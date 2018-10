Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

400 felett: újabb üzemanyag-áremelés jön pénteken
2018. október. 03. 12:51
A benzin 406, a gázolaj 427 forintra drágul ezzel.

Elhalasztják a Gipsy Kings budapesti koncertjét
2018. október. 02. 12:07
Már megvan az új időpont. ","shortLead":"Már megvan az új időpont. ","id":"20181002_Gipsy_Kings_koncert_Budapest_Mom_sport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65fa824c-cba6-4b1a-b79c-2c5fb513a0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea7d8b8-62a0-4645-b283-d1cf4555cda9","keywords":null,"link":"/kultura/20181002_Gipsy_Kings_koncert_Budapest_Mom_sport","timestamp":"2018. október. 02. 12:07","title":"Elhalasztják a Gipsy Kings budapesti koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c270ff91-0d08-4314-8b15-f290d43bad50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tudtuk, hogy nem egy nyugdíjas állás egészségügyi államtitkárnak lenni, de olyan gyorsan, mint Nagy Anikó, még senki sem távozott a minisztériumból. Információink szerint az utóbbi időben megromlott a viszonya Káslerrel, Orbántól is sárga lapot kapott, a miniszterelnök mégis megadta a lehetőséget arra, hogy maga jelentse be távozását. Összeszedtük, mi vezetett idáig. Orbán ezzel a lendülettel Káslert is kirúghatta volna
2018. október. 03. 17:35
Tudtuk, hogy nem egy nyugdíjas állás egészségügyi államtitkárnak lenni, de olyan gyorsan, mint Nagy Anikó, még senki sem távozott a minisztériumból. Információink szerint az utóbbi időben megromlott a viszonya Káslerrel, Orbántól is sárga lapot kapott, a miniszterelnök mégis megadta a lehetőséget arra, hogy maga jelentse be távozását. Összeszedtük, mi vezetett idáig. A nagy kérdés, hogy a szintén az egészségügyből érkezett miniszter meddig marad.

Gyomorkeserűt, vodkát és pálinkát vedelnek a magyarok
2018. október. 03. 10:00
Tíz százalékkal nőtt a tömény italok forgalma egyetlen év alatt. Év közben a félliteres kiszerelés a legnépszerűbb, aztán jön a karácsony.

A magyar lélek titkait kutatja a Guardian: mi ez a felhajtás a Csengetett, Mylord? körül?
2018. október. 03. 15:19
Elképesztő erők mozdultak meg egy közönségtalálkozó érdekében.

Videó: 20 méteres hullámot győzött le egy női szörfös, Guinness-rekordot ért
2018. október. 02. 14:08
A mutatványról videó készült, így pontosan látni, mivel érdemelte ki az elismerést Maya Gabeira.

Az új grúz légitársaság, a MyWay gépeivel is lehet repülni Budapestről
2018. október. 03. 16:16
A téli menetrend október végén lép életbe.

Eltűnt egy idős férfi Józsefvárosban
2018. október. 02. 22:03
A 79 éves férfi kedd este tűnt el. Év közben a félliteres kiszerelés a legnépszerűbb, aztán jön a karácsony.","shortLead":"Tíz százalékkal nőtt a tömény italok forgalma egyetlen év alatt. Év közben a félliteres kiszerelés a legnépszerűbb...","id":"20181003_Gyomorkeserut_vodkat_es_palinkat_vedelnek_a_magyarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e7c0c5f-efb8-45b0-8e59-52cbe8c908a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b47607a4-e4ed-4def-9a02-826d8e338ebd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Gyomorkeserut_vodkat_es_palinkat_vedelnek_a_magyarok","timestamp":"2018. október. 03. 10:00","title":"Gyomorkeserűt, vodkát és pálinkát vedelnek a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a83c8af-2fc8-4017-94e9-9c9b83500011","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elképesztő erők mozdultak meg egy közönségtalálkozó érdekében.","shortLead":"Elképesztő erők mozdultak meg egy közönségtalálkozó érdekében.","id":"20181003_A_magyar_lelek_titkait_kutatja_a_Guardian_mi_ez_a_felhajtas_a_Csengetett_Mylord_korul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a83c8af-2fc8-4017-94e9-9c9b83500011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c8431e-f8cf-475f-8031-fd3a1a6e61d8","keywords":null,"link":"/elet/20181003_A_magyar_lelek_titkait_kutatja_a_Guardian_mi_ez_a_felhajtas_a_Csengetett_Mylord_korul","timestamp":"2018. október. 03. 15:19","title":"A magyar lélek titkait kutatja a Guardian: mi ez a felhajtás a Csengetett, Mylord? körül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e2ab54-f4bf-409d-beb6-d076800f87eb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A mutatványról videó készült, így pontosan látni, mivel érdemelte ki az elismerést Maya Gabeira.","shortLead":"A mutatványról videó készült, így pontosan látni, mivel érdemelte ki az elismerést Maya Gabeira.","id":"20181002_Video_20_meteres_hullamot_gyozott_le_egy_noi_szorfos_Guinnessrekordot_ert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19e2ab54-f4bf-409d-beb6-d076800f87eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e976ccbb-7386-4a94-8c8a-3b259e7e6a18","keywords":null,"link":"/sport/20181002_Video_20_meteres_hullamot_gyozott_le_egy_noi_szorfos_Guinnessrekordot_ert","timestamp":"2018. október. 02. 14:08","title":"Videó: 20 méteres hullámot győzött le egy női szörfös, Guinness-rekordot ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A téli menetrend október végén lép életbe.","shortLead":"A téli menetrend október végén lép életbe.","id":"20181003_Az_uj_gruz_legitarsasag_a_MyWay_gepeivel_is_lehet_repulni_Budapestrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0e3e14-2bbd-44ca-832e-d75aa3a887c6","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_Az_uj_gruz_legitarsasag_a_MyWay_gepeivel_is_lehet_repulni_Budapestrol","timestamp":"2018. október. 03. 16:16","title":"Az új grúz légitársaság, a MyWay gépeivel is lehet repülni Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 79 éves férfi kedd este tűnt el. ","shortLead":"A 79 éves férfi kedd este tűnt el. ","id":"20181002_Eltunt_egy_idos_ferfi_Jozsefvarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575b054a-b2e0-4170-8077-a8a92e37a26a","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Eltunt_egy_idos_ferfi_Jozsefvarosban","timestamp":"2018. október. 02. 22:03","title":"Eltűnt egy idős férfi Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]