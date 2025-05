Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9013805f-43a8-4442-997d-98526da15c9c","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Egyre több jel utal arra, hogy Donald Trump amerikai elnök ki akar vonulni az ukrajnai válságban önként vállalt közvetítői szerepéből. Moszkva viszont kitart: Vlagyimir Putyin időt húz, a főhéja, Dmitrij Medvegyev továbbra is atomháborúval fenyeget, miközben az orosz hadsereg egy nyári offenzívára készül.","shortLead":"Egyre több jel utal arra, hogy Donald Trump amerikai elnök ki akar vonulni az ukrajnai válságban önként vállalt...","id":"20250529_Kozel-az-igazsag-pillanata-azaz-ki-hatral-meg-az-orosz-amerikai-Ukrajna-turelemjatekban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9013805f-43a8-4442-997d-98526da15c9c.jpg","index":0,"item":"36d08b87-5dd2-4ae0-95ae-893555447e7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_Kozel-az-igazsag-pillanata-azaz-ki-hatral-meg-az-orosz-amerikai-Ukrajna-turelemjatekban","timestamp":"2025. május. 29. 16:58","title":"Közel az igazság pillanata – ki hátrál meg az orosz-amerikai türelemjátékban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98dbbf1-8cfb-4d7c-8613-ae923af8d90d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Átalakítja szabályzatát a Samsung. A változás Magyarországon leginkább azokat érinti, akik a gyártó okostelefonjait használják.","shortLead":"Átalakítja szabályzatát a Samsung. A változás Magyarországon leginkább azokat érinti, akik a gyártó okostelefonjait...","id":"20250530_samsung-account-inaktiv-fiok-torlese-24-honap-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f98dbbf1-8cfb-4d7c-8613-ae923af8d90d.jpg","index":0,"item":"198cbdd6-a6b0-40f8-b9f9-b694e9c6d041","keywords":null,"link":"/tudomany/20250530_samsung-account-inaktiv-fiok-torlese-24-honap-ebx","timestamp":"2025. május. 30. 08:03","title":"Samsung mobilja van? Aki nem teszi meg ezt, annak letörlik az adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc2fa9e-648c-42a0-b28b-5747f0a265ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cenzorok ráadásul olykor a testvérek egymás iránti gyengédségét is szexuális töltetűnek ítélték meg, így azok a jelenetek is mentek a levesbe.","shortLead":"A cenzorok ráadásul olykor a testvérek egymás iránti gyengédségét is szexuális töltetűnek ítélték meg, így azok...","id":"20250529_streamingszolgaltato-oroszorszag-cenzura-walking-dead","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc2fa9e-648c-42a0-b28b-5747f0a265ee.jpg","index":0,"item":"e17cb2a2-3f12-4325-8a6e-639fcd5489a4","keywords":null,"link":"/elet/20250529_streamingszolgaltato-oroszorszag-cenzura-walking-dead","timestamp":"2025. május. 29. 19:53","title":"Egy orosz streamingszolgáltató az LMBTQ-törvényre hivatkozva kivágott 46 percet a Walking Deadből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7420b10e-7482-4c62-9f11-32c22347fb4a","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"A jegybank közzétette éves jelentését, az ingatlanos cégben közel 50 milliárd forintos értékvesztést számoltak el.","shortLead":"A jegybank közzétette éves jelentését, az ingatlanos cégben közel 50 milliárd forintos értékvesztést számoltak el.","id":"20250531_Az-MNB-ingatlanos-cege-473-milliard-forintot-bukott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7420b10e-7482-4c62-9f11-32c22347fb4a.jpg","index":0,"item":"bccc7d37-c27e-4e89-b819-5a3b96ec0898","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Az-MNB-ingatlanos-cege-473-milliard-forintot-bukott","timestamp":"2025. május. 31. 