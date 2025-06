Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"083bef69-b1a9-44c7-85bd-8fdebc7d87da","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csak rossz zsaru-jó zsaru trükköt játszik az izraeli miniszterelnök és Donald Trump? Lángba borul a Közel-Kelet, vagy biztonságosabb hellyé válik a világ? Hogyan dőlnek össze pillanatok alatt stabilnak látszó rezsimek? Az izraeli-iráni háború utáni forgatókönyveket latolgatja az Economist, a Financial Times, a Washington Post, a WSJ, a Die Zeit, a Spiegel, a New York Times és a legjelesebb külpolitikai elemzők.","shortLead":"Csak rossz zsaru-jó zsaru trükköt játszik az izraeli miniszterelnök és Donald Trump? Lángba borul a Közel-Kelet, vagy...","id":"20250614_izrael-iran-nemzetkozi-lapszemle-economist-ft-nyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/083bef69-b1a9-44c7-85bd-8fdebc7d87da.jpg","index":0,"item":"5c97a95a-6313-4ac7-ae98-fd1d5ff0118d","keywords":null,"link":"/360/20250614_izrael-iran-nemzetkozi-lapszemle-economist-ft-nyt","timestamp":"2025. június. 14. 11:55","title":"„A világ joggal fél” – sötét forgatókönyveket is felvázolnak az új háború láttán a vezető nemzetközi elemzők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc39107f-dc13-4ed2-8eda-717f323f1a42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kislányért mentőhelikopter is érkezett, de nem tudták újraéleszteni. ","shortLead":"A kislányért mentőhelikopter is érkezett, de nem tudták újraéleszteni. ","id":"20250615_vizbe-fulladt-gyerek-palatinus-strand","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc39107f-dc13-4ed2-8eda-717f323f1a42.jpg","index":0,"item":"89717b7e-9dd0-4f2e-b032-7756e02462d3","keywords":null,"link":"/itthon/20250615_vizbe-fulladt-gyerek-palatinus-strand","timestamp":"2025. június. 15. 08:33","title":"Vízbe fulladt egy gyerek a Palatinus strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b115ef66-583a-4acb-a59c-9856cdc82440","c_author":"Balla István ","category":"kultura","description":"Nyolcvanéves lett a Neoton zenekar, majd később a Magneoton kiadó alapítója. Nevéhez olyan dalok kötődnek, mint a Santa Maria, a 220 felett, vagy a Kell hogy várj!, később kiadóvezetőként pedig olyan előadókat futtatott be, mint Zámbó Jimmy, a Rapülők vagy a Tátrai Band. Milyen viszonyban volt Erdős Péterrel? Mi köze a Black Sabbath-nak a Neotonhoz? Kibékült-e már Csepregi Éváékkal? Interjú Pásztor Lászlóval.","shortLead":"Nyolcvanéves lett a Neoton zenekar, majd később a Magneoton kiadó alapítója. Nevéhez olyan dalok kötődnek, mint a Santa...","id":"20250614_Pasztor-Laszlo-Neoton-Erdos-Peter-Csepregi-Eva-magneoton-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b115ef66-583a-4acb-a59c-9856cdc82440.jpg","index":0,"item":"aad403df-ea22-434c-b79f-d0f6b6a48c83","keywords":null,"link":"/kultura/20250614_Pasztor-Laszlo-Neoton-Erdos-Peter-Csepregi-Eva-magneoton-interju-ebx","timestamp":"2025. június. 14. 20:00","title":"„Be kell valljam, Zámbó Jimmyt majdnem elszalasztottuk, miattam” – interjú Pásztor Lászlóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8429da73-4147-4347-8cb9-e8efba1a60e7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jó dolgokra várni kell – most érezte elérkezettnek az időt az Apple arra, hogy végre a felhasználók kezébe adja a szundi időtartamának beállítását. ","shortLead":"A jó dolgokra várni kell – most érezte elérkezettnek az időt az Apple arra, hogy végre a felhasználók kezébe adja...","id":"20250613_apple-iphone-ebreszto-szundi-idotartam-modositas-ios-26","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8429da73-4147-4347-8cb9-e8efba1a60e7.jpg","index":0,"item":"5b2b0836-2cff-4d63-a511-41504f889b71","keywords":null,"link":"/tudomany/20250613_apple-iphone-ebreszto-szundi-idotartam-modositas-ios-26","timestamp":"2025. június. 