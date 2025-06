Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1aa5b736-16e1-42e4-ac84-b25386537123","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nyári időszakban négyszeresére ugrik az LNG-felhasználás a légkondicionálók használata miatt.","shortLead":"A nyári időszakban négyszeresére ugrik az LNG-felhasználás a légkondicionálók használata miatt.","id":"20250611_A-szokasosnal-melegebb-nyar-Azsiaban-csucsra-jarathatja-az-igy-is-viragzo-amerikai-LNG-exportot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1aa5b736-16e1-42e4-ac84-b25386537123.jpg","index":0,"item":"ef7f5a33-7726-4be1-afa8-8c98e8ef8a4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_A-szokasosnal-melegebb-nyar-Azsiaban-csucsra-jarathatja-az-igy-is-viragzo-amerikai-LNG-exportot","timestamp":"2025. június. 11. 08:47","title":"A szokásosnál melegebb nyár Ázsiában csúcsra járathatja az így is virágzó amerikai LNG-exportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6526a303-8ab7-4f43-806b-77e1214d7fa5","c_author":"Köves Margit","category":"360","description":"Banu Mushtaq indiai írónő Heart Lamp című könyvét Deepa Bhashthi fordította angolra, a díjat ő is megkapta. Először fordul elő az is, hogy novelláskötetért adnak Nemzetközi Booker-díjat. Ezt az elismerést olyan műért lehet megkapni, amely angol nyelven is megjelent. Mushtaq novelláinak főszereplői Karnataka állambeli, nehéz sorsú muszlim nők. Szeretettel Indiából sorozatunk írása.","shortLead":"Banu Mushtaq indiai írónő Heart Lamp című könyvét Deepa Bhashthi fordította angolra, a díjat ő is megkapta. Először...","id":"20250610_szeretettel-indiabol-nemzetkozi-booker-dijat-kannada-nyelv-banu-mushtaq","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6526a303-8ab7-4f43-806b-77e1214d7fa5.jpg","index":0,"item":"79f18a28-247e-4fc6-9892-3c817e21e6de","keywords":null,"link":"/360/20250610_szeretettel-indiabol-nemzetkozi-booker-dijat-kannada-nyelv-banu-mushtaq","timestamp":"2025. június. 10. 18:03","title":"„Mire jobban körülnéztem, már hat gyerekem volt” – először kapott Nemzetközi Booker-díjat egy eredetileg kannada nyelven írt könyv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be47432-0f12-492c-b715-42cbd91ebb74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagyobb baj az volt, hogy az alsója is lecsúszott a nadrággal együtt.","shortLead":"A nagyobb baj az volt, hogy az alsója is lecsúszott a nadrággal együtt.","id":"20250610_Del-Korea-szexualis-zaklatas-reality-trefa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2be47432-0f12-492c-b715-42cbd91ebb74.jpg","index":0,"item":"2f479a6d-e7ff-4302-abc4-0ad26c157845","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Del-Korea-szexualis-zaklatas-reality-trefa","timestamp":"2025. június. 10. 11:49","title":"Megbírságoltak egy dél-koreai nőt, mert lerántotta kollégája nadrágját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aadf061-ccb3-4099-af43-ba9b51ff8304","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A színész szerint a miniszter a Kincsem parkos megjegyzésével embereket foszt meg az emberi mivoltuktól.","shortLead":"A színész szerint a miniszter a Kincsem parkos megjegyzésével embereket foszt meg az emberi mivoltuktól.","id":"20250610_molnar-aron-lazar-janos-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5aadf061-ccb3-4099-af43-ba9b51ff8304.jpg","index":0,"item":"764b2a3e-660a-4e1d-a96a-84ad5df262bc","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_molnar-aron-lazar-janos-video","timestamp":"2025. június. 10. 