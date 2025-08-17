Hőségrekordok dőltek meg szombat hajnalban

Vasárnapra ugyan megjött a viszonylagos enyhülés, de augusztus 16-ra, vagyis péntekről szombatra virradó éjjel még a fővárosban és több településen trópusi éjszaka volt, azaz 20 fok fölött alakult a minimum-hőmérséklet.

És nem is akármilyen trópusi éjszaka volt ez, a HungaroMet híradása szerint ugyanis

a budapesti, János-hegy meteorológiai állomáson mértek szerint még a hajnali, leghűvösebb órákban sem csökkent 25,3 fok alá a hőmérséklet – ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó legmagasabb minimum-hőmérséklet napi országos és fővárosi rekordja.

A korábbi rekordokat tavaly mérték. Az országos rekorder Szeged belterület állomás volt, ott aznap 24,5 fok volt a napi legmagasabb minimum-hőmérséklet, a fővárosi rekorder Budapest János-hegy volt, ott 24,1 fok volt ez az érték tavaly augusztus 16-án.

A HungaroMet a teljesség kedvéért felhívja a figyelmet, hogy bár a szélsőségek válogatása és ellenőrzése a mérések kezdete óta tart, ennek ellenére előfordulhat, hogy a bemutatottnál szélsőségesebb értékek is bekövetkeztek, vagy esetleg hibás érték maradt az adatok között, különösen a XX. század első felében, amely időszakról túlnyomó részben csak kéziratos formában vannak adataink.