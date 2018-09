Több mint 25 millió euróból építkezik a KÉSZ Csoport Romániában. Magyarország egyik legnagyobb építőipari vállalatcsoportjának ez az első befektetése a szomszéd országban.

A munkát most kezdték, a tervek szerint 2019 márciusában fejezik be. 25 ezer négyzetméteres üzletközpontot építenek, lesz benne iroda és aparthotel is. Közleményük szerint az épületben várhatóan 1600 ember dolgozhat majd.

A vállalatcsoport 30 országban, 65 ezer partnerrel, 2 ezer munkavállalóval dolgozik. Korábban három élelmiszeripari vállalatnak húztak fel gyárakat Ukrajnában, Szerbiában egy csarnok kivitelezését vállalták, Oroszországban autóipari nagyberuházást bíztak rájuk és érdeklődtek a Praktiker áruházlánc iránt.

A KÉSZ 33 évvel ezelőtt gyakorlatilag családi vállalkozásként kezdte meg működését, mára holdinggá vált. Felépítette a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Sky Court épületét, a nyíregyházi Lego-gyárat és a Daimler kecskeméti gyárának jelentős épületeit, valamint a KÉSZ volt a kivitelezője a Nemzet Főterének is nevezett budapesti Kossuth tér felújításának. A KÉSZ Csoport 2013-as nagyberuházása a Four Points by Sheraton Kecskemét Hotel és Konferenciaközpont is.

A cégcsoport 2017-es nettó árbevétele elérte a 250 millió eurót.