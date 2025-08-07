Gázolt a vonat Herceghalomnál

Embert gázolt a vonat Herceghalom határában, az 1-es főút közelében csütörtökön. A katasztrófavédelem az esettel kapcsolatban elmondta, az érintett vonat nem tudott továbbmenni, a rajta utazó több mint kétszáz embert mentesítő járattal szállították tovább.

A Mávinform a Facebook-oldalán közölte: a gázolás miatt több változás is van a győri vonalon, mivel Biatorbágy és Herceghalom között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok. Emiatt a délután során is hosszabb eljutási időre, kimaradó, illetve rövidebb útvonalon közlekedő vonatokra kell számítani – írják.

Nyitóképünk illusztráció. Fotó: Cabrera Martin