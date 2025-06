Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c72a4e7e-e1b7-42f0-8cd6-7ff56854066a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A balatoni fővonal közlekedésének szombati összeomlása után hétfőn 300 busz várja, szükség lesz-e rájuk.","shortLead":"A balatoni fővonal közlekedésének szombati összeomlása után hétfőn 300 busz várja, szükség lesz-e rájuk.","id":"20250609_Ugy-tunik-a-MAV-most-mar-minden-nap-kivezenyel-300-potlobuszt-tartalekba-biztos-ami-biztos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c72a4e7e-e1b7-42f0-8cd6-7ff56854066a.jpg","index":0,"item":"ddf8a4f8-0ae1-422d-815d-1be70a928ea4","keywords":null,"link":"/kkv/20250609_Ugy-tunik-a-MAV-most-mar-minden-nap-kivezenyel-300-potlobuszt-tartalekba-biztos-ami-biztos","timestamp":"2025. június. 09. 09:24","title":"Úgy tűnik, a MÁV most már minden nap kivezényel 300 pótlóbuszt tartalékba, biztos, ami biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e7f086e-0cb6-4e4a-8c46-6170445df694","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Olyan robotot fejlesztenek svájci kutatók, melyek akkor is hasznosak, ha az ember már elérte a célját velük. Végül ugyanis halak tápláléka lehet belőle.","shortLead":"Olyan robotot fejlesztenek svájci kutatók, melyek akkor is hasznosak, ha az ember már elérte a célját velük. Végül...","id":"20250609_uszo-eheto-robot-vizminoseg-ellenorzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e7f086e-0cb6-4e4a-8c46-6170445df694.jpg","index":0,"item":"1240a2f8-d9f1-4947-b800-4e2a933025b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250609_uszo-eheto-robot-vizminoseg-ellenorzes","timestamp":"2025. június. 09. 12:03","title":"Úgy néz ki, mint egy kis motorcsónak, de valójában egy ehető robot ez a kütyü, és ennek nagyon is van értelme (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e09412b-3588-41b2-b0d0-7e9bfd82412e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az megvan, hogy a nevadai sivatagban az 51-es körzetben ufó-technológiával kísérleteznek? Na ezt a legendát a Pentagon terjesztette el.","shortLead":"Az megvan, hogy a nevadai sivatagban az 51-es körzetben ufó-technológiával kísérleteznek? Na ezt a legendát a Pentagon...","id":"20250608_pentagon-ufo-mitosz-amerika-titkos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e09412b-3588-41b2-b0d0-7e9bfd82412e.jpg","index":0,"item":"10e9dbd3-dd7c-4c5a-8089-003b26bf15be","keywords":null,"link":"/tudomany/20250608_pentagon-ufo-mitosz-amerika-titkos","timestamp":"2025. június. 08. 15:37","title":"Maga a Pentagon is megtolta az ufómítoszok kialakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f93a6a-d80d-47f6-b5cc-2ce844cd362d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Lively korábban szexuális zaklatással vádolta meg Baldonit, akivel a Velünk véget ér című, kapcsolati erőszakról szóló filmen dolgozott együtt.","shortLead":"Lively korábban szexuális zaklatással vádolta meg Baldonit, akivel a Velünk véget ér című, kapcsolati erőszakról szóló...","id":"20250610_Blake-Lively-Justin-Baldoni-szexualis-zaklatas-per-ragalmazas-400-millio-dollar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49f93a6a-d80d-47f6-b5cc-2ce844cd362d.jpg","index":0,"item":"fd3f4140-28c7-4766-b5eb-955332a76628","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Blake-Lively-Justin-Baldoni-szexualis-zaklatas-per-ragalmazas-400-millio-dollar","timestamp":"2025. június. 10. 