Reagált a vizsgálatokat végző magánszolgáltató arra, hogy a győri kórház betegeinek órákon át kellett várakozniuk a tűző napon

Csütörtökön írtuk meg az RTL Híradó beszámolója alapján, hogy órákig várakoztak időpontért MR- vagy röntgenvizsgálatra a betegek Győrben a tűző napon.

A csatornának az egyik várakozó elmondta, hogy reggel fél nyolcra érkezett a győri kórházhoz, de már akkor az utcán állt a sor vége. Vízhez úgy jutottak, hogy megjelent egy önkormányzati képviselő és ásványvizet osztogatott.

Az államilag finanszírozott képalkotó vizsgálatokat egy magánszolgáltató végzi a győri kórház épületében. Csütörtökön azt írták, a várakozás az Affidea Központ időpontfoglaló rendszerének megnyitása miatt alakult ki, és amikor erről értesültek, egy zárt fedett folyosót biztosítottak a várakozóknak.

Pénteken újabb közleményt küldött az Affidea lapunknak, amelyben azt írták, hogy „a július 3-i nagyon hosszú sorban állás egyedi eset volt, nem jellemző a napi működésünkre, ezért nem is tudtunk rá előzetesen felkészülni. A kórház vezetésének támogatásával még a kora délelőtti órákban nem csak központunk területén, hanem a kórház folyosóján is várakozóteret biztosítottunk.”

Majd kifejtették, hogy az Affidea vizsgálataira – így MRI-re is – személyesen, telefonon és e-mailben is lehet időpontot kérni. Az időpontokat havonta, szakaszosan nyitják meg, ezzel biztosítva azt, hogy a rendelkezésre álló kapacitásokat azok vehessék igénybe, akik a belátható időtáv miatt ténylegesen el is tudnak menni a vizsgálatra.

Tapasztalataik szerint, amennyiben távolabbi időpontot ajánlanak fel, sokan nem jelzik, ha ez mégsem alkalmas már számukra. Ilyenkor az adott foglalt időpont üresen, kihasználatlanul marad, és más betegek nem tudnak élni ezzel a lehetőséggel. „Ez hosszú távon a várakozási idők növekedéséhez és az ellátás hatékonyságának csökkenéséhez vezetne” – fogalmaznak.