17:16","title":"Molnár Áron megkérdezte Lázárt, hogy a narancs rohad el előbb, vagy ő mond le – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1e9078-b036-42f4-b6f3-88b710289efb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Találóan foglalja össze a G7 elemzése a vendéglátás jelenlegi helyzetét, amikor azt írja, csak három dolog hiányzik belőle: a vendég, a pénztárca és a szakács. A költségek növekedését a vendégek egyre kevésbé képesek megfizetni, javulásra pedig nincs kilátás.","shortLead":"Találóan foglalja össze a G7 elemzése a vendéglátás jelenlegi helyzetét, amikor azt írja, csak három dolog hiányzik...","id":"20250611_Tiz-ev-alatt-eltunt-a-vendeglatohelyek-negyede-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e1e9078-b036-42f4-b6f3-88b710289efb.jpg","index":0,"item":"0248857a-4ad8-43ae-bfb2-05cb2dd82412","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_Tiz-ev-alatt-eltunt-a-vendeglatohelyek-negyede-Magyarorszagon","timestamp":"2025. június. 11. 14:07","title":"Tíz év alatt eltűnt a vendéglátóhelyek negyede Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b279c207-1263-416d-ba73-338621742876","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar szerint még Észak-Koreában sincs olyan hazugságkampány, mint amit Lázár csinál a MÁV-nak. ","shortLead":"Magyar szerint még Észak-Koreában sincs olyan hazugságkampány, mint amit Lázár csinál a MÁV-nak. ","id":"20250610_Magyar-Peter-Vitezy-David-Lazar-Janos-hetvegi-MAV-kaosz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b279c207-1263-416d-ba73-338621742876.jpg","index":0,"item":"a3b2dfd9-c264-4ed7-a4a9-983a15572c5b","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Magyar-Peter-Vitezy-David-Lazar-Janos-hetvegi-MAV-kaosz","timestamp":"2025. június. 10. 12:54","title":"Magyar Péter és Vitézy Dávid egymásra licitálva okolják Lázár Jánost a hétvégi MÁV-káosz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eefd7cd-bb12-4621-b8c3-406c3c864ab4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bakondi György szerint ebben az ügyben egy lehetősége maradt a kormánynak.","shortLead":"Bakondi György szerint ebben az ügyben egy lehetősége maradt a kormánynak.","id":"20250611_Pert-indit-a-magyar-allam-az-EU-birosaga-ellen-a-napi-egymillio-euros-menekultugyi-buntetes-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5eefd7cd-bb12-4621-b8c3-406c3c864ab4.jpg","index":0,"item":"fffdb85d-3534-4413-858c-2627abe9990e","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Pert-indit-a-magyar-allam-az-EU-birosaga-ellen-a-napi-egymillio-euros-menekultugyi-buntetes-miatt","timestamp":"2025. június. 11. 14:18","title":"Pert indít a magyar állam az EU bírósága ellen a napi egymillió eurós menekültügyi büntetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"675fabf3-4a47-4125-a4a9-ef8d893646e2","c_author":"Nemes Nikolett","category":"elet","description":"A legnagyobb jóindulattal se mondható, hogy a magyarok igazán kedvelnék a belsőségekből készült ételeket, pedig több érv is szól mellettük: remek fehérje- és kollagénforrások, változatosan elkészíthetők, nem túl drágák, és egészen izgalmas ízvariációkat lehet belőlük kihozni. A konyhamészárosként is tevékenykedő Szkladányi András arra tett kísérletet, hogy szakácskönyvével felülírja a pacallal, vesével, velővel és társaikkal kapcsolatos ellenérzéseket, és minden eszközt a kezünkbe ad ahhoz, hogy inspirációs forrásként, és ne zsigeri utálattal tekintsünk rájuk. ","shortLead":"A legnagyobb jóindulattal se mondható, hogy a magyarok igazán kedvelnék a belsőségekből készült ételeket, pedig több...","id":"20250609_Belsosegek-etelek-recept-maj-vese-velo-pacal-Szkladanyi-Andras-Fuletol-a-farkaig-szakacskonyv-konyhameszaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/675fabf3-4a47-4125-a4a9-ef8d893646e2.jpg","index":0,"item":"4f381f8a-93ee-4d9e-8fa2-d29e9a5fe595","keywords":null,"link":"/elet/20250609_Belsosegek-etelek-recept-maj-vese-velo-pacal-Szkladanyi-Andras-Fuletol-a-farkaig-szakacskonyv-konyhameszaros","timestamp":"2025. június. 09. 18:00","title":"A szív kényes alapanyag, az agy az egyik legbizarrabb, a here íze, mondhatni, kellemes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]