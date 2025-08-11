Péntekig még biztosan eltart a vízkorlátozás a székesfehérvári kórházban

Személyesen kereste fel a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi és Oktató Kórházat Földi Judit, a Demokratikus Koalíció (DK) országgyűlési képviselője – ez az az intézmény, amelynek szülészetén nem iható a csapvíz karbantartási munkálatok miatt.

A bevezetett korlátozás értelmében a kismamák és más, az osztályon fekvő páciensek napközben zuhanyozhatnak a vízzel, éjszaka azonban nem, a gyerekeket és az újszülötteket pedig minden napszakban tilos fürdetni benne. Földi szerint ez az állapot hónapok óta tart, most pedig arról tájékoztatták, hogy péntekig még biztosan fennáll majd. Hogy azután mi lesz, nem tudták neki megmondani.

A politikus arról is beszélt, hogy napokkal ezelőtt kérdéseket küldött az ügyben az illetékes kormányhivatalnak, válaszokat azonban egyelőre nem kapott. „Egészen méltatlan körülmények között szülnek ezek a kismamák, és többük elmondása szerint nagyon nehéz megélni, hogy éjszakánként a külsős cég munkatársai tizenegykor, éjfélkor bemennek a kórterembe, elzárják a csapot, egy óra múlva visszamennek, megnyitják a csapot” – magyarázta.

Az ügyben hétvégén a Tisza Párt is megszólalt, Magyar Péter pártelnök egyebek mellett fiktív felmondólevelet is fogalmazott Takács Péter egészségügyi államtitkár nevében.

Magyar vasárnap délután egy Facebook-bejegyzésben egy olyan férfi beszámolóját is megosztotta, akinek a felesége pénteken szült a kórházban. Azt állította, hogy miközben a nő vajúdott, két vízvezeték-szerelő lépett be és dolgozott a kórteremben, miután a nővéreket arra utasították, hogy be kell engedniük őket a helyiségbe. Amíg benn voltak, az ápolók takarót borítottak a szülő feleségre. Takács Péter később elnézést kért a történtek miatt, de továbbra is tartotta a kórház korábbi állítását, miszerint nem vízvezeték-szerelők, hanem egy műtős kolléga végezte el a munkát – írja a Telex.

A lap később felvette a kapcsolatot a férfival, aki továbbra is arról beszélt, hogy nem egy, hanem két ember ment be a szülőszobába.

Nyitókép: Fazekas István