09:01","title":"Visszadobták Justin Baldoni 400 millió dolláros keresetét, amit Blake Lively és Ryan Reynolds ellen indított rágalmazásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea738f14-7346-40ae-890e-13e5a2ee8bdb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis a szakszervezet elnöke így értesült. Mindezt azért, mert nem minden busz fért be a telephelyre, amikor Lázár János közlekedési miniszter a vasútközlekedés összeomlásának másnapján 300 klímás buszt rendelt Budapestre.","shortLead":"Legalábbis a szakszervezet elnöke így értesült. Mindezt azért, mert nem minden busz fért be a telephelyre, amikor Lázár...","id":"20250608_A-tuzo-napon-arnyek-es-mosdo-nelkul-varakozhat-a-Lazar-Janos-altal-berendelt-buszsoforok-egy-resze","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea738f14-7346-40ae-890e-13e5a2ee8bdb.jpg","index":0,"item":"3a92da85-29de-4c59-8fbe-99052956abb4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250608_A-tuzo-napon-arnyek-es-mosdo-nelkul-varakozhat-a-Lazar-Janos-altal-berendelt-buszsoforok-egy-resze","timestamp":"2025. június. 08. 15:40","title":"A tűző napon, árnyék és mosdó nélkül várakozhat a Lázár János által berendelt buszsofőrök egy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8aa34b-26cb-4fc8-90e6-9ef516df0886","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Apró kockára szeletelt szülők és gyerekek – durva családi vitát mutat be Lackfi János Az én hetem című sorozatunkban. A történethez a következő szavakból merített ihletet: takargatnivaló, picsogás, írásbeli, csinnadratta, bugyisajtó.","shortLead":"Apró kockára szeletelt szülők és gyerekek – durva családi vitát mutat be Lackfi János Az én hetem című sorozatunkban...","id":"20250608_Az-en-hetem-Lackfi-Janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e8aa34b-26cb-4fc8-90e6-9ef516df0886.jpg","index":0,"item":"f08a1f38-61d7-497c-a4c5-7f7e3b3f7276","keywords":null,"link":"/360/20250608_Az-en-hetem-Lackfi-Janos","timestamp":"2025. június. 08. 20:35","title":"Hogy is volt az a házfelrobbantós dolog, amit kihúztunk a listáról? Lehet, hogy mégis be kellene írni! – Az én hetem Lackfi Jánossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be47432-0f12-492c-b715-42cbd91ebb74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagyobb baj az volt, hogy az alsója is lecsúszott a nadrággal együtt.","shortLead":"A nagyobb baj az volt, hogy az alsója is lecsúszott a nadrággal együtt.","id":"20250610_Del-Korea-szexualis-zaklatas-reality-trefa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2be47432-0f12-492c-b715-42cbd91ebb74.jpg","index":0,"item":"2f479a6d-e7ff-4302-abc4-0ad26c157845","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Del-Korea-szexualis-zaklatas-reality-trefa","timestamp":"2025. június. 10. 11:49","title":"Megbírságoltak egy dél-koreai nőt, mert lerántotta kollégája nadrágját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a0acca3-032b-4f82-bdbd-9d93bc4ea044","c_author":"Kasza János ","category":"tudomany","description":"Az idei év nem a mesterséges intelligenciáról szól az Apple-nél: a cég rendszerei egységes dizájnt és számozást kapnak, de örülhetnek azok is, akik szeretnek iPhone-on van Macen játszani. Mutatjuk, mi minden jön hamarosan a cég eszközeire. ","shortLead":"Az idei év nem a mesterséges intelligenciáról szól az Apple-nél: a cég rendszerei egységes dizájnt és számozást kapnak...","id":"20250609_apple_wwdc-ios-ipados-macos-watchos-26-bejelentes-ujdonsagok-frissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a0acca3-032b-4f82-bdbd-9d93bc4ea044.jpg","index":0,"item":"a4e40440-48d0-4789-8ba2-3b99b045b130","keywords":null,"link":"/tudomany/20250609_apple_wwdc-ios-ipados-macos-watchos-26-bejelentes-ujdonsagok-frissites","timestamp":"2025. június. 09. 21:06","title":"Rá sem fog ismerni az iPhone-jára: egy sor változást jelentett be az Apple, teljesen megújul az iOS külleme is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]