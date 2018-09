Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"deb35015-f55e-491b-a4e5-e740b36aaee8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az US-Bangla Airlines egyik Boeingjével műszaki probléma adódott, a személyzet ezért a kényszerleszállás mellett döntött. A landolás azonban nem volt zökkenőmentes.","shortLead":"Az US-Bangla Airlines egyik Boeingjével műszaki probléma adódott, a személyzet ezért a kényszerleszállás mellett...","id":"20180926_utasszallito_banglades_kenyszerleszallas_orrfuto_landolas_boeing_737_800_us_bangla_airlines","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=deb35015-f55e-491b-a4e5-e740b36aaee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6807c28e-7e80-4d80-9a8c-2e718a502f01","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_utasszallito_banglades_kenyszerleszallas_orrfuto_landolas_boeing_737_800_us_bangla_airlines","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:57","title":"Kényszerleszállás: behúzott orrfutóval landolt egy utasszállító repülő – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a77275-d770-4159-9b28-b9ab3a60c648","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Facebookon posztolt egy fotót, amelyen a karjában tartja Anna Adélt.","shortLead":"A Facebookon posztolt egy fotót, amelyen a karjában tartja Anna Adélt.","id":"20180925_Megmutatta_legkisebb_unokajat_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0a77275-d770-4159-9b28-b9ab3a60c648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a56605-97dc-4599-b9d8-bf8472427248","keywords":null,"link":"/elet/20180925_Megmutatta_legkisebb_unokajat_Orban_Viktor","timestamp":"2018. szeptember. 25. 09:19","title":"Megmutatta legkisebb unokáját Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a40743f-921e-45dd-895f-20324780f560","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint talajmenti fagy nagy területen várható.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint talajmenti fagy nagy területen várható.","id":"20180925_fagyni_fog_hidegrekord_dolhet_az_ejjel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a40743f-921e-45dd-895f-20324780f560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8551133-d9dd-42ad-b956-eb035f4a566e","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_fagyni_fog_hidegrekord_dolhet_az_ejjel","timestamp":"2018. szeptember. 25. 20:44","title":"Fagyni fog, hidegrekord dőlhet az éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb39a49-d778-4f24-a24c-42d5d870af73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Növekedett a számuk, gyorsan le is húzták őket a veszélyeztetett fajok listájáról. A bíró szerint elhamarkodottan.","shortLead":"Növekedett a számuk, gyorsan le is húzták őket a veszélyeztetett fajok listájáról. A bíró szerint elhamarkodottan.","id":"20180925_Nincs_veszelyben_Maci_Laci_megsem_engedik_a_grizzlyvadaszatot_a_Yellowstone_Parkban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ceb39a49-d778-4f24-a24c-42d5d870af73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eccdbf8f-7980-4309-8a28-31e5dd89849e","keywords":null,"link":"/elet/20180925_Nincs_veszelyben_Maci_Laci_megsem_engedik_a_grizzlyvadaszatot_a_Yellowstone_Parkban","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:12","title":"Nincs veszélyben Maci Laci, nem engedik a grizzlyvadászatot a Yellowstone Parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b461dcb3-01aa-4586-86b6-9e313d45e7fb","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Miután a britek tavasszal nem hosszabbították meg az orosz milliárdos Roman Abramovics vízumát, most kiderült, Svájc sem kér a Vlagyimir Putyin orosz elnök barátjaként számon tartott Chelsea-tulajdonosból. Angliában beindulhat ugyanis az orvul szerzett javak elkobzása. ","shortLead":"Miután a britek tavasszal nem hosszabbították meg az orosz milliárdos Roman Abramovics vízumát, most kiderült, Svájc...","id":"20180925_roman_abramovics_svajc_chelsea_vlagyimir_putyin_londoni_oroszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b461dcb3-01aa-4586-86b6-9e313d45e7fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc001d0-8705-48d8-8093-25b7bdbfd346","keywords":null,"link":"/vilag/20180925_roman_abramovics_svajc_chelsea_vlagyimir_putyin_londoni_oroszok","timestamp":"2018. szeptember. 25. 19:50","title":"Abramovics előtt Svájc becsapta az ajtót, és a többi orosz oligarcha is aggódhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fapados szerint nem hibáztak nyáron, amikor nem tudtak elvinni minden jeggyel rendelkező utast, mert nem fértek föl az adott gépre.\r

","shortLead":"A fapados szerint nem hibáztak nyáron, amikor nem tudtak elvinni minden jeggyel rendelkező utast, mert nem fértek föl...","id":"20180926_Meg_egyszer_elnezest_kert_a_Wizz_Air_miutan_a_kormanyhivatal_milliokra_buntette","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0b2c96-dcac-47a4-9413-93f683a3183e","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Meg_egyszer_elnezest_kert_a_Wizz_Air_miutan_a_kormanyhivatal_milliokra_buntette","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:15","title":"Még egyszer elnézést kért a Wizz Air, miután a kormányhivatal milliókra büntette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b73489-ac9e-47e3-95f6-3a9989683c7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Randolph L. Braham a Mazsihisz elnökének küldött nyílt levelet, amelyben megköszönte, hogy a szervezet nem asszisztál a szerinte történelemhamisító múzeum megnyitásához.","shortLead":"A Randolph L. Braham a Mazsihisz elnökének küldött nyílt levelet, amelyben megköszönte, hogy a szervezet nem asszisztál...","id":"20180926_holokausztkutato_randolph_l_braham_sorsok_haza_mazsihisz_heisler_andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97b73489-ac9e-47e3-95f6-3a9989683c7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf2002e-6fd9-4595-8277-3419836b92f1","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_holokausztkutato_randolph_l_braham_sorsok_haza_mazsihisz_heisler_andras","timestamp":"2018. szeptember. 26. 08:31","title":"A magyar holokauszt leghíresebb kutatója is felemelte szavát Schmidt Máriáék terve ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"370b9236-50b1-4682-a58b-cab51998c00a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közigazgatási rendszerének digitalizációjáról ismert Észtország állampolgárságát vette fel a katolikus egyház vezetője.","shortLead":"A közigazgatási rendszerének digitalizációjáról ismert Észtország állampolgárságát vette fel a katolikus egyház...","id":"20180926_ferenc_papa_allampolgarsag_esztorszag_digitalis_allam_e_allampolgar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=370b9236-50b1-4682-a58b-cab51998c00a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce235c6-2ac4-4097-8fc3-b315067dd30d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_ferenc_papa_allampolgarsag_esztorszag_digitalis_allam_e_allampolgar","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:03","title":"Ferenc pápa új állampolgárságot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]