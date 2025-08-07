Darazsakat akart irtani, de véletlenül két autót gyújtott fel

Kigyulladt egy melléképület, benne két használaton kívüli autóval a pécsi Présház utcában szerda este – írja a Baranya Vármegyei Hírportál.

A baranyai Katasztrófavédelem szóvivője a lappal közölte, hogy a lángokat sikerült időben megfékezniük. A hatóság közleménye szerint a tulajdonos a melléképületben lakó darazsakkal próbált meg elbánni, de nem jó módszert választott. A spray-vel meggyújtott anyagokat megpróbálta eloltani, sikertelenül, ezután ő maga értesítette a katasztrófavédelmet.

A közlemény szerint mozgalmas napja volt szerdán a megyei tűzoltóknak, több tűzesetnél és műszaki mentésnél is bevetették őket.

A darázsirtós incidens mellett kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy melléképület tetőszerkezete Pécsett. A közelben lévő házból több gázpalackot is kivittek, amelyek közül egy felrobbant, a többit már a tűzoltók helyezték biztonságba. Az egyik lakót égési sérülésekkel szállították kórházba. Szintén melléképület kapott lángra Szebényben, majd a tűz a száraz aljnövényzet miatt csaknem kéthektárnyi területen terjedt el. Versenden pedig valaki megszegte a tűzgyújtási tilalmat, ezzel mintegy harminc négyzetméternyi területet felgyújtva.

