Az egyszeri tévénéző azt gondolná, hogy miután az UEFA és a nagy klubok bevételeinek túlnyomó része a közvetítési díjból származik, az neki is jó lesz. Rosszul gondolja.

Magyarországon is van némi zavar azóta, hogy Andy Vajna csatornája megszerezte a közvetítési jogokat. Csak éppen a kábelszolgáltatókkal nem jutott dűlőre. Ebben a műfajban Magyarország csak illeszkedik az európai trendhez. Franciaországban is a feje tetejére állt a tv- és focipiac.

Az SFR szupercég 370 millió euróért, vagyis a korábbi ár háromszorosáért szerezte meg a BL-meccsek közvetítési jogát. De ezt el kellett volna adni a szolgáltatóknak is. Az utolsó pillanatban az eddig jelentéktelen RMC Sport szerezte meg az üzletet. A bejelentés után szinte pár óra alatt 200 ezer új előfizetőt szerzett. A nézők izgalommal várták az első BL-fordulót. De már este hétkor, a Barcelona–Eindhoven-meccs alatt is sokszor elsötétült a képernyő. Aztán az igazán várt Liverpool–Paris-St-Germain-mérkőzésből szinte semmit nem láttak a francia nézők. A szolgáltató bocsánatkérése szerint azért omlott össze a közvetítés, mert túl sokan akarták nézni. Na, de pont ez volt a szolgáltató cég érdeke, ezért zsebelték be 200 ezer új nézőtől az előfizetési díjat.

Most persze megy a magyarázkodás, hogy ez csak egy kezdeti hiba, és innentől minden tökéletes lesz. A valóság viszont az, hogy minél drágábbak a közvetítési jogok, annál nehezebben jutnak el a nagy meccsek az egyébként egyre nagyobb összegeket fizető előfizetőkhöz, ha egyáltalán eljutnak. De a hasznot valaki mégis bezsebeli. Valami tehát nagyon nem stimmel az európai futball finanszírozásával és a meccsek közvetítési jogaival, továbbá a jogtulajdonosoknak a szolgáltatókkal kötött megállapodásaival, ha egyáltalán van ilyen.