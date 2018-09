Mészáros Lőrinc ott folytatja, ahol Orbán Viktor a kétezres évek elején kényszerűen félbehagyta – olvasható az e heti HVG-ben. A helyi független polgármesterek állítják: megindult a tokaj-hegyaljai borvidék tulajdonosi átrendeződésének újabb hulláma, a leglátványosabban Mészáros érdekeltségei gyarapodnak. Ráadásul a működésüknek szinte minden pontján számíthatnak állami támogatásra.

A cégbíróság például éppen aznap jegyezte be a Búzakalász 66 Felcsút Kft. részesedését az egyik feltörekvő borászatban, amikor a kormány kijelölte a kultúrtáj világörökségi helyszíneit. Mostanra a kormány már több mint 70 milliárd forintot pántlikázott meg a tokaji borvidéknek. Önálló programot hirdettek a Felső-Tisza-vidék és a Bodrog felvirágoztatására is, Mészáros ennek áldásait is élvezheti. De akkor is kisegítik az állami vállalatok, amikor egyéni programmal akarja pincészetébe csalogatni a vendégeket.

Az évezred elején Orbán Viktor és baráti köre már kénytelen volt feladni a célját, hogy meghatározó tulajdonosai legyenek Tokaj-Hegyaljának. Most azonban a helyi vállalkozók arról számolnak be: a semmiből jelennek meg külföldi és magyar érdeklődők, akik meg akarják vásárolni a cégeiket. Volt, aki azt mondta: mivel nem állt kötélnek, jöttek a fenyegetések. Így be kellett látniuk, vagy az egységesített rendszerben boldogulnak, vagy felvásárolják a borászatukat. Ahogy egy kistermelő mondta: „lassan az enyém az egyetlen olyan ház a soron, amelyik nem Mészáros Lőrincé”.