13. 19:03","title":"Csak 18 év kellett hozzá, de végre ön is módosíthat egy fontos iPhone-beállítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"372e5f7a-bf3a-49e8-bb3d-090f22b8aa67","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hongkongi kutatók állítják, hogy az alvás közbeni memóriamanipuláció innovatív módon segíthet kezelni a traumákat és az érzelmi szorongásokat.","shortLead":"Hongkongi kutatók állítják, hogy az alvás közbeni memóriamanipuláció innovatív módon segíthet kezelni a traumákat és...","id":"20250614_alvas-kozbeni-pozitiv-emlekerosites-emlektorles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/372e5f7a-bf3a-49e8-bb3d-090f22b8aa67.jpg","index":0,"item":"2e0d1587-173c-42e6-9276-f052c34807df","keywords":null,"link":"/tudomany/20250614_alvas-kozbeni-pozitiv-emlekerosites-emlektorles","timestamp":"2025. június. 14. 08:03","title":"Emléktörlés alvás közben? Ez még jól jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1170de-45b7-4f89-bd0c-ce40a750c095","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fehér zsákokban elhelyezett holttestek szállításában a Vöröskereszt is segíthetett. ","shortLead":"A fehér zsákokban elhelyezett holttestek szállításában a Vöröskereszt is segíthetett. ","id":"20250613_fogolycsere-holttest-ukrana-oroszorszag-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df1170de-45b7-4f89-bd0c-ce40a750c095.jpg","index":0,"item":"b1283844-6205-49b2-b261-2e2525f59dca","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_fogolycsere-holttest-ukrana-oroszorszag-haboru","timestamp":"2025. június. 13. 20:55","title":"Oroszország 1200 katona holttestét adta át Ukrajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ad2de6-c81e-4190-9633-d1b822b8af9e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szinte mindenki tisztában van a dohányzás (az alkohol, az ultrafeldolgozott élelmiszerek) káros egészségügyi hatásaival, azonban vannak olyan mögöttes, elsősorban anyagi érdekek, amelyek fittyet hányva az emberek egészségére, erőltetik ezeket a termékeket. Ennek érdekében akár a független kutatókat is támadják.","shortLead":"Szinte mindenki tisztában van a dohányzás (az alkohol, az ultrafeldolgozott élelmiszerek) káros egészségügyi...","id":"20250614_fuggetlen-kutatok-zaklatasa-iparagi-erdekek-donanyipar-ultrafeldolgozott-elelmiszerek-alkohol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0ad2de6-c81e-4190-9633-d1b822b8af9e.jpg","index":0,"item":"ff7c2365-7c75-4039-85c0-bb41f1c5311e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250614_fuggetlen-kutatok-zaklatasa-iparagi-erdekek-donanyipar-ultrafeldolgozott-elelmiszerek-alkohol","timestamp":"2025. június. 14. 12:03","title":"Nikotinnácik vagytok: így támadják be a dohányzás vagy az alkohol hatásairól író kutatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b5d9b4a-4c69-4804-9701-a12f9ecde7f6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök állítja, megpróbálta megkímélni Iránt.","shortLead":"Az amerikai elnök állítja, megpróbálta megkímélni Iránt.","id":"20250613_donald-trump-izrael-iran-haborus-veszely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b5d9b4a-4c69-4804-9701-a12f9ecde7f6.jpg","index":0,"item":"392b3522-34bc-40e7-acc1-b1f2f8458846","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_donald-trump-izrael-iran-haborus-veszely","timestamp":"2025. június. 13. 18:27","title":"Trump azt mondja, nem aggódik amiatt, hogy háború tör ki a Közel-Keleten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]