09:14","title":"Az MNB ingatlanos cége 47,3 milliárd forintot bukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d5fceb-1e90-4780-a517-8759f4f350bb","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Riasztó adat ugyanakkor régiós szinten, hogy minden tizedik ember azt mondta: még egy kisebb javításra sincs pénze.","shortLead":"Riasztó adat ugyanakkor régiós szinten, hogy minden tizedik ember azt mondta: még egy kisebb javításra sincs pénze.","id":"20250529_Nem-gondoljak-oregnek-tizeneves-autoikat-a-magyarok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42d5fceb-1e90-4780-a517-8759f4f350bb.jpg","index":0,"item":"0c598203-326c-447e-a65c-2f02bf95b9e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250529_Nem-gondoljak-oregnek-tizeneves-autoikat-a-magyarok","timestamp":"2025. május. 29. 16:35","title":"Nem tartják öregnek tizenéves autóikat a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e2d089-7482-4f92-bd0b-18aebb045aff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éppen aznap hozták nyilvánosságra az áprilisban bezárt XV. kerületi intézmény szennyezettségvizsgálata, amikor megírták, nem tudni, történik-e bármi az ügyben. A veszélyes anyagok koncentrációja határérték alatti, de a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ alkotmányjogi megfontolásokból azért még zárva tartaná az intézményt.","shortLead":"Éppen aznap hozták nyilvánosságra az áprilisban bezárt XV. kerületi intézmény szennyezettségvizsgálata, amikor...","id":"20250530_nngyk-XV-kerulet-bezaratott-ovoda-szennyezes-vizsgalat-eredmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4e2d089-7482-4f92-bd0b-18aebb045aff.jpg","index":0,"item":"5279519d-3d0f-492d-8bb2-c9778e262fff","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_nngyk-XV-kerulet-bezaratott-ovoda-szennyezes-vizsgalat-eredmeny","timestamp":"2025. május. 30. 18:46","title":"Megszólalt az NNGYK az óvoda ügyében, amelyet korábban veszélyes szennyezés miatt zárattak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7429c067-118d-4a7c-9e2a-8a7e11690393","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kinek mennyi bátorsága lenne hasonló helyzetben? Ezen a kérdésen gondolkodhat, aki megnézi a prágai tavasz idején játszódó filmet, a Rádiót. ","shortLead":"Kinek mennyi bátorsága lenne hasonló helyzetben? Ezen a kérdésen gondolkodhat, aki megnézi a prágai tavasz idején...","id":"20250529_hvg-radio-film-pragai-tavasz-csehszlovakia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7429c067-118d-4a7c-9e2a-8a7e11690393.jpg","index":0,"item":"67a66cf4-c337-4345-adec-3baf2cb15411","keywords":null,"link":"/360/20250529_hvg-radio-film-pragai-tavasz-csehszlovakia","timestamp":"2025. május. 29. 16:00","title":"„Önökkel vagyunk, legyenek velünk” – állásukat vesztették, de nem voltak hajlandók hazudni a prágai tavasz újságíró hősei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cea0a97-96aa-43fd-8b2c-d6c4e663021d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Komoly átalakulás előtt áll a streaming. A korábban dinamikusan fejlődő szegmens a jelek szerint a csúcs közelében pörög. A felhasználók egyre inkább azokhoz a szolgáltatókhoz fordulnak, amelyek csomagban, könnyen kezelhető egységes felületen és kedvezményes áron biztosítanak hozzáférést kedvenc tartalmaikhoz. A Deloitte tanácsadó cég számba veszi, hogy a piaci szereplők milyen megoldásokat választhatnak és hogy kik lehetnek a folyamat nyertesei.","shortLead":"Komoly átalakulás előtt áll a streaming. A korábban dinamikusan fejlődő szegmens a jelek szerint a csúcs közelében...","id":"20250531_streaming-csomagok-elofizetes-aggregatorok-deloitte-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cea0a97-96aa-43fd-8b2c-d6c4e663021d.jpg","index":0,"item":"6325f8ab-1dfe-4818-8893-35bf8eba12ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20250531_streaming-csomagok-elofizetes-aggregatorok-deloitte-elemzes","timestamp":"2025. május. 31. 08:03","title":"Átalakul a Netflix, az HBO Max meg a Disney+: visszatér a régi kábeltévés fizetési rendszer, akkora lett mára a káosz a streamingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]