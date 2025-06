Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b0fb287b-7d95-4027-9e66-4372d613e960","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter gazdasági együttműködésről tárgyalt a közép-amerikai országban.","shortLead":"A külügyminiszter gazdasági együttműködésről tárgyalt a közép-amerikai országban.","id":"20250605_szijjarto-salvador","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0fb287b-7d95-4027-9e66-4372d613e960.jpg","index":0,"item":"8751d11a-f402-4e46-b3a1-521140b5699e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_szijjarto-salvador","timestamp":"2025. június. 05. 21:19","title":"Szijjártó szerint Magyarország és El Salvador együtt vívja a józan ész forradalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533071de-3946-4cd7-aedd-4702f35114d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pintér Bence jelenlegi polgármester szerint méltatlan a fideszes Dézsi viselkedése.","shortLead":"Pintér Bence jelenlegi polgármester szerint méltatlan a fideszes Dézsi viselkedése.","id":"20250605_Dezsi-Csaba-volt-gyori-polgarmester-a-kozgyulesi-munka-helyett-inkabb-tarsasjatekozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/533071de-3946-4cd7-aedd-4702f35114d1.jpg","index":0,"item":"a4d5f53e-b97f-43f9-85d0-c2bad5051531","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Dezsi-Csaba-volt-gyori-polgarmester-a-kozgyulesi-munka-helyett-inkabb-tarsasjatekozott","timestamp":"2025. június. 05. 14:34","title":"Fotók bizonyítják, hogy Dézsi Csaba volt győri polgármester a közgyűlési munka közben társasjátékozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472c251a-9d75-4d3f-9707-7649d0e6f54e","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Thomas Mann korának egyik, vagy a legnagyobb hatású írója volt. Settembrini, Naphta, Cippola, Leverkühn, József, Aschenbach és Kröger – kis- és nagyregényei alakjainak elhíresült mondatai mélyen beépültek a világ szellemi életébe. Súlyos konfliktusok kísérték végig az életét. Magyarországon volt olyan is, hogy átkozták, de kiadták, és olyan is, hogy magasztalták, de nem adták ki.","shortLead":"Thomas Mann korának egyik, vagy a legnagyobb hatású írója volt. Settembrini, Naphta, Cippola, Leverkühn, József...","id":"20250606_Thomas-Mann-1875-1955-150-eve-szuletett-nacizmus-masodik-vilaghaboru-jozsef-attila","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/472c251a-9d75-4d3f-9707-7649d0e6f54e.jpg","index":0,"item":"15b947c2-b909-4023-a60a-9aa510612b2b","keywords":null,"link":"/360/20250606_Thomas-Mann-1875-1955-150-eve-szuletett-nacizmus-masodik-vilaghaboru-jozsef-attila","timestamp":"2025. június. 06. 18:07","title":"Egy gyilkosság állította örökre a demokrácia mellé – 150 éve született Thomas Mann, aki utolsó németországi fellépésével is vihart kavart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d9e185-fa3e-437e-b952-69d259ac882a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap információi szerint az alvilágban Turek néven ismert feleségét is adócsalással gyanúsítják.","shortLead":"A lap információi szerint az alvilágban Turek néven ismert feleségét is adócsalással gyanúsítják.","id":"20250606_Magyar-Nemzet-Egy-brutalis-maffiagyilkossag-tanuja-is-azok-kozott-van-akiket-a-Nagybani-Piacon-nemreg-letartoztattak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2d9e185-fa3e-437e-b952-69d259ac882a.jpg","index":0,"item":"5965b7e4-48ab-4423-b563-545102c0e0e6","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_Magyar-Nemzet-Egy-brutalis-maffiagyilkossag-tanuja-is-azok-kozott-van-akiket-a-Nagybani-Piacon-nemreg-letartoztattak","timestamp":"2025. június. 06. 