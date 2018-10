Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Hamász vezetője meglepő interjúban közölte: háborúval semmit sem lehet elérni. 2018. október. 04. 10:45 Véget ér az Izrael-ellenes palesztin terror?

2019-től nem működik tovább a Wizz Air utazási szolgáltatója. 2018. október. 03. 14:05 Megszűnik a Wizz Tours

James Mattis védelmi miniszternek és John Richardson admirálisnak is küldtek egy-egy ricines levelet. ","shortLead":"James Mattis védelmi miniszternek és John Richardson admirálisnak is küldtek egy-egy ricines levelet. 2018. október. 02. 21:38 Erős mérget küldtek a Pentagonba a védelmi miniszternek

Október 15-től tilos közterületen életvitelszerűen tartózkodni egy jogszabály-módosítás után. Hatalmas bürokratikus teher keletkezik ezzel.","shortLead":"Október 15-től tilos közterületen életvitelszerűen tartózkodni egy jogszabály-módosítás után. 2018. október. 03. 13:39 Megsemmisítik a hajléktalanok tárolhatatlan ingóságait

Legalább 116 milliárd forintnak megfelelő pénzhez jutott Donald Trump családja azzal, hogy az elnök szüleinek segítettek az adóelkerülésben – állítja a New York Times. 2018. október. 03. 08:57 Gigantikus adóelkerüléssel vádolják Trump családját

Szerb kamionsofőrök tiltakoznak Kelebiánál a határ részleges lezárásával a magas üzemanyagárak és a jövedéki adó alacsony visszatérítése miatt. 2018. október. 03. 13:50 Lezárják a magyar-szerb határt Kelebiánál

Állami, önkormányzati, egyházi, illetve határon túli óvodák érintettek Magyarországon és a Kárpát-medencében. 2018. október. 04. 05:47 2 ezer óvodát épít és újít fel a kormány 2020-ig

2018. október. 04. 16:23 Íme az elfogulatlan sportriporter, aki puszilkodva búcsúzik Messitől – videó