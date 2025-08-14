Hollik benyújtott egy javaslatot arról, hogy minden digitális eszköz mellé írják ki, hat éven aluliaknak nem ajánlott

Hollik István a gyermekek digitális védelméről nyújtott be törvényjavaslatot – jelentette be a Facebook-oldalán a KDNP országgyűlési képviselője csütörtökön.

Hollik rövid videóban mondta el, hogy háromgyermekes apaként pontosan tudja, „mennyire be tudják szippantani a gyerekeket” ezek a kütyük, és ezekről a – nemzetközi kutatásokkal igazolt – veszélyekről minden szülőnek tudnia kell. Ezért arra tett javaslatot, hogy minden digitális eszköz mellé egy jól látható feliratot kelljen elhelyeznie a forgalmazónak arról, hogy az adott eszköz használata hatéves kor alatt nem ajánlott.

A politikus azt állította, hogy a digitális eszközök nem csak a nulla és hat év közötti korosztályra ártalmasak: „Ennek bizony veszélyei is vannak. Minden gyerekre, de elsősorban a legkisebbekre” – fogalmazott. Törvényjavaslata ismertetése után pedig hozzátette: „Azt nem mondom, hogy ezzel minden digitális veszélytől megóvjuk a gyermekeinket, de teszünk egy fontos lépést ebbe az irányba”.

Ez már csak azért is érdekes, mert az Alaptörvény legutóbbi módosítása szerint a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének védelme szinte mindennél fontosabb, az élethez való jogon kívül minden alapjoggal szemben elsőbbséget élvez. Miközben pedig a kormánypártok erre hivatkozva tudományos konszenzust nem élvező kérdésekben is készek voltak elmenni a gyülekezési jog korlátozásáig, nem egészen világos, hogy a digitális eszközök forgalmazásában – ami nem élvez alapjogi védelmet – hogyan elégedhetnek meg olyan szabályozással, amely a beterjesztő szerint sem teljesen elégséges egy tudományosan széles körben elfogadott ártalom elhárítására.