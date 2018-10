Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"302662ac-4207-49ec-9748-8501d7cfd96b","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket, akikre felfigyelhettünk már filmekben vagy tévésorozatokban. Húsz feltörekvő színésznőnek szegeztük neki ugyanazokat a kérdéseket, és mozgóképes tapasztalataik alapján sorba rendezve mutatjuk be őket hétről hétre.","shortLead":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket...","id":"20181007_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_6_Moga_Piroska","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=302662ac-4207-49ec-9748-8501d7cfd96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3aef5ae-70e6-476f-82f9-6fb61de070c4","keywords":null,"link":"/kultura/20181007_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_6_Moga_Piroska","timestamp":"2018. október. 07. 12:30","title":"Móga Piroska: Tényleg egyszer élünk, és ez már az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74246a8d-6bdc-4f80-b6d1-898f62261811","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Soha nem volt még ennyire jó kamera egyetlen iPhone-ban sem, mint ami az iPhone Xs Maxba került, de ez sem volt elég ahhoz, hogy elnyerje a legjobb kamerás mobil címet a készülék.","shortLead":"Soha nem volt még ennyire jó kamera egyetlen iPhone-ban sem, mint ami az iPhone Xs Maxba került, de ez sem volt elég...","id":"20181007_apple_iphone_xs_max_dxomark_legjobb_kameras_mobil_pontszamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74246a8d-6bdc-4f80-b6d1-898f62261811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b3ebcd-a8a6-42bb-b2c8-b4c82f5845c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181007_apple_iphone_xs_max_dxomark_legjobb_kameras_mobil_pontszamok","timestamp":"2018. október. 07. 20:03","title":"Megmérték, pontosan mennyire jó képeket csinál az új iPhone kamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce23001-ce91-4ab7-92bc-4a190190a179","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az építtetővel is csak másodszorra sikerült szerződni.","shortLead":"Az építtetővel is csak másodszorra sikerült szerződni.","id":"20181008_100_ezer_euroval_dragult_a_galantai_kerekparut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ce23001-ce91-4ab7-92bc-4a190190a179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e272c85-32b2-46ae-bfd4-cad3f07ac525","keywords":null,"link":"/kkv/20181008_100_ezer_euroval_dragult_a_galantai_kerekparut","timestamp":"2018. október. 08. 09:19","title":"100 ezer euróval drágult a galántai kerékpárút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbe0433c-5c74-4cf4-b1ab-42804ebad3a0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig a választásra jogosultak 5,72 százaléka szavazott.","shortLead":"Eddig a választásra jogosultak 5,72 százaléka szavazott.","id":"20181007_Senkit_sem_erdekel_a_csaladrol_szolo_nepszavazas_Romaniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbe0433c-5c74-4cf4-b1ab-42804ebad3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85092a8-ba06-450c-90f9-c0f445ee9036","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Senkit_sem_erdekel_a_csaladrol_szolo_nepszavazas_Romaniaban","timestamp":"2018. október. 07. 08:48","title":"Senkit sem érdekel a családról szóló népszavazás Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02804ab5-74e8-4e6f-8903-da8eadfcce21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalábbis ami a törzskönyvezett kutyákat illeti, a magyar vizsla, a német juhász és az angol bulldog is népszerű volt.","shortLead":"Legalábbis ami a törzskönyvezett kutyákat illeti, a magyar vizsla, a német juhász és az angol bulldog is népszerű volt.","id":"20181008_A_francia_bulldog_volt_a_legnepszerubb_kutyafajta_tavaly_itthon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02804ab5-74e8-4e6f-8903-da8eadfcce21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e36b09b-f5bc-42db-bd6d-00b0c0c76013","keywords":null,"link":"/elet/20181008_A_francia_bulldog_volt_a_legnepszerubb_kutyafajta_tavaly_itthon","timestamp":"2018. október. 08. 08:06","title":"A francia bulldog volt a legnépszerűbb kutyafajta tavaly itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734d38e3-8541-4f62-8775-d23a7f14630b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tűzben 18 tűzoltó sérült meg.","shortLead":"A tűzben 18 tűzoltó sérült meg.","id":"20181007_Bozottuz_miatt_kiuritettek_egy_kempinget_Portugaliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=734d38e3-8541-4f62-8775-d23a7f14630b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a61cc8a-20ba-4656-ac5f-2712694c4ace","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Bozottuz_miatt_kiuritettek_egy_kempinget_Portugaliaban","timestamp":"2018. október. 07. 15:33","title":"Bozóttűz miatt kiürítettek egy kempinget Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d79c5e3-0d09-4c6d-95bb-d4fd79dc939e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Nagy örömmel és szívünkben hálával tudatjuk, hogy a Felház küldetése a végéhez közeledik és a feladatára kapott idejét betölti. Ezzel jelenlegi működésünket befejezzük, a három alapító közvetlen vezetésével és az önkéntes csapattal végzett központi szervezés véget ér és ilyen keretek között nem szervezünk több Felház alkalmat” – szól a Felház közleménye.\r

\r

","shortLead":"„Nagy örömmel és szívünkben hálával tudatjuk, hogy a Felház küldetése a végéhez közeledik és a feladatára kapott idejét...","id":"20181006_Bezar_a_Felhaz_de_legjobb_resz_meg_hatra_van_irjak_Orban_Gasparek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d79c5e3-0d09-4c6d-95bb-d4fd79dc939e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87242464-7fb4-4dab-90b4-a1fa88c95dc2","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Bezar_a_Felhaz_de_legjobb_resz_meg_hatra_van_irjak_Orban_Gasparek","timestamp":"2018. október. 06. 15:52","title":"Bezár a Felház, de legjobb rész még hátra van -írják Orbán Gáspárék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f934b2f-2671-4fd3-93b7-fd601b6af4be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az innovációs miniszter elég baljós beszédet mondott szombaton Pécsett, a HOÖK országos közgyűlésén.\r

\r

","shortLead":"Az innovációs miniszter elég baljós beszédet mondott szombaton Pécsett, a HOÖK országos közgyűlésén.\r

\r

","id":"20181006_Palkovics_az_egesz_felsooktatasra_kiterjesztene_a_kormany_a_Corvinusmodellt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f934b2f-2671-4fd3-93b7-fd601b6af4be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d7a5c0-81c8-4cf8-a211-1e57a73529df","keywords":null,"link":"/itthon/20181006_Palkovics_az_egesz_felsooktatasra_kiterjesztene_a_kormany_a_Corvinusmodellt","timestamp":"2018. október. 06. 13:43","title":"Palkovics: az egész felsőoktatásra kiterjesztené a kormány a Corvinus-modellt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]