[{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bokorban egy képviselő több szavazatot kapott, mint a polgármesterjelöltek.","shortLead":"Bokorban egy képviselő több szavazatot kapott, mint a polgármesterjelöltek.","id":"20191014_bokor_szakony_polgarmester_valasztas_szavazategyenloseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31fb3ce6-8763-439b-b323-9eb5666b8309","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_bokor_szakony_polgarmester_valasztas_szavazategyenloseg","timestamp":"2019. október. 14. 07:50","title":"Tizenkét településen sem tudtak polgármestert választani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91e63ce-17ba-47bd-9234-97d6d922e9c7","c_author":"Domány András","category":"360","description":"A végleges adatok alapján kiderült, hogy a szenátusban még sincs kormánypárti többség.","shortLead":"A végleges adatok alapján kiderült, hogy a szenátusban még sincs kormánypárti többség.","id":"20191015_Lengyel_valasztas_Porszem_kerult_Kaczynskiek_gepezetebe_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e91e63ce-17ba-47bd-9234-97d6d922e9c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6aafaa3-057b-4636-8030-2cd654c09525","keywords":null,"link":"/360/20191015_Lengyel_valasztas_Porszem_kerult_Kaczynskiek_gepezetebe_adatok","timestamp":"2019. október. 15. 09:35","title":"Lengyel választás: porszem került Kaczynskiék gépezetébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd3236f9-31e8-427c-be5c-d7d044c25e35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak a párt- és kormányszócső Magyar Nemzet, hanem a hvg.hu által megkérdezett fideszesek is a szexbotrányba keveredett Borkai Zsoltot okolják a párt vasárnapi választási kudarcáért. Arról, hogy már korábban le kellett-e volna mondani a győri polgármesternek, megoszlanak a párton belüli vélemények, de azt, hogy megtarthassa posztját a vasárnap újraválasztott politikus, egyetlen megkérdezett sem tartja elképzelhetőnek.","shortLead":"Nemcsak a párt- és kormányszócső Magyar Nemzet, hanem a hvg.hu által megkérdezett fideszesek is a szexbotrányba...","id":"20191014_borkai_fidesz_onkormanyzati_valasztas_reakciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd3236f9-31e8-427c-be5c-d7d044c25e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9aacf40-fdb8-43ea-b5a5-fdbb1dfcfb29","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_borkai_fidesz_onkormanyzati_valasztas_reakciok","timestamp":"2019. október. 14. 20:30","title":"\"Nagyot hibázott az elnökség\" - Borkai fejét követelik a fideszesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99a183fb-d664-4016-a966-76cfab6e1598","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A demonstrációk hét halálos áldozatot követeltek.","shortLead":"A demonstrációk hét halálos áldozatot követeltek.","id":"20191014_megallapodas_tuntetes_ecuador_oslakosok_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99a183fb-d664-4016-a966-76cfab6e1598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60621112-a9dd-4225-917a-374a2b7d6cb0","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_megallapodas_tuntetes_ecuador_oslakosok_kormany","timestamp":"2019. október. 14. 08:29","title":"Vége a véres tüntetéseknek Ecuadorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén is megrendezik a kifejezetten fiataloknak szóló Szabadfogású Számítógép Versenyt, amelyre szinte bármivel lehet nevezni. A feltétel csak annyi, hogy valamilyen digitális eszközzel készüljön.","shortLead":"Idén is megrendezik a kifejezetten fiataloknak szóló Szabadfogású Számítógép Versenyt, amelyre szinte bármivel lehet...","id":"20191014_c3_alapitvany_szabadfogasu_szamitogep_verseny_2019_kiiras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"218e20ac-c75e-4da6-8499-95661af8e13e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_c3_alapitvany_szabadfogasu_szamitogep_verseny_2019_kiiras","timestamp":"2019. október. 14. 17:03","title":"Nincs még 19 és van egy jó ötlete? Akkor ezt feltétlenül olvassa el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4fbd7a-70d5-4584-8d64-86af3b9e3fb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191013_Baranyi_nyeresre_all","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a4fbd7a-70d5-4584-8d64-86af3b9e3fb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bc1d9c-72da-4969-865c-a6408f8e6d68","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Baranyi_nyeresre_all","timestamp":"2019. október. 13. 20:35","title":"Baranyi Krisztina nyerésre áll Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e5d1d76-dff6-4730-9e05-bb8cde76137d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szlovák adóhatóság munkatársa kapta el Ambrus Attilát, aki elismerte, hogy ostobaságot követett el.","shortLead":"A szlovák adóhatóság munkatársa kapta el Ambrus Attilát, aki elismerte, hogy ostobaságot követett el.","id":"20191014_A_Viszkist_megbuntettek_aztan_ivott_egy_whiskyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e5d1d76-dff6-4730-9e05-bb8cde76137d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16996ff1-c945-4f3b-8323-1c97c05ecc1d","keywords":null,"link":"/elet/20191014_A_Viszkist_megbuntettek_aztan_ivott_egy_whiskyt","timestamp":"2019. október. 14. 09:45","title":"A Viszkist megbüntették, aztán ivott egy whiskyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9b592d-ccc3-4b2c-9907-3d7e69a794b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pszichológus halála után megjelent a sokat emlegetett Nők Lapja-rovat utolsó írása.","shortLead":"A pszichológus halála után megjelent a sokat emlegetett Nők Lapja-rovat utolsó írása.","id":"20191015_Vekerdy_Tamas_utolso_tanacsa_a_Nok_Lapjaban_egyik_gyerek_sem_hulye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c9b592d-ccc3-4b2c-9907-3d7e69a794b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd27a3c8-45a4-4a13-bffa-780ebf518e06","keywords":null,"link":"/elet/20191015_Vekerdy_Tamas_utolso_tanacsa_a_Nok_Lapjaban_egyik_gyerek_sem_hulye","timestamp":"2019. október. 15. 14:07","title":"Vekerdy Tamás utolsó tanácsa a Nők Lapjában: egyik gyerek sem hülye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]