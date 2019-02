Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"164c7484-33d9-4bc9-80ae-f6d0b06b91ea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróságon Szávay Istvánt, Vona Gábort és Szabó Gábort is meghallgatták Kovács kémkedős és gyakornoki programos ügyében is.","shortLead":"A bíróságon Szávay Istvánt, Vona Gábort és Szabó Gábort is meghallgatták Kovács kémkedős és gyakornoki programos...","id":"20190214_Jobbikos_politikusokat_hallgattak_meg_Kovacs_Bela_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=164c7484-33d9-4bc9-80ae-f6d0b06b91ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e3f790-fa56-4de5-b178-99372eeaad85","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Jobbikos_politikusokat_hallgattak_meg_Kovacs_Bela_ugyeben","timestamp":"2019. február. 14. 18:13","title":"Jobbikos politikusokat hallgattak meg Kovács Béla ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678afaec-2465-4499-a0eb-ec4f661c953a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nyomozó Főügyészségen egyszerűen nyoma veszett a bűnpártolás kérdését vizsgáló Jávor-féle feljelentésnek, az EP egyik felelőse pedig megszólalt az ügyben, hogy a kormány visszavonta a számlákat a brüsszeli csomagból.\r

","shortLead":"A Nyomozó Főügyészségen egyszerűen nyoma veszett a bűnpártolás kérdését vizsgáló Jávor-féle feljelentésnek, az EP egyik...","id":"20190214_Eliosbotrany_eltunt_Javor_feljelentese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=678afaec-2465-4499-a0eb-ec4f661c953a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14fe8556-cd16-4d23-b6ae-e6f309e22fc2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190214_Eliosbotrany_eltunt_Javor_feljelentese","timestamp":"2019. február. 14. 07:24","title":"Elios-botrány: eltűnt Jávor feljelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Fának rohantak az autójukkal. ","shortLead":"Fának rohantak az autójukkal. ","id":"20190214_Harman_meghaltak_egy_Bekes_megyeben_tortent_balesetben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"359840f8-bbbd-4f86-96a8-0e6f241cf0e0","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190214_Harman_meghaltak_egy_Bekes_megyeben_tortent_balesetben","timestamp":"2019. február. 14. 17:44","title":"Hárman meghaltak egy Békés megyében történt balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47dfd50c-6858-4313-8583-34edefac8415","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy raklapokkal körülvett területen kellett elkezdeniük a sztrájkot a Sega Hungary Kft. dolgozóinak, leülni sem tudtak sehova. A cég nem hajlandó a dolgozók által megkövetelt mértékben növelni a béreket.\r

Egy startup épp erre a célra fejlesztett egy különleges alkalmazást.","shortLead":"Mit szólna, ha a kiválasztott cipőt otthonában, még a vásárlás előtt felpróbálhatná? Egy startup épp erre a célra...","id":"20190213_kiterjesztett_valosag_wanna_kick_cipo_probalas_vasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac05991b-7f1c-4874-806a-803d557b4f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38705b6-5f2d-4197-a39e-938552d78c82","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_kiterjesztett_valosag_wanna_kick_cipo_probalas_vasarlas","timestamp":"2019. február. 13. 17:03","title":"El sem kell mennie a boltba, a telefonjával is felpróbálhatja a cipőt, amit kinézett magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]