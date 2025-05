Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"23715804-278c-422a-8554-14508b4aeaf0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A munkák idején viszont csak 1-1 sáv járható.","shortLead":"A munkák idején viszont csak 1-1 sáv járható.","id":"20250526_Betonelemek-biztonsagosabb-lesz-az-M7-es","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23715804-278c-422a-8554-14508b4aeaf0.jpg","index":0,"item":"a019e437-bb62-4854-bc51-1c42dd5316c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_Betonelemek-biztonsagosabb-lesz-az-M7-es","timestamp":"2025. május. 26. 07:37","title":"Betonelemekre cserélik az acélkorlátot – biztonságosabb lesz az M7-es Siófoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d9731f7-f56d-4ebf-a152-9156738daaad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amióta Daniel Craig 2021-ben kiszállt a sorozatból, az alkotók egyetlen szót sem voltak hajlandók mondani arról, hogy ki lesz a következő 007-es a legendás filmsorozatban.","shortLead":"Amióta Daniel Craig 2021-ben kiszállt a sorozatból, az alkotók egyetlen szót sem voltak hajlandók mondani arról...","id":"20250526_Ujabb-jel-utal-arra-ki-lehet-a-kovetkezo-James-Bond-aaron-taylor-johnson-amazon-mgm-007-omega-ora","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d9731f7-f56d-4ebf-a152-9156738daaad.jpg","index":0,"item":"fb18d604-4b15-42c1-ae6b-293552ba86e1","keywords":null,"link":"/elet/20250526_Ujabb-jel-utal-arra-ki-lehet-a-kovetkezo-James-Bond-aaron-taylor-johnson-amazon-mgm-007-omega-ora","timestamp":"2025. május. 26. 11:54","title":"Újabb jel utal arra, ki lehet a következő James Bond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ab7a9b-5a94-477a-9b8d-4737f05e643f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt legalább tényleg örömautózott. ","shortLead":"Itt legalább tényleg örömautózott. ","id":"20250527_Alonso-Monacoban-egy-Aston-Martin-Valhallaban-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4ab7a9b-5a94-477a-9b8d-4737f05e643f.jpg","index":0,"item":"39832c21-85d6-4bae-87b6-174e7898e559","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_Alonso-Monacoban-egy-Aston-Martin-Valhallaban-video","timestamp":"2025. május. 27. 06:59","title":"Alonso száguldozott még egyet Monacóban, egy Aston Martin Valhallában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b253d832-9254-4f55-ab9e-fa9530e5e936","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Kisebbségi is, nő is, mégis már harmincévesen egy félmilliárd dollár értékű céget vezethetett a csíkszeredai panelban felnőtt közgazdász. Vezetőként volt, hogy egyedül ült nőként egy teremben, és hamar megfogadta azt a tanácsot, hogy a beosztottaknak nem szeretniük, hanem tisztelniük kell a főnöküket. Hogyan alakult a viszonya a román emberekkel, és mivel magyarázza, hogy Románia az utóbbi időben lehagyta Magyarországot?","shortLead":"Kisebbségi is, nő is, mégis már harmincévesen egy félmilliárd dollár értékű céget vezethetett a csíkszeredai panelban...","id":"20250526_Portre-Daradics-Kinga-eMAG-vezer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b253d832-9254-4f55-ab9e-fa9530e5e936.jpg","index":0,"item":"3265343c-a826-4bec-bf3c-785761bca9b1","keywords":null,"link":"/360/20250526_Portre-Daradics-Kinga-eMAG-vezer","timestamp":"2025. május. 26. 17:30","title":"Daradics Kinga eMAG-vezér: A románok sokkal intenzívebben fogyasztanak, mint a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517dcaf3-826e-49c5-8ba1-d6519586ab10","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 66 éves nő a vízben volt, amikor a buldózer hátramenetben elgázolta, több fürdőző szeme láttára. A sofőrt korábban már elítélték gondatlanságból elkövetett, halált okozó közlekedési bűncselekményért.","shortLead":"A 66 éves nő a vízben volt, amikor a buldózer hátramenetben elgázolta, több fürdőző szeme láttára. A sofőrt korábban...","id":"20250525_Strandbuldozer-halalos-gazolas-Olaszorszag-tengerpart-turista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/517dcaf3-826e-49c5-8ba1-d6519586ab10.jpg","index":0,"item":"4cb47e42-f836-46ac-9f33-ce3a8b9df29c","keywords":null,"link":"/vilag/20250525_Strandbuldozer-halalos-gazolas-Olaszorszag-tengerpart-turista","timestamp":"2025. május. 25. 18:41","title":"Strandbuldózer gázolt halálra egy turistát egy népszerű olasz üdülőhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d034e4bb-39a2-4827-9695-ae80b291acca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint egyértelmű, hogy a cég csak a személyes vagyon elfedésére szolgál.","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint egyértelmű, hogy a cég csak a személyes vagyon elfedésére szolgál.","id":"20250526_Hadhazy-Akos-Matolcsy-Adam-Magyar-Strategiai-Zrt-feleseg-lakasvasarlas-belvaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d034e4bb-39a2-4827-9695-ae80b291acca.jpg","index":0,"item":"e44bb520-205d-4ad1-a8de-eb69c4150264","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Hadhazy-Akos-Matolcsy-Adam-Magyar-Strategiai-Zrt-feleseg-lakasvasarlas-belvaros","timestamp":"2025. május. 26. 08:51","title":"Hadházy: 300 millióért vehetett lakást Matolcsy Ádám cége és a felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf8f766-dd11-4fa3-811e-1eca045c87f1","c_author":"Kövesdi Veronika - Metz Rudolf Tamás","category":"360","description":"A Harcosok Klubja nem egyszerűen egy új kampányeszköz, ez a politikai vallásgyakorlat új szintje, amelynek résztvevői olyan küldetést kapnak, mintha hittérítők volnának. Kövesdi Veronika és Metz Rudolf Tamás elemzése Orbán Viktor legújabb kampányeszközéről.","shortLead":"A Harcosok Klubja nem egyszerűen egy új kampányeszköz, ez a politikai vallásgyakorlat új szintje, amelynek résztvevői...","id":"20250526_Harcosok-klubja-A-szektas-logikara-epulo-politikai-megachurch-Kovesdi-Veronika-Metz-Rudolf-Tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bdf8f766-dd11-4fa3-811e-1eca045c87f1.jpg","index":0,"item":"d9e616e5-f641-4771-989a-704965ae2011","keywords":null,"link":"/360/20250526_Harcosok-klubja-A-szektas-logikara-epulo-politikai-megachurch-Kovesdi-Veronika-Metz-Rudolf-Tamas","timestamp":"2025. május. 26. 15:30","title":"Harcosok Klubja, a szektás logikára épülő politikai megachurch ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b11c4f7-e7fa-45cf-b145-86e5ec83bfac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt üzenik, hogy NÉLKÜLED.","shortLead":"Azt üzenik, hogy NÉLKÜLED.","id":"20250527_COF-Civil-Osszefogas-Forum-reakcio-Caramel-Majka-Ismeros-Arcok-Nelkuled","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b11c4f7-e7fa-45cf-b145-86e5ec83bfac.jpg","index":0,"item":"442d5b09-a5b2-44e4-9358-223398eb520f","keywords":null,"link":"/elet/20250527_COF-Civil-Osszefogas-Forum-reakcio-Caramel-Majka-Ismeros-Arcok-Nelkuled","timestamp":"2025. május. 27. 09:03","title":"A NER egyik kedvenc slágerével reagált Caramel f*szfejezős beszéde után a CÖF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]