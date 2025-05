Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cc2dcc26-b23f-486a-bff4-b6d9c3a0e5e9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hogyan lehetséges, hogy az EU-s forrásokból sokkal többet költöttek stadionok és sportcsarnokok felújítására, mint a kórházak fejlesztésére? – ezt is megkérdezné a Tisza egészségpolitikusa, EP-képviselője a tévévitán az államtitkártól. ","shortLead":"Hogyan lehetséges, hogy az EU-s forrásokból sokkal többet költöttek stadionok és sportcsarnokok felújítására, mint...","id":"20250527_A-Tisza-politikusa-Kulja-Andras-az-egeszsegugyi-allamtitkarral-Takacs-Peterrel-vitazik-eloben-es-leleplezo-anyagokat-szembesitest-iger","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc2dcc26-b23f-486a-bff4-b6d9c3a0e5e9.jpg","index":0,"item":"d9896204-c59c-40c8-80c7-521543921f40","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_A-Tisza-politikusa-Kulja-Andras-az-egeszsegugyi-allamtitkarral-Takacs-Peterrel-vitazik-eloben-es-leleplezo-anyagokat-szembesitest-iger","timestamp":"2025. május. 27. 07:57","title":"A Tisza politikusa, Kulja András az egészségügyi államtitkárral, Takács Péterrel vitázik élőben, és leleplező anyagokat ígér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6cc842a-2793-4e93-ae36-aa73c6bc1de7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az üvegpalotát még Carlos Ghosn vezetése alatt adták át. ","shortLead":"Az üvegpalotát még Carlos Ghosn vezetése alatt adták át. ","id":"20250527_Nissan-eladnak-a-kozpontjukat-HQ","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6cc842a-2793-4e93-ae36-aa73c6bc1de7.jpg","index":0,"item":"a35b77a8-0cf9-4a97-a3db-1b093617067d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_Nissan-eladnak-a-kozpontjukat-HQ","timestamp":"2025. május. 27. 07:27","title":"Drasztikus lépésre szánhatja el magát a Nissan, eladnák a központjukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7155ad59-9899-46b6-9999-467b231c74b3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalat részvények kibocsátásával jutott megfelelő mennyiségű forráshoz.","shortLead":"A vállalat részvények kibocsátásával jutott megfelelő mennyiségű forráshoz.","id":"20250526_Megvan-a-penz-bovulhet-a-godi-Samsung-gyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7155ad59-9899-46b6-9999-467b231c74b3.jpg","index":0,"item":"170b281b-7599-4768-9759-2c09f41a01a0","keywords":null,"link":"/kkv/20250526_Megvan-a-penz-bovulhet-a-godi-Samsung-gyar","timestamp":"2025. május. 26. 11:03","title":"Megvan a pénz, bővülhet a gödi Samsung-gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75565ac3-1abc-4096-8109-ce1b60f27bfa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bali Gábor szerint a leválás az olajnál valóban okozna drágulást, de a földgáznál nem feltétlenül.","shortLead":"Bali Gábor szerint a leválás az olajnál valóban okozna drágulást, de a földgáznál nem feltétlenül.","id":"20250525_Orban-Viktor-ukran-energiafenyegetes-orosz-energiahordozok-rezsicsokkentes-villany-gaz-olaj-dragulas-szakerto-cafolat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75565ac3-1abc-4096-8109-ce1b60f27bfa.jpg","index":0,"item":"082ab794-78d2-409d-93c2-8a0adaffd8ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250525_Orban-Viktor-ukran-energiafenyegetes-orosz-energiahordozok-rezsicsokkentes-villany-gaz-olaj-dragulas-szakerto-cafolat","timestamp":"2025. május. 25. 21:15","title":"Energetikai szakértő: Ha lenne politikai akarat, két év alatt le lehetne cserélni az orosz energiahordozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c49b6f1-c255-4f05-9e13-233937324940","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki politikus azt mondja, ez olyan határátlépés lenne, amit már nem lehet megbocsátani.","shortLead":"Az ellenzéki politikus azt mondja, ez olyan határátlépés lenne, amit már nem lehet megbocsátani.","id":"20250526_Magyar-Peter-szerint-Ruszin-Szendi-Romulusz-letartoztatasara-keszul-a-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c49b6f1-c255-4f05-9e13-233937324940.jpg","index":0,"item":"6f6b24f5-b319-425a-8a80-eb00396c2791","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Magyar-Peter-szerint-Ruszin-Szendi-Romulusz-letartoztatasara-keszul-a-kormany","timestamp":"2025. május. 26. 13:16","title":"Magyar Péter szerint Ruszin-Szendi Romulusz letartóztatására készül a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Az államkassza a sok kedvezmény miatt jövőre már a potenciális jövedelemadó-bevétel 22 százalékáról mond le. A várt bevétel teljesülése is erősen kétséges, az idei pocsék gazdasági adatok nyomán a tavalyi bérmegállapodásban 2026-ra rögzített 13 százalékos minimálbér-emelés jelen állás szerint reálisan csak 10-11 százalék lehet.","shortLead":"Az államkassza a sok kedvezmény miatt jövőre már a potenciális jövedelemadó-bevétel 22 százalékáról mond le. A várt...","id":"20250527_minimalber-emeles-2026-eluszott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f.jpg","index":0,"item":"efc49715-d282-4f63-99df-5a343994e86b","keywords":null,"link":"/360/20250527_minimalber-emeles-2026-eluszott","timestamp":"2025. május. 27. 11:03","title":"A jövő évi minimálbér-emelés jelen állás szerint elúszott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c924ec0-d0f1-4d87-a930-8d921acc45a6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jobb eredményeket érnek el a magasabbra nőtt tanulók bizonyos teszteken, derül ki egy amerikai kutatásból. A hatás mértéke elég nagy.","shortLead":"Jobb eredményeket érnek el a magasabbra nőtt tanulók bizonyos teszteken, derül ki egy amerikai kutatásból. A hatás...","id":"20250525_hvg-testmagassag-tanulmanyi-eredmeny-siker","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c924ec0-d0f1-4d87-a930-8d921acc45a6.jpg","index":0,"item":"9f9311fd-e0c3-4582-a5a6-9080cba1906e","keywords":null,"link":"/360/20250525_hvg-testmagassag-tanulmanyi-eredmeny-siker","timestamp":"2025. május. 25. 16:15","title":"Diákok magasságát és dolgozatait vizsgálták, az összefüggés egyértelműnek látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05861f94-a002-425f-b73b-2d3253a539d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár volt hivatalos születésnapi kedvezmény a társaságnál, ez a lehetőség már nem él.","shortLead":"Bár volt hivatalos születésnapi kedvezmény a társaságnál, ez a lehetőség már nem él.","id":"20250527_wizzair-csalas-kartya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05861f94-a002-425f-b73b-2d3253a539d1.jpg","index":0,"item":"abce37b9-76cf-499d-9f6b-5053dce4a1f9","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_wizzair-csalas-kartya","timestamp":"2025. május. 27. 10:41","title":"Ne dőljön be a születésnapi akciónak, csalók élnek vissza a Wizz Air nevével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]