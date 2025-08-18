A fél várost lezárják augusztus 20-án, mutatjuk a változásokat

Augusztus 20-án, szerda este kilenckor kezdődik majd a belvárosi Duna-part szinte egészét érintő tűzijáték, várhatóan 21:35-kor ér véget a pirotechnikai show. A közúti közlekedésben már jóval korábban, délután négy órától várható korlátozás, a Margit híd–Szent István körút–Bajcsy-Zsilinszky út–Károly körút–Múzeum körút–Vámház körút–Szabadság híd–Szent Gellért rakpart–Krisztina körút–Vérmező út–Margit körút által határolt területen módosított közlekedési rend szerint járnak majd a közlekedési eszközök.

Az alsó rakpartokat a Margit hídtól délre eső szakaszon zárják le, Pesten a Közraktár utcáig, Budán a Rákóczi hídig, valamint a Műegyetem rakpart is zárva marad. Este héttől teljes szélességében lezárják a Szabadság, az Erzsébet, a Margit és a Lánchidat is. Utóbbinál fontos kiemelni, hogy a tűzijáték ideje alatt a gyalogosforgalom előtt is lezárják, de úgy tervezik, hogy a műsor vége után azonnal megnyitják majd a Lánchidat.

Napközben módosított, illetve rövidített útvonalon közlekednek majd a 2-es, a 2B, a 19-es, a 23-as, a 41-es villamosok, a 9-es, a 15-ös, a 16-os, a 105-ös, a 178-as, a 210B és a 216-os autóbuszok, valamint a 72-es trolibusz.

Estefelé, a hidak lezárásakor az azokon áthaladó közösségi közlekedés is módosul, a 4-es és a 6-os villamosok például Dél-Budától csak az Oktogonig járnak majd. A számos módosításra tekintettel a BKK alternatív eljutási lehetőségként a sűrítve közlekedő M1-es, M2-es, M3-as és M4-es metró igénybevételét ajánlja.

A további részletekről és az aktuális, valós idejű közlekedési rendről a BKK honlapján lehet tájékozódni.