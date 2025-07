Megkínozta és megölte volna szüleit egy fiú

Anyjára többször is rátámadt, hol ollóval, hol törött üvegdarabbal, hol fejéhez tartott airsoft fegyverrel fenyegetve őt. Szülein kívül egy rendőrt is megölt volna és gyermekpornográf felvételeket is gyűjtött.