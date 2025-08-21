Kútba zuhant egy nő Sajópüspökiben, helybeliek és rendőrök mentették ki

Kútba zuhant nőhöz riasztották a Készenléti Rendőrség közterületi járőreit a múlt pénteken Sajópüspökibe. Az életmentést három helyi lakos és az ő összefogásuk alapozta meg: az előbbiek néhány perccel a bejelentés után ki tudták emelni az élettelen testet és megkezdték az újraélesztést, amit kiérkezésük uztán a rendőrök folytattak.

A család elmondása szerint a nő egy melléképülethez indult az udvaron, de néhány perccel később már nem látták. Keresni kezdték, és a kútban fejjel lefelé, eszméletlenül találtak rá.

A rendőröktől a mentők vették át az ellátását, és stabil állapotban vitték át a közeli sportpályára, ahol már várta a mentőhelikopter, amely a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház Sürgősségi Osztályára szállította.

Nyitóképünk illusztráció.