21:19","title":"Magyar Nemzet: a Döcher-gyilkosság egyik tanúja is azok között van, akiket a Nagybani Piacon nemrég letartóztattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c172ca4c-09ba-4da7-8693-d2df04557ebc","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"A PrimusCARE keretében harminc magánegészségügyi szolgáltató szakorvosi vizsgálatokat vállal rászorulóknak, civil szervezetek segítségével.","shortLead":"A PrimusCARE keretében harminc magánegészségügyi szolgáltató szakorvosi vizsgálatokat vállal rászorulóknak, civil...","id":"20250605_hvg-egeszsegugy-maganszolgaltatok-primuscare-raszorulok-civil-szervezetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c172ca4c-09ba-4da7-8693-d2df04557ebc.jpg","index":0,"item":"0e0197df-a48f-405b-bf06-0dbacf153ecf","keywords":null,"link":"/360/20250605_hvg-egeszsegugy-maganszolgaltatok-primuscare-raszorulok-civil-szervezetek","timestamp":"2025. június. 05. 14:00","title":"Hátrányos helyzetűek segítésére fogtak össze a magánegészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268e7be3-525c-4110-9042-41fad3c30186","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Akár a Földre veszélyes, de eddig nem azonosított objektumokat is felfedezhet a hamarosan szolgálatba álló Rubin Obszervatórium. Most egy kutatócsoport számszerűsítette, mekkora jelentősége lehet a minden korábbinál jobb teleszkópnak.","shortLead":"Akár a Földre veszélyes, de eddig nem azonosított objektumokat is felfedezhet a hamarosan szolgálatba álló Rubin...","id":"20250606_rubin-obszervatorium-teleszkop-bekapcsolas-egbolt-megfigyelese-objektumok-felfedezese-csillagaszat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/268e7be3-525c-4110-9042-41fad3c30186.jpg","index":0,"item":"337c8acf-d959-4641-a410-9a72edd74fec","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_rubin-obszervatorium-teleszkop-bekapcsolas-egbolt-megfigyelese-objektumok-felfedezese-csillagaszat","timestamp":"2025. június. 06. 19:03","title":"Bekapcsolják a teleszkópot, amely 3,2 milliárd megapixellel pásztázza a Naprendszert – és több millió rejtett objektumot fedezhet fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de6b3172-78e9-43af-ba1e-e67f84ce4e93","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Fűrésszel és bozótvágó késsel estek a játszótérnek, a rendőrök egy helyi fiatal párt gyanúsítanak a rongálással.","shortLead":"Fűrésszel és bozótvágó késsel estek a játszótérnek, a rendőrök egy helyi fiatal párt gyanúsítanak a rongálással.","id":"20250605_salgotarjani-jatszoter-rendorseg-furesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de6b3172-78e9-43af-ba1e-e67f84ce4e93.jpg","index":0,"item":"fa6b43c9-d1c5-4c4d-8dee-ffd29e26d3bf","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_salgotarjani-jatszoter-rendorseg-furesz","timestamp":"2025. június. 05. 15:46","title":"Színtiszta vandalizmus: egy salgótarjáni pár láncfűrésszel és bozótvágóval tett tönkre egy játszóteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"638a3be6-6c7b-498d-a57d-e600904a5f7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki viszont nem volt hajlandó nyilatkozni, helyette feljelentéssel fenyegette az újságírót.","shortLead":"Aki viszont nem volt hajlandó nyilatkozni, helyette feljelentéssel fenyegette az újságírót.","id":"20250606_A-444-elerte-a-szolo-utcai-javitointezeti-igazgato-fideszes-felterjesztojet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/638a3be6-6c7b-498d-a57d-e600904a5f7b.jpg","index":0,"item":"2c9086c2-63af-44b0-b9ea-0b0b79ba9164","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_A-444-elerte-a-szolo-utcai-javitointezeti-igazgato-fideszes-felterjesztojet","timestamp":"2025. június. 06. 14:37","title":"„Ön nagyon sok mindent tud, veszélyesen sok mindent tud” – mondta a Szőlő utcai javítóintézeti igazgató fideszes felterjesztője a 444 újságírójának, amikor az a miértről érdeklődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]