Nem hogy segített volna az eszméletlen emberen a rabló, még ki is fosztotta és otthagyta. Négy és fél évet kapott, mert kifosztott egy haldoklót Miskolcon Beindulhat a tokaji borászatok és a turizmus marketingje, miután a kormányhoz közel álló turisztikai szereplők létrehozták a Visit Tokaj Nonprofit Kft.-t. A reklámra szükség is van, legalábbis Orbán Ráhel családi borászatának eredményei alapján. Orbán Ráhel és Mészáros Lőrinc üzleti köréből áll fel a tokaji PR-ügynökség A honvédelmi miniszter szerint a volt vezérkari főnök meghamisította a NATO ülésein elhangzottakat. Szalay-Bobrovniczky tájékoztatta a NATO helyettes főtitkárát a Ruszin-Szendi ellen zajló vizsgálatról Nem mintha eddig kint lett volna bármelyiken. Betiltotta a kormány a szivárványos zászló kitűzését az állami intézmények épületeire 100 éve született Tony Curtis, a színésznő édesapja. „Büszke magyar vagyok" – videóüzenetet küldött Jamie Lee Curtis Vélhetően arra reagálva, hogy a propagandalap arra biztatja olvasóit, hogy fotózzanak az utcán rövid szoknyás nőket. Bugyikat akasztottak a Metropol kiadójának székháza elé John Shattuck, a Harvard korábbi alelnöke szerint Donald Trump az egyetemek vegzálásakor is Orbán Viktor kottájából játszik. Volt CEU-elnök: Bennünket módszeresen kiszorítottak Magyarországról Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed8fb0e-4766-4b3d-8280-c79dbf0a2166","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt külügyminisztert és feleségét a múlt héten támadta meg egy férfi kalapáccsal. A volt külügyminisztert és feleségét a múlt héten támadta meg egy férfi kalapáccsal. Kiengedték a kórházból Jeszenszky Gézát