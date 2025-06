Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"878f351b-0832-471e-8078-20330daa9867","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A DW riportja egy olyan házaspárt mutat be, akik városi életüket a vidék csendjére, állattartásra és népviseletre cserélték. ","shortLead":"A DW riportja egy olyan házaspárt mutat be, akik városi életüket a vidék csendjére, állattartásra és népviseletre...","id":"20250607_Lecserelte-varosi-ruhait-nepviseletre-a-home-office-bol-dolgozik-a-BKK-nak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/878f351b-0832-471e-8078-20330daa9867.jpg","index":0,"item":"6619bc94-2fd6-4436-99ca-5b075f197580","keywords":null,"link":"/elet/20250607_Lecserelte-varosi-ruhait-nepviseletre-a-home-office-bol-dolgozik-a-BKK-nak","timestamp":"2025. június. 07. 12:25","title":"Lecserélte városi ruháit népviseletre, home office-ból dolgozik a BKK-nak a Budapestről Nógrád megyébe költözött házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9205b8c9-e443-46a0-88fe-2eb695ccaeb1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Hawaii Egyetem csillagászai az Európai Űrügynökség Gaia missziójának adatait vizsgálták, amikor egy óriási robbanásra lettek figyelmesek.","shortLead":"A Hawaii Egyetem csillagászai az Európai Űrügynökség Gaia missziójának adatait vizsgálták, amikor egy óriási robbanásra...","id":"20250606_osrobbanas-szupermassziv-fekete-lyuk-csillag-energia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9205b8c9-e443-46a0-88fe-2eb695ccaeb1.jpg","index":0,"item":"f9abf689-75b7-444f-b4f7-0f4cba108225","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_osrobbanas-szupermassziv-fekete-lyuk-csillag-energia","timestamp":"2025. június. 06. 13:03","title":"Akkorát robbant valami az űrben, hogy csak az ősrobbanás volt annál nagyobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eefa7a82-4ccd-4823-b904-b94ec50fe47b","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Burkina Faso három éve, 34 évesen puccsal hatalomra jutott katonai vezetője, Ibrahim Traoré a kontinens új antiimperialista mozgalmának arcává vált.","shortLead":"Burkina Faso három éve, 34 évesen puccsal hatalomra jutott katonai vezetője, Ibrahim Traoré a kontinens új...","id":"20250607_ibrahim-traore","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eefa7a82-4ccd-4823-b904-b94ec50fe47b.jpg","index":0,"item":"4649c548-fa81-45a6-98ac-76d2dc51d312","keywords":null,"link":"/360/20250607_ibrahim-traore","timestamp":"2025. június. 07. 13:00","title":"Félénk kisfiúból lett Afrika forradalmár ikonja, aki régiós hatalmat épít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cccd5ca-b13b-49a4-9ff5-8ef3ab022ee7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az idei futamra szinte teljesen megújult a pálya központi része. ","shortLead":"Az idei futamra szinte teljesen megújult a pálya központi része. ","id":"20250606_Uj-tukorsima-aszfaltot-kapott-a-Hungaroring-celegyenese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cccd5ca-b13b-49a4-9ff5-8ef3ab022ee7.jpg","index":0,"item":"8b26d5c2-12cd-4e2c-8f2e-37a4a1974682","keywords":null,"link":"/cegauto/20250606_Uj-tukorsima-aszfaltot-kapott-a-Hungaroring-celegyenese","timestamp":"2025. június. 06. 07:18","title":"Új, tükörsima aszfaltot kapott a Hungaroring célegyenese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a90eb9-a237-4f01-a859-64be6c02d194","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 650 milliós CPAC mellett további 252 millióról van szerződésük idén Szánthó Miklóséknak Balásy Gyula cégeivel.","shortLead":"A 650 milliós CPAC mellett további 252 millióról van szerződésük idén Szánthó Miklóséknak Balásy Gyula cégeivel.","id":"20250606_titokzokni-szantho-miklos-ner-balasy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26a90eb9-a237-4f01-a859-64be6c02d194.jpg","index":0,"item":"1c240110-5db2-48b5-993f-886eed178eac","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_titokzokni-szantho-miklos-ner-balasy","timestamp":"2025. június. 06. 14:14","title":"Titokzokni, naptej, sajtkés – 252 millióért rendelt a Szánthó Miklós-féle Alapjogokért Központ Balásy Gyula cégétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece49b26-97cb-45d0-a247-bc1e07c2140e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A média helyzetéről, az ellehetetlenítési törvény következményeiről írt átfogó beszámolót a francia lap.","shortLead":"A média helyzetéről, az ellehetetlenítési törvény következményeiről írt átfogó beszámolót a francia lap.","id":"20250606_Le-Monde-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ece49b26-97cb-45d0-a247-bc1e07c2140e.jpg","index":0,"item":"3263047d-25ce-4a0a-a799-cec25e991292","keywords":null,"link":"/360/20250606_Le-Monde-lapszemle","timestamp":"2025. június. 06. 07:30","title":"Le Monde: A magyar sajtó a hatalom ellenőrzése alatt áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b279c207-1263-416d-ba73-338621742876","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellenkező esetben hülyét csinálnak magukból – véli.","shortLead":"Ellenkező esetben hülyét csinálnak magukból – véli.","id":"20250606_Lazar-Janos-szerint-ha-mar-torveny-is-van-ra-akkor-mindenkeppen-be-kell-tiltani-a-Pride-ot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b279c207-1263-416d-ba73-338621742876.jpg","index":0,"item":"a10c8003-9eba-4db2-9ac5-e7286b693b7b","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_Lazar-Janos-szerint-ha-mar-torveny-is-van-ra-akkor-mindenkeppen-be-kell-tiltani-a-Pride-ot","timestamp":"2025. június. 06. 20:29","title":"Lázár János szerint, ha már törvény is van rá, akkor mindenképpen be kell tiltani a Pride-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e8a755-ef4d-4cbd-9ae6-599163a234f8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem mintha eddig kint lett volna bármelyiken.","shortLead":"Nem mintha eddig kint lett volna bármelyiken.","id":"20250605_Betiltotta-a-kormany-a-szivarvanyos-zaszlo-kituzeset-az-allami-intezmenyek-epuleteire","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29e8a755-ef4d-4cbd-9ae6-599163a234f8.jpg","index":0,"item":"8e782e4e-d2d5-4acf-bc93-482fcf84098a","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Betiltotta-a-kormany-a-szivarvanyos-zaszlo-kituzeset-az-allami-intezmenyek-epuleteire","timestamp":"2025. június. 05. 21:54","title":"Betiltotta a kormány a szivárványos zászló kitűzését az állami intézmények épületeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]