormány sztrájkrendelete ellen polgári engedetlenségi akcióba kezdtek országszerte. „Mondj nemet, vagy legalább legyél szürke kő, hogy ne szolgáld ezt a hatalmat” – szólította fel az embereket, és megjegyezte, áldozatokat kell hozni, ha nem akarunk áldozatok lenni. Az ő beszéde közben a tömeg egyre inkább átnyúlik a járdán túlra, ezzel kissé lassítva a Vámház körút Budára tartó oldalának forgalmát.

Simkó Editet a vasárnapi tüntetés egyik fiatal, 21 éves szervezője követte, aki Martin Niemöller lelkész híres szavait idézte: „Németországban először a kommunistákért jöttek, s én nem emeltem szót, mert nem voltam kommunista. Aztán jöttek a zsidókért. s én nem szóltam, mert nem vagyok zsidó. Aztán a szakszervezetiekért jöttek, és én nem lévén szakszervezeti tag, hallgattam. Aztán jöttek a katolikusokért, és nem szólaltam föl, mert protestáns vagyok. Aztán eljöttek értem, és ekkorra már nem maradt, aki szóljon.”

Miközben beszélt, három zebrajelmezes demonstráló csatlakozott, Heindl Péter pécsi jogvédő következő felszólalóként pedig a baranyai megyeszékhelyen zajló tüntetésekről beszél.

A tüntetőknek videós üzenetet küldött Bojár Gábor magyar vállalkozó, aki nemrég a Tisza Pártot is támogatta egy nagyobb összeggel, Katus Eszter, az Átlátszó újságírójának levelét pedig Hadházy Ákos olvasta fel. Mint írja, senkinek nem kellene most itt lennie, ha egy demokratikus jogállamban élnénk. Megemlítette azt is, hogy ma lett volna az első tárgyalása annak a pernek, amit az Átlátszó indított a Szuverenitásvédelmi Hivatal ellen, de a szervezet részéről senki nem jelent meg.