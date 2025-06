Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"268e7be3-525c-4110-9042-41fad3c30186","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Akár a Földre veszélyes, de eddig nem azonosított objektumokat is felfedezhet a hamarosan szolgálatba álló Rubin Obszervatórium. Most egy kutatócsoport számszerűsítette, mekkora jelentősége lehet a minden korábbinál jobb teleszkópnak.","shortLead":"Akár a Földre veszélyes, de eddig nem azonosított objektumokat is felfedezhet a hamarosan szolgálatba álló Rubin...","id":"20250606_rubin-obszervatorium-teleszkop-bekapcsolas-egbolt-megfigyelese-objektumok-felfedezese-csillagaszat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/268e7be3-525c-4110-9042-41fad3c30186.jpg","index":0,"item":"337c8acf-d959-4641-a410-9a72edd74fec","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_rubin-obszervatorium-teleszkop-bekapcsolas-egbolt-megfigyelese-objektumok-felfedezese-csillagaszat","timestamp":"2025. június. 06. 19:03","title":"Bekapcsolják a teleszkópot, amely 3,2 milliárd megapixellel pásztázza a Naprendszert – és több millió rejtett objektumot fedezhet fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"188ff732-45ad-4e07-9782-f37d31bf727f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az iOS-re fejlesztett alkalmazás után az androidos verziót is kiadta az Adobe a Photoshopból. A felhasználók egy ideig a prémium funkciókhoz is ingyen férhetnek hozzá.","shortLead":"Az iOS-re fejlesztett alkalmazás után az androidos verziót is kiadta az Adobe a Photoshopból. A felhasználók egy ideig...","id":"20250605_adobe-photoshop-kepszerkeszto-android","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/188ff732-45ad-4e07-9782-f37d31bf727f.jpg","index":0,"item":"1b394897-ab8a-41d8-873b-25614baf0a68","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_adobe-photoshop-kepszerkeszto-android","timestamp":"2025. június. 05. 10:33","title":"Töltse le, megéri: itt az androidos Photoshop, és teljesen ingyenes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0189866-0215-4c49-8596-c9debcde3b43","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az OTP érdekeltségébe tartozó webshopot népszerűsítik a következő idénytől.","shortLead":"Az OTP érdekeltségébe tartozó webshopot népszerűsítik a következő idénytől.","id":"20250605_nb-1-fizz-liga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0189866-0215-4c49-8596-c9debcde3b43.jpg","index":0,"item":"328c5785-4a81-4f20-8af2-1f4269d03575","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_nb-1-fizz-liga","timestamp":"2025. június. 05. 18:38","title":"Új nevet kap a férfi labdarúgó NB I.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1a5d3c-ada6-4ec8-8f74-0edd0becfd40","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szélsőjobboldali politikus, aki mellett Orbán Viktor kiállt, Magyarországra nézve éles szavakkal éltette a trianoni békediktátumot.","shortLead":"A szélsőjobboldali politikus, aki mellett Orbán Viktor kiállt, Magyarországra nézve éles szavakkal éltette a trianoni...","id":"20250605_george-simion-trianon-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b1a5d3c-ada6-4ec8-8f74-0edd0becfd40.jpg","index":0,"item":"9d956f09-8c31-4ea8-86cf-3c5bfdaf46d8","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_george-simion-trianon-magyarorszag","timestamp":"2025. június. 05. 19:08","title":"George Simion Trianonról: Magyarország csak azt veszítette el, amit erőszakkal elfoglalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eead8e9-bde9-4b49-9118-cfc0cd4c5f50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csatorna ellen emellett új eljárás is indult.","shortLead":"A csatorna ellen emellett új eljárás is indult.","id":"20250605_Tobb-millio-forintra-buntettek-meg-a-TV2-t-mert-megalazo-helyzetben-mutattak-be-egy-bantalmazott-gyermeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2eead8e9-bde9-4b49-9118-cfc0cd4c5f50.jpg","index":0,"item":"6fbc0930-3e0b-40e3-ba5b-c2729d9b3375","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Tobb-millio-forintra-buntettek-meg-a-TV2-t-mert-megalazo-helyzetben-mutattak-be-egy-bantalmazott-gyermeket","timestamp":"2025. június. 05. 12:08","title":"Több millió forintra büntették meg a TV2-t, mert megalázó helyzetben mutattak be egy bántalmazott gyermeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4bad318-aea2-4b3f-885b-e5ff51dfffaa","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Scheer Sándor cége nyilvános árverésen, bruttó 2,3 milliárd forintért vásárolta meg a Budapest belvárosában található Duna Palotát – értesült a HVG. A vállalat tájékoztatása szerint jelenleg még csak a terveken dolgoznak, így egyelőre nem árulták el, mihez kezdenek a több mint 1200 négyzetméteres épülettel. ","shortLead":"Scheer Sándor cége nyilvános árverésen, bruttó 2,3 milliárd forintért vásárolta meg a Budapest belvárosában található...","id":"20250605_Market-egyik-tulajdonosa-vette-meg-a-Duna-Palotat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4bad318-aea2-4b3f-885b-e5ff51dfffaa.jpg","index":0,"item":"4c616368-6ac6-4739-8d87-53574f044408","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250605_Market-egyik-tulajdonosa-vette-meg-a-Duna-Palotat-ebx","timestamp":"2025. június. 05. 05:20","title":"A Market Zrt. tulajdonosának érdekeltségébe került a legendás belvárosi palota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160ad391-a058-4e8d-bbbf-55c2484a810f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány járat kivételével az összes tömegközlekedési eszköz megszakítja az útját tíz percre.","shortLead":"Néhány járat kivételével az összes tömegközlekedési eszköz megszakítja az útját tíz percre.","id":"20250605_budapesti-kozlekedesi-kozpont-bkk-tiz-perces-leallas-tomegkozlekedes-karacsony-gergely-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/160ad391-a058-4e8d-bbbf-55c2484a810f.jpg","index":0,"item":"a5c52933-a6fc-4c4b-9593-675024e5acc0","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_budapesti-kozlekedesi-kozpont-bkk-tiz-perces-leallas-tomegkozlekedes-karacsony-gergely-figyelmeztetes","timestamp":"2025. június. 05. 09:23","title":"Így fog kinézni a BKK-járatok pénteki leállása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35aef578-27d8-43ab-8933-4d281e916c63","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Izraelnek át kell kódolnia magát a megszállással kapcsolatban, a palesztinoknak pedig politikai kiutat kell felmutatni – véli Daniel Seidemann, Ehud Barak volt kormányfő egykori tanácsadója, aki a Candid berlini alapítvány szervezésében Budapesten tartott tanácskozáson adott interjút a HVG-nek. ","shortLead":"Izraelnek át kell kódolnia magát a megszállással kapcsolatban, a palesztinoknak pedig politikai kiutat kell felmutatni...","id":"20250605_hvg-daniel-seidemann-elemzo-izrael-gaza-haboru-hamasz-netanjahu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35aef578-27d8-43ab-8933-4d281e916c63.jpg","index":0,"item":"9210f0d1-7884-4477-b8b9-72a2a2220385","keywords":null,"link":"/360/20250605_hvg-daniel-seidemann-elemzo-izrael-gaza-haboru-hamasz-netanjahu","timestamp":"2025. június. 05. 16:13","title":"„Talán csak Trump tudná megállítani Netanjahut, hogy véget érjenek a harcok Gázában” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]