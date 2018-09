Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6559241-6f23-42bc-a997-2ed3faf6c1e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A környező épületeket is veszélyeztette a férfi, akit azzal vádolnak, hogy hat éven át lopta a gázt.","shortLead":"A környező épületeket is veszélyeztette a férfi, akit azzal vádolnak, hogy hat éven át lopta a gázt.","id":"20180927_Lopott_gazzal_fuvarozott_egy_miskolci_ferfi_hat_even_at","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6559241-6f23-42bc-a997-2ed3faf6c1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65690eb-fe95-47ff-88b3-ec26507efe6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Lopott_gazzal_fuvarozott_egy_miskolci_ferfi_hat_even_at","timestamp":"2018. szeptember. 27. 10:23","title":"Lopott gázzal fuvarozott egy miskolci férfi hat éven át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da985454-41a1-4a65-a352-026c4ecc5fec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2030-ig csaknem 200 milliárd forintot terveznek elkölteni.","shortLead":"2030-ig csaknem 200 milliárd forintot terveznek elkölteni.","id":"20180926_Omlik_az_adofizetok_penze_a_turizmusba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da985454-41a1-4a65-a352-026c4ecc5fec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c30a9f-501f-40e7-9022-ab455198aa0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Omlik_az_adofizetok_penze_a_turizmusba","timestamp":"2018. szeptember. 26. 13:05","title":"Ömlik az adófizetők pénze a turizmusba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4ebc1e-1204-4692-bb13-fc97f49d1e5c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A Palesztinai Felszabadítási Szervezet washingtoni nagykövete szerint viszont az amerikai kormány cselekedetei tönkreteszik a kétállami megoldás kilátásait.","shortLead":"A Palesztinai Felszabadítási Szervezet washingtoni nagykövete szerint viszont az amerikai kormány cselekedetei...","id":"20180926_Trump_tamogatasarol_biztositotta_az_izraelipalesztin_valsag_ketallami_megoldasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f4ebc1e-1204-4692-bb13-fc97f49d1e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1f0e1f-a079-440a-8f59-aa1ddb3dc75c","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Trump_tamogatasarol_biztositotta_az_izraelipalesztin_valsag_ketallami_megoldasat","timestamp":"2018. szeptember. 26. 19:08","title":"Trump támogatásáról biztosította az izraeli-palesztin válság kétállami megoldását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14179925-7268-45ab-8745-60e90f7bd8c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt vagyonnyilatkozati eljárást is kezdeményez a kormányfő ellen, amiért szóvivője szerint Garancsi István utaztatja egy luxusmagánrepülőn a csapata meccseire.","shortLead":"Az ellenzéki párt vagyonnyilatkozati eljárást is kezdeményez a kormányfő ellen, amiért szóvivője szerint Garancsi...","id":"20180925_feljelentest_tesz_orban_repuloztetese_miatt_a_parbeszed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14179925-7268-45ab-8745-60e90f7bd8c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff530dd-7e7f-4cf3-b633-79cae06ab2cd","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_feljelentest_tesz_orban_repuloztetese_miatt_a_parbeszed","timestamp":"2018. szeptember. 25. 19:39","title":"Feljelentést tesz Orbán repülőztetése miatt a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc3a3b8-4cfd-45a0-ba06-cf73f9d2db77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ami bevezetésekor még nagyon nem tűnt kedvelt újításnak, most egyértelmű siker: a korábbi 150 milliót is túlszárnyalva ma már naponta 300 millió embert érdekel a Snapchattől gátlástalanul lenyúlt Facebook Stories. Mark Zuckerberg megint megcsinálta.","shortLead":"Ami bevezetésekor még nagyon nem tűnt kedvelt újításnak, most egyértelmű siker: a korábbi 150 milliót is túlszárnyalva...","id":"20180927_facebook_messenger_stories_tortenetek_felasznaloi_szam_snapchat_reklam_hirdetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efc3a3b8-4cfd-45a0-ba06-cf73f9d2db77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9d5ff4-f209-4f16-ae16-91eb0a3a4e31","keywords":null,"link":"/tudomany/20180927_facebook_messenger_stories_tortenetek_felasznaloi_szam_snapchat_reklam_hirdetes","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:03","title":"Bejött a Facebooknak a nagy másolás: már 300 millióan nézik mások midennapjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9f8bbd-1d91-420d-b3fc-df4fa613d8ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Lungo Drom elnöke hosszasan beszélt a Magyar Hírlapnak a jelentés szerinte valós problémáiról.","shortLead":"A Lungo Drom elnöke hosszasan beszélt a Magyar Hírlapnak a jelentés szerinte valós problémáiról.","id":"20180926_Farkas_Florian_A_Sargentinijelentes_veszelyezteti_a_magyar_ciganysag_felzarkozasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d9f8bbd-1d91-420d-b3fc-df4fa613d8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9956c5b-da07-4a33-9571-139c2f146c87","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Farkas_Florian_A_Sargentinijelentes_veszelyezteti_a_magyar_ciganysag_felzarkozasat","timestamp":"2018. szeptember. 26. 14:20","title":"Farkas Flórián: A Sargentini-jelentés veszélyezteti a magyar cigányság felzárkózását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb19066a-5264-40b4-b23a-5504b7e0236b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A városnéző autóbuszos szolgáltatásra kiírt pályázat miatt pöccent be a Közbeszerzési Döntőbizottság.","shortLead":"A városnéző autóbuszos szolgáltatásra kiírt pályázat miatt pöccent be a Közbeszerzési Döntőbizottság.","id":"20180926_Slendrianul_dolgozott_40_millio_forintra_buntettek_a_Fovarosi_Onkormanyzatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb19066a-5264-40b4-b23a-5504b7e0236b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45158d86-ab10-4973-8748-fc667b7ec09b","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Slendrianul_dolgozott_40_millio_forintra_buntettek_a_Fovarosi_Onkormanyzatot","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:24","title":"Slendriánul dolgozott, 40 millió forintra büntették a Fővárosi Önkormányzatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa02d4c-8d93-4991-982b-e5d31989ac77","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Van olyan vendégmunkás Katarban, aki tíz hónapja robotol a futball világbajnokság stadionjainak építkezésén – ingyen. Az elmaradás egy indiai, nepáli vagy Fülöp-szigeteki vendégmunkás számára valóságos vagyon, állítja az Amnesty International, mely nem először foglalkozik Katar és a futball vébé ügyeivel. ","shortLead":"Van olyan vendégmunkás Katarban, aki tíz hónapja robotol a futball világbajnokság stadionjainak építkezésén – ingyen...","id":"20180926_Csak_az_Amnestyt_zavarja_Rabszolgamunka_a_katari_stadionepiteseken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efa02d4c-8d93-4991-982b-e5d31989ac77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe0e9d4-5924-4100-869a-baeb66841363","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Csak_az_Amnestyt_zavarja_Rabszolgamunka_a_katari_stadionepiteseken","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:52","title":"Csak az Amnestyt zavarja? Rabszolgamunka a katari stadionépítéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]