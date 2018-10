Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c294fce-5cf1-4fc0-9e2e-d1f9713bfbb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő malibui rezidenciáját múlt csütörtökön lepték el a rendőrök, és többféle, nagy mennyiségű kábítószert foglaltak le nála.","shortLead":"Az énekesnő malibui rezidenciáját múlt csütörtökön lepték el a rendőrök, és többféle, nagy mennyiségű kábítószert...","id":"20181005_Cher_otthona_kabitoszer_Donovan_Ruiz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c294fce-5cf1-4fc0-9e2e-d1f9713bfbb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ac42d0-54c5-41fe-ae84-f94899e66ccf","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Cher_otthona_kabitoszer_Donovan_Ruiz","timestamp":"2018. október. 05. 10:04","title":"Rengeteg kábítószert találtak Cher otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca3f1ed-293e-4a09-a0ba-0debdcbd3818","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vazil Hudák, az Európai Beruházási Bank alelnöke ma Budapesten négy különböző, összesen 400 millió euró értékű hitelmegállapodást, valamint egy tanácsadási megállapodást írt alá.","shortLead":"Vazil Hudák, az Európai Beruházási Bank alelnöke ma Budapesten négy különböző, összesen 400 millió euró értékű...","id":"20181004_Juncker_terv_hitel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aca3f1ed-293e-4a09-a0ba-0debdcbd3818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d22894f-fc3a-4198-b981-1894f3eae170","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_Juncker_terv_hitel","timestamp":"2018. október. 04. 15:07","title":"129 milliárd forint hitelt kap Magyarország a Juncker-tervvel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"badaa262-24a4-4f65-b035-55d0bdba609e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolc új börtönt tervezett a kormány, egyiket sem Kiskunhalasra. Mivel az intézmények nem épültek meg, az 50 millió forintból kiképzett fegyőrök felmondtak. Most Kiskunhalason nyit egy fegyintézmény 1,7 milliárd forintból, keresik is újra az őröket. Állítólag középiskolákba is ellátogatnak majd emiatt.","shortLead":"Nyolc új börtönt tervezett a kormány, egyiket sem Kiskunhalasra. Mivel az intézmények nem épültek meg, az 50 millió...","id":"20181003_Borton_lesz_a_kiskunhalasi_menekultkozpontbol_kozepiskolasokkal_epittetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=badaa262-24a4-4f65-b035-55d0bdba609e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ce9fc8-0ca5-4704-8676-0cdc5563c956","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Borton_lesz_a_kiskunhalasi_menekultkozpontbol_kozepiskolasokkal_epittetnek","timestamp":"2018. október. 03. 13:51","title":"Börtön lesz a kiskunhalasi menekültközpontból, középiskolákból is toboroznának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e9d1a87-48ca-4d90-91ea-1ee17d2e9332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Október 31-i hatállyal leváltják, az ügyben Kásler Miklós hozta meg a döntést.","shortLead":"Október 31-i hatállyal leváltják, az ügyben Kásler Miklós hozta meg a döntést.","id":"20181003_Mennie_kell_a_Petofi_Irodalmi_Muzeum_elerol_Prohle_Gergelynek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e9d1a87-48ca-4d90-91ea-1ee17d2e9332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"934a37ce-26a3-4a18-9363-fbe5aac7f5f0","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Mennie_kell_a_Petofi_Irodalmi_Muzeum_elerol_Prohle_Gergelynek","timestamp":"2018. október. 03. 15:18","title":"Mennie kell a Petőfi Irodalmi Múzeum éléről Prőhle Gergelynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81bc80e7-30d0-416c-b24c-d70b8c5115d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még mindig a klasszikus módszerekkel, Tiszán úsztatva vagy autóba rejtve próbálnak csempészni.","shortLead":"Még mindig a klasszikus módszerekkel, Tiszán úsztatva vagy autóba rejtve próbálnak csempészni.","id":"20181005_Csaknem_30_millio_szal_cigarettat_foglalt_le_a_NAV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81bc80e7-30d0-416c-b24c-d70b8c5115d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9116420e-baae-46f0-83ea-41efee78fb6d","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Csaknem_30_millio_szal_cigarettat_foglalt_le_a_NAV","timestamp":"2018. október. 05. 11:26","title":"Csaknem 30 millió szál cigarettát foglalt le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt felcsúti polgármester cége építheti fel az erőmű tartalék vészhelyzeti központját, csaknem négymilliárd forintért.","shortLead":"A volt felcsúti polgármester cége építheti fel az erőmű tartalék vészhelyzeti központját, csaknem négymilliárd...","id":"20181004_Veszhelyzet_eseten_Meszaros_Lorinc_epitmenyebol_iranyithatjak_majd_a_Paksi_Atomeromuvet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a943b48-28d6-4082-91da-055d17e19825","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Veszhelyzet_eseten_Meszaros_Lorinc_epitmenyebol_iranyithatjak_majd_a_Paksi_Atomeromuvet","timestamp":"2018. október. 04. 10:49","title":"Vészhelyzet esetén Mészáros Lőrinc építményéből irányíthatják majd a Paksi Atomerőművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab685b2a-6563-4dea-8c82-e55971f5bd73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"32 méter hosszú és 5 tonnát nyom az a szerzeket, amely az Elon Musk által megálmodott hipergyors vákuumvasúton közlekedne, és amit a napokban mutattak meg először a nagyközönségnek.","shortLead":"32 méter hosszú és 5 tonnát nyom az a szerzeket, amely az Elon Musk által megálmodott hipergyors vákuumvasúton...","id":"20181005_hpyerloop_transportation_technologies_vonat_vakuumvasut_foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab685b2a-6563-4dea-8c82-e55971f5bd73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a4b007-82e3-4995-9934-a2969a21e91a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_hpyerloop_transportation_technologies_vonat_vakuumvasut_foto","timestamp":"2018. október. 05. 08:03","title":"Na, ez nem MÁV: ilyesmi vonat mehet majd 1200 km/h-val a Budapest-Bécs-Pozsony vonalon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9b530d-2d23-46cc-836c-283d7558105d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A járműgyártó összesen 2,43 millió hibrid autóját hívja vissza világszerte ellenőrzésre a motor esetleges meghibásodása miatt.","shortLead":"A járműgyártó összesen 2,43 millió hibrid autóját hívja vissza világszerte ellenőrzésre a motor esetleges meghibásodása...","id":"20181005_visszahivast_rendelt_el_a_toyota_hibridek_auris_prius_erintettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c9b530d-2d23-46cc-836c-283d7558105d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a742ed1d-2078-4cb8-be5c-c494015fbe14","keywords":null,"link":"/cegauto/20181005_visszahivast_rendelt_el_a_toyota_hibridek_auris_prius_erintettek","timestamp":"2018. október. 05. 09:48","title":"Óriási visszahívást rendelt el a Toyota, több millió hibrid érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]