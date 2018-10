Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Négy fő feladattal bíztak meg, amikor nagykövetként megérkeztem Budapestre, az egyik az volt, hogy segítsek megoldani a magyar-ukrán vitát – mondta egy budapesti konferencián David Cornstein amerikai nagykövet. Brit kollégája, Iain Lindsay is felszólalt, s azt sürgette, hogy Budapest és Kijev kétoldalú tárgyalásokon találjon megoldást az Ukrajna euroatlanti integrációját akadályozó nézeteltérésekre.","shortLead":"Négy fő feladattal bíztak meg, amikor nagykövetként megérkeztem Budapestre, az egyik az volt, hogy segítsek megoldani...","id":"20181003_egyesult_allamok_nagy_britannia_ukrajna_magyarorszag_vita_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd93ee7-700a-4bd8-b923-3a5fd87a12b9","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_egyesult_allamok_nagy_britannia_ukrajna_magyarorszag_vita_","timestamp":"2018. október. 03. 20:03","title":"Az amerikaiak és a britek látványosan sürgetik az ukrán-magyar vita lezárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"354ae773-9bd2-4ebd-915f-34a6eccbe8b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demeter Zoltán fideszes képviselő elájult az ellen-Sargentini javaslat mai vitáján, ezért technikai szünetet rendeltek el.","shortLead":"Demeter Zoltán fideszes képviselő elájult az ellen-Sargentini javaslat mai vitáján, ezért technikai szünetet rendeltek...","id":"20181003_Elajult_egy_fideszes_kepviselo_a_parlamenti_ulesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=354ae773-9bd2-4ebd-915f-34a6eccbe8b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497d06f9-40c3-44bb-bbfc-a54f422a858a","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Elajult_egy_fideszes_kepviselo_a_parlamenti_ulesen","timestamp":"2018. október. 03. 15:56","title":"Elájult egy fideszes képviselő a parlamenti ülésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c872af07-d809-4578-b632-2de302eb7538","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy újabb, ezúttal nagyobb, tízkilós leszállóegységet bocsátott szerdán hajnalban a Hajabusza-2 japán űrszonda a Ryugu aszteroida felszínére – jelentette be a japán űrhivatal.","shortLead":"Egy újabb, ezúttal nagyobb, tízkilós leszállóegységet bocsátott szerdán hajnalban a Hajabusza-2 japán űrszonda a Ryugu...","id":"20181003_hajabusza2_urszonda_japan_jaxa_ryugu_mascot_egyseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c872af07-d809-4578-b632-2de302eb7538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6273cb9e-98d1-433f-aae1-0340dab0f939","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_hajabusza2_urszonda_japan_jaxa_ryugu_mascot_egyseg","timestamp":"2018. október. 03. 22:33","title":"A Hajabusza-2 ledobott egy új kutászdroidot az űrben száguldó aszteroidára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"655fc31e-f41c-404d-8383-d91a5092a1c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volner János alelnököt kizárhatják a pártból, rendkívüli frakcióülést tartanak péntek délután.","shortLead":"Volner János alelnököt kizárhatják a pártból, rendkívüli frakcióülést tartanak péntek délután.","id":"20181005_Tovabb_szakadhat_a_Jobbik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=655fc31e-f41c-404d-8383-d91a5092a1c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee1db50-dab3-431c-a88e-7f0324e6d3f0","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Tovabb_szakadhat_a_Jobbik","timestamp":"2018. október. 05. 11:52","title":"Tovább szakadhat a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videochaten kért tőlük pornográf felvételeket, ha ennek nem tettek eleget, megfenyegette őket.","shortLead":"Videochaten kért tőlük pornográf felvételeket, ha ennek nem tettek eleget, megfenyegette őket.","id":"20181004_Kilenc_ev_bortont_kapott_a_ferfi_aki_kozossegi_oldalakon_zaklatott_kisfiukat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9fab2f-4ad1-4729-b12a-3ee0bd30b029","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Kilenc_ev_bortont_kapott_a_ferfi_aki_kozossegi_oldalakon_zaklatott_kisfiukat","timestamp":"2018. október. 04. 12:23","title":"Kilenc év börtönt kapott a férfi, aki közösségi oldalakon zaklatott kisfiúkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mai iskola nemcsak a gyerekeknek rossz, hanem a tanároknak, sőt a szülőknek is – véli a pszichológus, aki szülőként időnként majdnem mást tett, mint amit hirdet, de a felesége ilyenkor mindig rászólt.\r

\r

","shortLead":"A mai iskola nemcsak a gyerekeknek rossz, hanem a tanároknak, sőt a szülőknek is – véli a pszichológus, aki szülőként...","id":"20181005_Vekerdy_jelmondata_Szard_le_az_iskolat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f8c7e4-ecef-4e38-b882-421a2ea0060a","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Vekerdy_jelmondata_Szard_le_az_iskolat","timestamp":"2018. október. 05. 10:55","title":"Vekerdy Tamás jelmondata: „Szard le az iskolát!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba8ff4c-7f36-4cb3-9131-79a60920a214","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Beismerő vallomást tett a korábban ricinesnek vélt leveleknek a Fehér Házba és a Pentagonba küldésével gyanúsított férfi, akit szerdán tartóztattak le Utah államában. A levelekről időközben kiderült, hogy nem mérgező ricinusmagokat tartalmaztak.","shortLead":"Beismerő vallomást tett a korábban ricinesnek vélt leveleknek a Fehér Házba és a Pentagonba küldésével gyanúsított...","id":"20181005_beismero_vallomas_gyanus_levelek_pentagon_feher_haz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bba8ff4c-7f36-4cb3-9131-79a60920a214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ecf2b0-0275-4989-a210-bea6ee992810","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_beismero_vallomas_gyanus_levelek_pentagon_feher_haz","timestamp":"2018. október. 05. 05:47","title":"Beismerő vallomást tett a férfi, aki a frászt hozta a Pentagonra és a Fehér Házra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3e0bfab-c289-414d-9ade-f1d8c3b76714","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Csütörtökön üzemkezdettől két hétre bezár a Déli pályaudvar, a MÁV-Start nem biztosít pótlóbuszokat. Elmagyarázzuk, melyik vonatokat érinti ez, mit használjon helyettük, és mi mindennek az oka.","shortLead":"Csütörtökön üzemkezdettől két hétre bezár a Déli pályaudvar, a MÁV-Start nem biztosít pótlóbuszokat. Elmagyarázzuk...","id":"20181003_Deli_palyaudvar_bezaras_kellemetlensegek_tudnivalok_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3e0bfab-c289-414d-9ade-f1d8c3b76714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7609571-6a62-4c04-bf96-d991b8e9f493","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Deli_palyaudvar_bezaras_kellemetlensegek_tudnivalok_","timestamp":"2018. október. 03. 15:48","title":"Csütörtöktől két hétre felejtse el a Déli pályaudvart, itt van minden tudnivaló a vonatozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]