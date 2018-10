Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e71fed8f-b4d2-44c0-a7e8-991518d6c916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A témában Hadházy Ákos, az LMP volt társelnöke kezdeményezett aláírásgyűjtést.","shortLead":"A témában Hadházy Ákos, az LMP volt társelnöke kezdeményezett aláírásgyűjtést.","id":"20181011_A_Jobbik_beall_Hadhazy_moge_tamogatjak_az_Europai_Ugyeszseghez_valo_csatlakozast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e71fed8f-b4d2-44c0-a7e8-991518d6c916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06720c2a-6916-40a0-a09c-ea705fbeb095","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_A_Jobbik_beall_Hadhazy_moge_tamogatjak_az_Europai_Ugyeszseghez_valo_csatlakozast","timestamp":"2018. október. 11. 17:59","title":"A Jobbik beáll Hadházy mögé, támogatják az Európai Ügyészséghez való csatlakozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a821b23-ca04-40e1-a541-aefa4e9b89e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kérték, hogy töröljék az ELTE-t mint helyszínt.","shortLead":"Kérték, hogy töröljék az ELTE-t mint helyszínt.","id":"20181012_Kozlemenyben_hatarolodik_el_az_ELTE_a_rendezvenytol_ahol_ferfiak_mondjak_meg_mi_kell_a_noknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a821b23-ca04-40e1-a541-aefa4e9b89e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a82817b-fa25-4ae6-8fc9-87547c985255","keywords":null,"link":"/elet/20181012_Kozlemenyben_hatarolodik_el_az_ELTE_a_rendezvenytol_ahol_ferfiak_mondjak_meg_mi_kell_a_noknek","timestamp":"2018. október. 12. 09:30","title":"Közleményben határolódik el az ELTE a rendezvénytől, ahol férfiak mondják meg, mi kell a nőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3f45ed-399f-4816-aae9-ea49db6aca71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A házi méhek pusztulása megállítható, de nem mindegy, milyen áron. Nagyobb veszélyben vannak viszont a vadon élő kis beporzók.","shortLead":"A házi méhek pusztulása megállítható, de nem mindegy, milyen áron. Nagyobb veszélyben vannak viszont a vadon élő kis...","id":"20181011_mehpusztulas_amator_meheszek_einstein_cdc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af3f45ed-399f-4816-aae9-ea49db6aca71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332a582e-fb50-42b9-8d28-46efd921b8fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_mehpusztulas_amator_meheszek_einstein_cdc","timestamp":"2018. október. 11. 16:03","title":"Mi lesz velünk, ha elpusztul minden méh? Tényleg nagy a baj?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b9dc4f-293a-4ca5-9c25-013034d19915","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 20 éves férfi részleges beismerést tett Németországban.","shortLead":"A 20 éves férfi részleges beismerést tett Németországban.","id":"20181012_Kiadjak_Bulgarianak_az_ujsagirogyilkossag_gyanusitottjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15b9dc4f-293a-4ca5-9c25-013034d19915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9604b7d7-6d32-49c6-be68-97c56d900593","keywords":null,"link":"/vilag/20181012_Kiadjak_Bulgarianak_az_ujsagirogyilkossag_gyanusitottjat","timestamp":"2018. október. 12. 10:58","title":"Kiadják Bulgáriának az újságíró-gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Erre hívja fel vezércikkében a figyelmet a Hongkongban megjelenő South China Morning Post. A CNN pedig arra utal, hogy Steve Mnuchin amerikai pénzügyminiszter ugyancsak nagy gondban lehet, amikor meg kell védelmeznie Trump kereskedelempolitikáját külföldi kollégái és jegybankelnökök előtt egy Bali szigetén rendezett konferencián. ","shortLead":"Erre hívja fel vezércikkében a figyelmet a Hongkongban megjelenő South China Morning Post. A CNN pedig arra utal...","id":"20181011_Eletveszelyes_lehet_Trump_meregpirulaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32dea1fc-01ce-476c-a95d-0f23a1d52967","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181011_Eletveszelyes_lehet_Trump_meregpirulaja","timestamp":"2018. október. 11. 06:46","title":"Életveszélyes lehet Trump „méregpirulája”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b99150-89db-4791-9853-482b0f76011e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahogy a nácik próbálták kivonni a forgalomból Winston Churchillt, úgy vált napjainkban célponttá Orbán Viktor. Ezért elfogadhatatlan, ha magángépen repül, neki szigorúan őrzött kormánygép jár – vezeti le Földi László.","shortLead":"Ahogy a nácik próbálták kivonni a forgalomból Winston Churchillt, úgy vált napjainkban célponttá Orbán Viktor. Ezért...","id":"20181012_A_Magyar_Idok_szakertoje_szerint_elfogadhatatlan_hogy_Orban_magangepen_repked","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93b99150-89db-4791-9853-482b0f76011e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a5756dc-1ecc-4649-905b-421413da0821","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_A_Magyar_Idok_szakertoje_szerint_elfogadhatatlan_hogy_Orban_magangepen_repked","timestamp":"2018. október. 12. 09:28","title":"A Magyar Idők szakértője szerint elfogadhatatlan, hogy Orbán magángépen repked","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d9f65f-3166-4ea4-ada0-25e154ba09d3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A baleset miatt torlódásra kell számítani. ","shortLead":"A baleset miatt torlódásra kell számítani. ","id":"20181011_busz_es_auto_utkozott_lezartak_a_hegyalja_utat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5d9f65f-3166-4ea4-ada0-25e154ba09d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29269ee8-b2f1-4a53-b666-9a8a55872222","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_busz_es_auto_utkozott_lezartak_a_hegyalja_utat","timestamp":"2018. október. 11. 07:37","title":"Busz és autó ütközött, lezárták a Hegyalja utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7637c1c-65da-45f6-b511-07ab5e70d3e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A világ legtöbbet zaklatott emberének nevezte magát az amerikai first lady, de ő is tudja, hogy a legtöbben szkeptikusan fogadják, amikor az online zaklatás ellen áll ki.","shortLead":"A világ legtöbbet zaklatott emberének nevezte magát az amerikai first lady, de ő is tudja, hogy a legtöbben...","id":"20181011_Melania_Trump_arra_panaszkodik_nala_gyakrabban_senkit_sem_zaklatnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7637c1c-65da-45f6-b511-07ab5e70d3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2218795-6a08-4afd-bd1a-b5f0cfca00f7","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_Melania_Trump_arra_panaszkodik_nala_gyakrabban_senkit_sem_zaklatnak","timestamp":"2018. október. 11. 17:03","title":"Melania Trump arra panaszkodik: nála gyakrabban senkit sem zaklatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]