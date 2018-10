Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már több gyártó is megelőzte az ötlettel azóta, hogy Kanadában legalizálták a kannabiszt.","shortLead":"Már több gyártó is megelőzte az ötlettel azóta, hogy Kanadában legalizálták a kannabiszt.","id":"20181003_Vegul_a_Pepsi_is_bejelentette_hogy_piacra_dobna_a_marihuanas_kolat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d4100fd-41c4-4b98-a7f6-7e6e759a668c","keywords":null,"link":"/elet/20181003_Vegul_a_Pepsi_is_bejelentette_hogy_piacra_dobna_a_marihuanas_kolat","timestamp":"2018. október. 03. 17:41","title":"Végül a Pepsi is bejelentette, hogy piacra dobná a marihuánás kólát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8989cb9-db87-4916-a8df-66a7f1a28028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Tudomány Ünnepe. Egyre több előadásról derül ki, hogy nem lehet szólni róla a Magyar Tudományos Akadémián.","shortLead":"A Magyar Tudomány Ünnepe. Egyre több előadásról derül ki, hogy nem lehet szólni róla a Magyar Tudományos Akadémián.","id":"20181003_A_migraciorol_es_a_Fideszketharmadrol_szolo_eloadasokat_is_letiltotta_az_MTA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8989cb9-db87-4916-a8df-66a7f1a28028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ede1fc6-7fc4-4651-888c-cd297e52a999","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_A_migraciorol_es_a_Fideszketharmadrol_szolo_eloadasokat_is_letiltotta_az_MTA","timestamp":"2018. október. 03. 08:17","title":"A migrációról és a Fidesz-kétharmadról szóló előadásokat is letiltotta az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b747d6-f0db-4e73-a065-92e80010f832","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kinevezés előtt azért a belügyminiszter kikéri a Csongrád Megyei Közgyűlés véleményét is.","shortLead":"A kinevezés előtt azért a belügyminiszter kikéri a Csongrád Megyei Közgyűlés véleményét is.","id":"20181004_Budapest_utan_Csongradnak_is_uj_rendorfonoke_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15b747d6-f0db-4e73-a065-92e80010f832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4cec014-b6c2-4296-8e6b-61a299f97cb9","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Budapest_utan_Csongradnak_is_uj_rendorfonoke_lesz","timestamp":"2018. október. 04. 09:20","title":"Budapest után Csongrádnak is új rendőrfőnöke lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"221169b9-3c50-481d-9163-2d033ca3bbe8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Valamennyi vidéken.","shortLead":"Valamennyi vidéken.","id":"20181004_Ot_uj_boltja_lesz_az_Aldinak_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=221169b9-3c50-481d-9163-2d033ca3bbe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4710959-8643-4f07-ba59-b30652c82f54","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_Ot_uj_boltja_lesz_az_Aldinak_Magyarorszagon","timestamp":"2018. október. 04. 09:32","title":"Öt új boltja lesz az Aldinak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"484c25e5-508e-4c29-91ab-ffe231a4d890","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most hagyta jóvá a Gazdasági Versenyhivatal.","shortLead":"Most hagyta jóvá a Gazdasági Versenyhivatal.","id":"20181004_Tiz_Tescoba_koltozik_be_a_Media_Markt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=484c25e5-508e-4c29-91ab-ffe231a4d890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a48100-89b8-4f97-9f25-3a14b3b6b23f","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_Tiz_Tescoba_koltozik_be_a_Media_Markt","timestamp":"2018. október. 04. 13:26","title":"Tíz Tescóba költözik be a Media Markt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ed4079-d7aa-424e-952b-4e6804a8f8d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elszálltak az albérletárak, a tönkrement, elhagyatott üzletekből viszont nincs hiány Pesten és vidéken sem.","shortLead":"Elszálltak az albérletárak, a tönkrement, elhagyatott üzletekből viszont nincs hiány Pesten és vidéken sem.","id":"20181004_Garazsokban_kisboltokban_laknak_az_alberlet_fizetni_keptelen_csaladok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1ed4079-d7aa-424e-952b-4e6804a8f8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ebfb90-d8ef-4bb6-a840-5250c059d3ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Garazsokban_kisboltokban_laknak_az_alberlet_fizetni_keptelen_csaladok","timestamp":"2018. október. 04. 13:07","title":"Garázsokban, kisboltokban laknak az albérlet fizetni képtelen családok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acfc68b2-6834-42a6-bbc1-50125031ee0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harmadik perét nyerte jogerősen a jogvédő szervezet a kormánypárttal szemben.","shortLead":"Harmadik perét nyerte jogerősen a jogvédő szervezet a kormánypárttal szemben.","id":"20181003_Megint_hazudott_a_Fidesz_a_Helsinki_Bizottsag_pedig_megint_pert_nyert_ellenuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acfc68b2-6834-42a6-bbc1-50125031ee0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba86dd2a-1d32-492d-8679-5a850ae1a9a9","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Megint_hazudott_a_Fidesz_a_Helsinki_Bizottsag_pedig_megint_pert_nyert_ellenuk","timestamp":"2018. október. 03. 14:54","title":"Megint hazudott a Fidesz, a Helsinki Bizottság pedig megint pert nyert ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d3fe8c-d7e2-4ce4-8362-b0ab1cba43aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rohingják ellen elkövetett népirtást tétlenül nézte végig, ezért a kanadai parlament megszavazta, hogy vegyék el tőle a tiszteletbeli kanadai állampolgárságot, amit korábban neki ítéltek.","shortLead":"A rohingják ellen elkövetett népirtást tétlenül nézte végig, ezért a kanadai parlament megszavazta, hogy vegyék el tőle...","id":"20181003_Megfosztottak_kanadai_allampolgarsagatol_a_mianmari_vezetot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51d3fe8c-d7e2-4ce4-8362-b0ab1cba43aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63dd7c63-c126-4b7d-a05b-340758f3673c","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_Megfosztottak_kanadai_allampolgarsagatol_a_mianmari_vezetot","timestamp":"2018. október. 03. 05:17","title":"Megfosztották kanadai állampolgárságától a mianmari vezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]